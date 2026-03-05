„Ciche wakacje” – nowy trend w miejscu pracy, który budzi pytania w firmach

Praca z widokiem na morze bez konieczności brania urlopu… to pomysł, który zyskuje na popularności. Wraz z rozwojem pracy zdalnej niektórzy pracownicy nabierają nowego nawyku: wyjeżdżają na urlop, kontynuując pracę, bez informowania o tym pracodawcy. Ta praktyka, nazywana „cichym urlopem”, budzi tyle samo pytań, co intryguje.

Kiedy biuro przychodzi na urlop

„Ciche wakacje” to sytuacja, w której kontynuujesz wykonywanie obowiązków zawodowych, przebywając w miejscu wypoczynku. Plaża, góry, dom rodzinny czy słoneczne miasto: krajobraz się zmienia, ale praca pozostaje. W przeciwieństwie do tradycyjnych wakacji, nie jesteś w rzeczywistości nieobecny. Odpowiadasz na e-maile, uczestniczysz w wideokonferencjach i kontynuujesz swoje codzienne zadania. Jaka jest różnica? Twój pracodawca nie jest informowany o tym, że opuściłeś swoje dotychczasowe miejsce pracy.

Celem nie jest zatem koniecznie praca w mniejszym wymiarze godzin, ale cieszenie się przyjemniejszą atmosferą bez marnowania urlopu. Praktyka ta wpisuje się w inne zjawiska związane z pracą hybrydową, takie jak „ciche rezygnacje”, które zyskały ogromną popularność w mediach społecznościowych.

Trend, który pojawił się wraz z rozwojem telepracy

Od czasu pandemii praca zdalna stała się stałym elementem w wielu sektorach. Biuro nie jest już koniecznie stałą lokalizacją: teraz może to być salon, przestrzeń coworkingowa… a nawet taras z widokiem na morze. Po zakończeniu zadań i sprawnym połączeniu internetowym, dokładna lokalizacja pracy staje się czasem drugorzędna. Ta nowa elastyczność otworzyła drzwi do niespotykanych dotąd praktyk, w tym „cichych wakacji”.

Kwestia ta zyskała na popularności w anglosaskich mediach latem 2023 roku. Badanie przeprowadzone przez The Harris Poll wśród ponad tysiąca amerykańskich pracowników wykazało, że 28% z nich już wcześniej wmówiło pracodawcy, że pracują, podczas gdy w rzeczywistości byli zajęci czymś innym. Nie wszyscy byli na urlopie, ale ta liczba ilustruje zmianę w zachowaniu w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie zawodowym.

Dlaczego ta praktyka jest atrakcyjna?

Jeśli trend ten zyskuje na popularności, to dlatego, że odpowiada wielu współczesnym oczekiwaniom związanym z pracą.

Po pierwsze, dążenie do elastyczności. Wielu pracowników chce móc organizować swoją pracę w sposób, który lepiej współgra z ich życiem osobistym i samopoczuciem.

Dochodzi jeszcze trudność z prawdziwym odłączeniem się. W niektórych środowiskach zawodowych wzięcie urlopu może czasem sprawiać wrażenie mniejszego zaangażowania. W rezultacie niektórzy ludzie wolą pozostać w kontakcie, zmieniając jednocześnie otoczenie.

Narzędzia cyfrowe również sprzyjają temu złudzeniu obecności. Możliwe jest planowanie wysyłania wiadomości e-mail, utrzymywanie statusu „aktywne” na służbowych kontach e-mail lub szybkie odpowiadanie z laptopa.

Za tą pozorną swobodą kryje się jednak paradoks: telepraca może oferować większą autonomię, a jednocześnie wzmacniać kulturę nadmiernej dostępności.

Wakacje… ale tak naprawdę nie odpoczynek

Praca w przyjemnym miejscu może wydawać się kusząca, ale nie zastąpi prawdziwych wakacji. Aby zregenerować siły psychiczne, specjaliści ds. zdrowia zawodowego podkreślają wagę prawdziwej przerwy od obowiązków zawodowych.

Kiedy jesteś stale podłączony do sieci, twój mózg nie ma niezbędnego czasu na regenerację. W dłuższej perspektywie ten brak odłączenia może prowadzić do zmęczenia psychicznego, stresu i wyczerpania. „Ciche wakacje” ujawniają zatem współczesny dylemat: chęć cieszenia się swobodą oferowaną przez pracę zdalną, a jednocześnie pozostawania w ciągłej gotowości.

Wyzwanie dla firm

Dla organizacji ta praktyka rodzi kilka istotnych pytań. Dotyczy to w szczególności zaufania między menedżerami a pracownikami, ale czasami także bezpieczeństwa danych lub obowiązków prawnych, jeśli pracownik pracuje z innego kraju bez zgłoszenia.

W obliczu tych nowych nawyków, niektóre firmy zaczynają eksperymentować z bardziej przejrzystymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest „workation”, koncepcja pozwalająca pracownikom na tymczasową pracę z miejsca urlopowego, ale w sposób określony i regulowany.

Krótko mówiąc, „ciche wakacje” odzwierciedlają głęboką transformację w relacji z pracą, szczególnie wśród młodszych pokoleń, które przywiązują większą wagę do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ta ewolucja pokazuje przede wszystkim jedno: elastyczność stała się centralnym oczekiwaniem, ale aby pozostała korzystna dla wszystkich, potrzebny jest otwarty dialog między pracownikami a pracodawcami. Ostatecznie, prawdziwym pytaniem może być nie to, gdzie pracujesz, ale jak zachować wolność, zaufanie i rzeczywiste prawo do odpoczynku.