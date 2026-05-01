Mając zaledwie 14 lat, Adhara Pérez Sánchez ma IQ wyższe niż Albert Einstein

W wieku 3 lat zdiagnozowano u niej autyzm. Niestety, w szkole była prześladowana i ignorowana przez nauczycieli. Adhara Pérez Sánchez, która ma obecnie 14 lat, ma iloraz inteligencji 162 – wyższy niż Albert Einstein – i dwa dyplomy inżynierskie. Jej historia jest daleka od zwyczajności.

IQ na poziomie 162, wyższe niż Einsteina i Hawkinga

Adhara Maite Pérez Sánchez to młode cudowne dziecko z Meksyku, którego iloraz inteligencji szacuje się na 162, co przewyższa szacunkowy wynik urodzonego w Niemczech szwajcarsko-amerykańskiego fizyka teoretycznego Alberta Einsteina oraz brytyjskiego fizyka teoretycznego i kosmologa Stephena Hawkinga.

Dla porównania, średnie IQ wynosi około 100 – wynik 162 plasuje Adharę wśród „najrzadszych umysłów na świecie”. Ta liczba jest tym bardziej imponująca, że ta młoda kobieta dorastała w wyjątkowo trudnych warunkach.

Dzieciństwo naznaczone znęcaniem się i autyzmem

Pochodząca z ubogiej dzielnicy Tláhuac w mieście Meksyk, Adhara zdiagnozowała autyzm w wieku zaledwie trzech lat. W szkole była prześladowana przez kolegów z klasy, a nauczyciele nie byli w stanie sprostać jej potrzebom. Trzykrotnie zmieniała szkołę. Jej matka wspominała w wywiadzie dla „Marie Claire Mexico”: „Nie chciała już nic robić, była przygnębiona, nikt nie okazywał jej empatii, wszyscy się z niej naśmiewali”. Sytuacja, która mogła ją powstrzymać… ale tak się nie stało.

Dwa dyplomy inżynierskie uzyskane przed okresem dojrzewania

Adhara ukończyła szkołę podstawową w wieku 5 lat, a liceum w wieku 9 lat. W wieku 11 lat rozpoczęła naukę w Narodowym Instytucie Politechnicznym Meksyku, gdzie uzyskała pierwszy stopień z inżynierii systemów, a następnie drugi stopień z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Technologicznym w Meksyku. Jednocześnie uczęszczała na zajęcia z astronomii i marzyła o zostaniu pierwszą meksykańską astronautką.

Stephen Hawking jako katalizator powołania

W wieku siedmiu lat, po ataku epilepsji, który pozostawił ją w śpiączce na trzy dni, Adhara zobaczyła w gabinecie lekarskim zdjęcia Stephena Hawkinga. Ta chwila zmieniła wszystko: rozbudziła w niej pasję do inżynierii i eksploracji kosmosu. Od tamtej pory nigdy już nie patrzyła na gwiazdy tak samo.

Ambasador STEM i przyszły inżynier NASA

Adhara Pérez Sánchez jest obecnie ambasadorką STEM w Meksykańskiej Agencji Kosmicznej, gdzie uczy młodych ludzi matematyki i nauk o kosmosie. Jej ostatecznym celem jest praca w NASA jako inżynier, zanim zostanie astronautką. Została nawet zaproszona przez rektora Uniwersytetu Arizony (USA) na studia, ale zdecydowała się pozostać w Meksyku. Ta decyzja wiele mówi o jej przekonaniach.

Krótko mówiąc, Adhara Pérez Sánchez w wieku 14 lat udowadnia, że geniusz nie zatrzymuje się na progu trudności. Jej celem jest wyłącznie Mars, a biorąc pod uwagę jej dotychczasowe osiągnięcia, nierozsądnie byłoby stawiać na nią.