Czy moda na „pocztę ślimakową” oznacza powrót listów pisanych odręcznie wśród młodych ludzi?

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ron Lach/Pexels

W świecie, w którym wszystko pisze się w kilka sekund i wymazuje prostym ruchem palca, zachwycający gest retro znajduje swoje miejsce w naszych sercach. Otwieranie koperty, dotykanie papieru, rozpoznawanie pisma: „poczta ślimakowa” urzeka pokolenie poszukujące autentyczności. A gdyby powolność stała się nowym luksusem?

„Ślimacza poczta”, czyli przyjemność pisania inaczej

Dosłownie tłumaczone jako „poczta ślimakowa”, „poczta ślimakowa” odnosi się po prostu do tradycyjnej korespondencji pocztowej, w przeciwieństwie do komunikatorów internetowych. Długo uważane za przestarzałe, listy pisane ręcznie przeżywają obecnie niezwykły renesans, szczególnie wśród młodych dorosłych.

To odrodzone zainteresowanie wpisuje się w szerszą falę analogowych praktyk: dziennikarstwa, scrapbookingu, fotografii filmowej i kolekcjonowania przedmiotów. Od kilku lat rośnie pragnienie zwolnienia tempa i ponownego połączenia się z namacalnymi czynnościami. Pisanie odręczne stało się niemal aktem buntu. Wybierasz papier, starannie układasz słowa, wsuwasz list do koperty, a potem czekasz na odpowiedź. Ten wydłużony czas stoi w jaskrawym kontraście z ciągłą pilnością powiadomień.

@natashhmedx zakładam klub pocztowy!!! Zapisy rozpoczną się pod koniec miesiąca 🙂 #klubpocztowy #ślimaczapoczta ♬ pomarańczowa soda - koteon

Powiew świeżości w obliczu nasycenia cyfrowego

Platformy cyfrowe odgrywają ważną rolę w naszym codziennym życiu. Mimo to wiele osób zgłasza zmęczenie nadmiarem informacji, wszechobecnymi algorytmami i ciągłymi wymaganiami. Ciągłe połączenie z siecią stwarza potrzebę odłączenia się.

Poczta jawi się wówczas jako oaza spokoju. Otrzymanie koperty to nie tylko przeczytanie wiadomości: to doznanie zmysłowe. Dotykasz papieru, obserwujesz tusz, a czasem odkrywasz subtelny zapach lub starannie dobraną naklejkę. List można schować do pudełka, wsunąć do notesu i przeczytać ponownie po miesiącach.

Niektórzy projektanci uruchomili nawet „kluby pocztowe”: miesięczne subskrypcje, w ramach których otrzymujesz ilustrowane kartki, wiersze, naklejki lub mini publikacje. Za rozsądną cenę do Twojej skrzynki pocztowej trafi koperta z motywem przewodnim, niczym słodki i zwykły upominek. To drobny upominek dla Ciebie, starannie dobrany.

Kreatywne i zaangażowane społeczności

Zjawisko to jest szczególnie powszechne w środowiskach kreatywnych, złożonych głównie z młodych kobiet. Wiele z nich praktykuje tzw. „śmieciowe dziennikarstwo”, czyli zbieranie biletów, kolorowych papierów, zdjęć i pamiątek w spersonalizowanych notesach. Poczta staje się wówczas cennym, niemal artystycznym materiałem.

Ta inicjatywa wpisuje się w podejście promujące akceptację ciała i inkluzywność: nie potrzebujesz „idealnego” pisma ani drogich materiałów, aby wziąć udział. Każdy list jest wyjątkowy, tak jak Ty. Niedoskonałości stają się urocze, a przekreślone słowa opowiadają historię. Nie chodzi o efektowność czy viralowość, ale o szczerość. Historia jest bardziej intymna, bardziej przemyślana: piszesz dla kogoś, a nie dla algorytmu.

@tiny.star.mail.club ✨-Recenzja listu wysłanego pocztą ślimaczą: Sunday Breakfast Club-✨ Otrzymałem ten jasny i kolorowy list od @sunday breakfast club | bash ♬ Refleksja nad pokojem - Adauto Assis

Dążenie do bardziej ludzkiego połączenia

Poza samym fizycznym obiektem, odręcznie napisany list zaspokaja głęboką potrzebę kontaktu. Otrzymanie kilku linijek tekstu odręcznego tworzy wyjątkowe poczucie bliskości, w przeciwieństwie do pospiesznie napisanej wiadomości. Niektóre inicjatywy idą jeszcze dalej: korespondencja międzypokoleniowa, wymiana zdań z wolontariuszami pełniącymi rolę ojców oraz sieci wsparcia pocztowego. Poczta ślimakowa staje się wówczas źródłem pocieszenia, mostem między ludźmi, którzy w przeciwnym razie mogliby się nigdy nie spotkać.

@.sesameballs A jeśli zastanawiasz się nad dołączeniem, koniecznie zapisz się przed 20 listopada, aby otrzymać przesyłkę w grudniu! #snailmail #mailclub #printclub #artisttalk #printsubscription ♬ oryginalny dźwięk - gisele.muze

Przejściowy trend czy trwała zmiana?

Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Choć media społecznościowe ewoluują, zamiłowanie do przedmiotów fizycznych wydaje się mocno zakorzenione. Płyty winylowe, książki drukowane, aparaty fotograficzne: posiadanie, przechowywanie i przekazywanie rzeczy dalej znów staje się niezbędne. List idealnie wpisuje się w tę logikę. Jest przechowywany, czytany ponownie i udostępniany. Zamiast odrzucenia technologii cyfrowej, poczta ślimakowa stanowi jej uzupełnienie. Społeczności, na przykład, często zaczynają się w sieci, zanim nabiorą kształtu w realnej kopercie. Ten powrót do pisma odręcznego odzwierciedla przede wszystkim pragnienie: zwolnienia tempa, pełnego życia w chwili obecnej i tworzenia świadomych więzi.

Ostatecznie, poczta ślimakowa to coś więcej niż tylko trend, być może ujawnia wasze zbiorowe pragnienie bardziej ucieleśnionej komunikacji. W ciszy otwartej koperty kształtuje się inny sposób wymiany wiadomości: wolniejszy, bardziej wrażliwy i zdecydowanie ludzki.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
