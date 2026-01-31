Rodziny te żyją według surowych zasad, często porównywanych do sposobu życia z innego stulecia.

Rodziny mormonów, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, żyją według surowych zasad religijnych, które niekiedy nawiązują do wartości XIX wieku. Często dzielą się tymi momentami w mediach społecznościowych za pośrednictwem „mormonów-influencerów”.

Skodyfikowane i konserwatywne zasady życia

Mormoni unikają kawy, herbaty, tytoniu i narkotyków, zgodnie z kodeksem zdrowia zwanym Słowem Mądrości. Praktykują dziesięcinę, przekazując 10% swoich dochodów Kościołowi, i przestrzegają comiesięcznego 24-godzinnego postu, powstrzymując się od jedzenia i picia, a zaoszczędzone pieniądze przekazują na cele charytatywne (ofiary postne). Młodzi ludzie są również zachęcani do odczekania z randkami do ukończenia 16 lat i do stawiania na pierwszym miejscu poważnych związków, które prowadzą do małżeństwa, często zawieranego w świątyni.

Rodzina jest centralnym punktem wspólnoty, a małżeństwo i dzieci są wysoko cenione. Członkowie są również zachęcani do skromnego wyglądu: brak tatuaży, tylko jedna para kolczyków dla kobiet i skromny ubiór. Po niektórych ceremoniach świątynnych noszą religijną bieliznę zwaną szatami, symbolizującą duchowe zaangażowanie.

Wieczna rodzina w sercu wiary

Małżeństwo w świątyni pieczętuje związek „na czas i wieczność”, umożliwiając – najbardziej pobożnym – pośmiertne zjednoczenie rodziny w niebie. Dzieci są rytualnie „pieczętowane” swoim rodzicom; genealogia i chrzest w zastępstwie za zmarłego wzmacniają tę międzypokoleniową więź.

Rodzina ma pierwszeństwo, a prokreacja jest postrzegana jako „boska misja”, a wychowanie dzieci jako główny duchowy obowiązek. Rodzina jest zatem postrzegana jako fundamentalna jednostka boskiego planu: jest jednocześnie miejscem miłości, nauki moralnej i przekazywania wiary. Role rodzinne są wysoko cenione, a ideałem stabilnego domu, którego struktura opiera się na zaangażowaniu religijnym, modlitwie rodzinnej i aktywnym uczestnictwie w życiu Kościoła, jest rodzina. Zatem rodzina nie jest jedynie instytucją społeczną, ale świętą rzeczywistością, przeznaczoną do przetrwania po śmierci.

Silna obecność w mediach społecznościowych

Pomimo deklarowanej skromności, wielu mormonów intensywnie inwestuje w Instagram, TikToka i YouTube, aby promować harmonijne i cnotliwe życie: starannie dobrane skromne ubrania, zrównoważone posiłki rodzinne, codzienne modlitwy i dbanie o zdrowie. Te treści budują łagodną, uporządkowaną i uspokajającą estetykę, która trafia do szerokiego grona odbiorców spoza ich wspólnoty religijnej.

Mormonskie „kobiety-tradycjonalistki”, często eksponowane lub nagłaśniane w reality show i mediach społecznościowych, ucieleśniają silny powrót do tradycyjnych ról rodzinnych: długie suknie, fryzury retro, pieczołowicie urządzone wnętrza, edukacja domowa i nacisk na macierzyństwo. Do 2025 roku te postacie zgromadziły miliony wyświetleń, stając się prawdziwymi influencerkami „miękkiego konserwatyzmu”, gdzie duchowość, estetyka vintage i domowe obowiązki łączą się w narrację, która jest jednocześnie nostalgiczna i idealnie dopasowana do współczesnych kodów cyfrowych.

Krótko mówiąc, te rodziny mormonów kultywują styl życia oparty na wierze, łącząc wiktoriańską surowość z cyfrową nowoczesnością. Ich obecność w sieci, balansująca między autentycznością a idealizacją, fascynuje równie mocno, co stawia pytania o naszą hiperpołączoną epokę.