Search here...

Rodziny te żyją według surowych zasad, często porównywanych do sposobu życia z innego stulecia.

Społeczeństwo
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Rodziny mormonów, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, żyją według surowych zasad religijnych, które niekiedy nawiązują do wartości XIX wieku. Często dzielą się tymi momentami w mediach społecznościowych za pośrednictwem „mormonów-influencerów”.

Skodyfikowane i konserwatywne zasady życia

Mormoni unikają kawy, herbaty, tytoniu i narkotyków, zgodnie z kodeksem zdrowia zwanym Słowem Mądrości. Praktykują dziesięcinę, przekazując 10% swoich dochodów Kościołowi, i przestrzegają comiesięcznego 24-godzinnego postu, powstrzymując się od jedzenia i picia, a zaoszczędzone pieniądze przekazują na cele charytatywne (ofiary postne). Młodzi ludzie są również zachęcani do odczekania z randkami do ukończenia 16 lat i do stawiania na pierwszym miejscu poważnych związków, które prowadzą do małżeństwa, często zawieranego w świątyni.

Rodzina jest centralnym punktem wspólnoty, a małżeństwo i dzieci są wysoko cenione. Członkowie są również zachęcani do skromnego wyglądu: brak tatuaży, tylko jedna para kolczyków dla kobiet i skromny ubiór. Po niektórych ceremoniach świątynnych noszą religijną bieliznę zwaną szatami, symbolizującą duchowe zaangażowanie.

Wieczna rodzina w sercu wiary

Małżeństwo w świątyni pieczętuje związek „na czas i wieczność”, umożliwiając – najbardziej pobożnym – pośmiertne zjednoczenie rodziny w niebie. Dzieci są rytualnie „pieczętowane” swoim rodzicom; genealogia i chrzest w zastępstwie za zmarłego wzmacniają tę międzypokoleniową więź.

Rodzina ma pierwszeństwo, a prokreacja jest postrzegana jako „boska misja”, a wychowanie dzieci jako główny duchowy obowiązek. Rodzina jest zatem postrzegana jako fundamentalna jednostka boskiego planu: jest jednocześnie miejscem miłości, nauki moralnej i przekazywania wiary. Role rodzinne są wysoko cenione, a ideałem stabilnego domu, którego struktura opiera się na zaangażowaniu religijnym, modlitwie rodzinnej i aktywnym uczestnictwie w życiu Kościoła, jest rodzina. Zatem rodzina nie jest jedynie instytucją społeczną, ale świętą rzeczywistością, przeznaczoną do przetrwania po śmierci.

@lifewjilli Bóg jest tak dobry. #greaterlove #thechurchofjesuschristoflatterdaysaints #church #lds #mormon #utah #light #christian #churchdresses #thinkcelestial #jesuschrist #spreadlight ♬ oryginalny dźwięk - Betsy 🪩 The Holy Gal Club

Silna obecność w mediach społecznościowych

Pomimo deklarowanej skromności, wielu mormonów intensywnie inwestuje w Instagram, TikToka i YouTube, aby promować harmonijne i cnotliwe życie: starannie dobrane skromne ubrania, zrównoważone posiłki rodzinne, codzienne modlitwy i dbanie o zdrowie. Te treści budują łagodną, uporządkowaną i uspokajającą estetykę, która trafia do szerokiego grona odbiorców spoza ich wspólnoty religijnej.

Mormonskie „kobiety-tradycjonalistki”, często eksponowane lub nagłaśniane w reality show i mediach społecznościowych, ucieleśniają silny powrót do tradycyjnych ról rodzinnych: długie suknie, fryzury retro, pieczołowicie urządzone wnętrza, edukacja domowa i nacisk na macierzyństwo. Do 2025 roku te postacie zgromadziły miliony wyświetleń, stając się prawdziwymi influencerkami „miękkiego konserwatyzmu”, gdzie duchowość, estetyka vintage i domowe obowiązki łączą się w narrację, która jest jednocześnie nostalgiczna i idealnie dopasowana do współczesnych kodów cyfrowych.

Krótko mówiąc, te rodziny mormonów kultywują styl życia oparty na wierze, łącząc wiktoriańską surowość z cyfrową nowoczesnością. Ich obecność w sieci, balansująca między autentycznością a idealizacją, fascynuje równie mocno, co stawia pytania o naszą hiperpołączoną epokę.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Mężczyznom poniżej tego wzrostu zakazano wstępu do londyńskiego klubu nocnego, co wywołało kontrowersje.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mężczyznom poniżej tego wzrostu zakazano wstępu do londyńskiego klubu nocnego, co wywołało kontrowersje.

Niedawne wydarzenie w londyńskim klubie nocnym przyciągnęło uwagę internautów po ogłoszeniu wymagań wstępu opartych na wzroście mężczyzn. Ta...

Emerytka, ofiara „fałszywego doradcy bankowego”, traci astronomiczną sumę w ciągu zaledwie kilku minut.

W Szwajcarii 82-letnia kobieta padła ofiarą niezwykle skutecznego oszustwa. Myśląc, że rozmawia ze swoim doradcą bankowym, emerytka zainstalowała...

Kim była Diana Bahador, młoda Iranka znana jako „Baby Rider”?

W wieku zaledwie 19 lat Diana Bahador, znana w internecie jako „Baby Rider”, uosabiała młodzieńczą pasję i determinację...

Te mongolskie stroje na Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku rozpalają media społecznościowe

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 r.),...

Ta sportsmenka z humorem opowiada o codziennym życiu kobiet w sporcie

Z autoironią i energią francuska zawodniczka Myriam Benadda (@mimi_bnd_) obala stereotypy, opowiadając historię o tym, czego naprawdę doświadczają...

Dlaczego kariera tego 41-letniego narciarza budzi dziś podziw?

Lindsey Vonn to nie tylko legenda narciarstwa alpejskiego; w wieku 41 lat stała się symbolem odporności, siły i...

© 2025 The Body Optimist