Dwudziestoletnia tenisistka na wózkach inwalidzkich Ksénia Chasteau imponuje swoją karierą.

Społeczeństwo
Fabienne Baure
@ksenia_chasteau / Instagram

W ciągu zaledwie kilku lat Ksénia Chasteau stała się jedną z czołowych postaci francuskiego tenisa na wózkach. Od wczesnych sukcesów w juniorach, po historyczny finał Rolanda Garrosa w tym roku (2026), konsekwentnie osiągała znakomite wyniki z godną podziwu determinacją.

Z Syberii na dwory Marsylii

Urodzona w Irkucku na Syberii, Ksenia Chasteau została adoptowana w bardzo młodym wieku przez francuską rodzinę wraz z biologicznym bratem. Dorastała w Marsylii i odkryła tenis jako dziecko. Jej talent szybko przyciągnął uwagę: trenowała w klubie tenisowym La Rose, a następnie w Cercle Sportif Municipal de Marseille, gdzie szybko robiła postępy i osiągnęła doskonały poziom, jeszcze zanim wzięła udział w najbardziej prestiżowych zawodach. Jej rodzice postanowili zachować jej oryginalne imię, do którego jest szczególnie przywiązana, ponieważ stanowi ono integralną część jej historii i tożsamości.

Punkt zwrotny, który zmienił jego karierę

W 2021 roku, zaledwie kilka tygodni przed jej 15. urodzinami, wypadek motocyklowy wywrócił jej życie do góry nogami. W wyniku odniesionych obrażeń Ksénia Chasteau straciła lewą nogę, podobnie jak jej ojciec, który również został ranny w wypadku. To traumatyczne przeżycie zapoczątkowało nowy rozdział w jej życiu. Zamiast rezygnować z ukochanego sportu, Ksénia odkryła tenis na wózkach inwalidzkich. Tuż po wyjściu z ośrodka rehabilitacyjnego, Francuska Federacja Tenisowa skierowała ją do tego sportu. Zaledwie osiem miesięcy później wróciła na korty. Dzięki solidnemu wyszkoleniu technicznemu szybko się zaaklimatyzowała i wkrótce zaczęła osiągać rezultaty.

Meteoryczny wzrost

Rozwój Kséni Chasteau jest zaskakujący zarówno pod względem tempa, jak i konsekwencji. Zaledwie półtora roku po rozpoczęciu gry w tenisa na wózkach, zdobyła już tytuł mistrzyni Francji juniorek. Rok 2023 był kolejnym kamieniem milowym: została numerem jeden na świecie w kategorii juniorek i wygrała US Open w swojej kategorii. To potwierdziło jej ogromny potencjał. W 2024 roku zapisała się w historii, wygrywając pierwszy turniej tenisa na wózkach juniorek, który odbył się na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała również tytuł debla po emocjonującym finale, demonstrując opanowanie w kluczowych momentach.

Obiecujący start w seniorskich szeregach

Kilka miesięcy później Ksénia po raz pierwszy wzięła udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Dotarła do 1/8 finału i dzielnie walczyła z późniejszą mistrzynią paraolimpijską, Japonką Yui Kamiji. Jej awans do seniorskiego cyklu potwierdził jej ogromny potencjał. W 2025 roku została pierwszą Francuzką, która dotarła do półfinału Wimbledonu w tenisie na wózkach.

Następnie, w 2026 roku, osiągnęła kolejny kamień milowy, grając w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Po wyeliminowaniu w półfinale drugiej tenisistki świata, przegrała z legendarną holenderską tenisistką Diede de Groot, absolutną ikoną tego sportu. Ta porażka w żaden sposób nie umniejsza znaczenia tego historycznego występu.

Mistrz nagrodzony

Na początku 2025 roku Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) przyznała jej tytuł najlepszej juniorki roku 2024. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wyjątkowego sezonu, naznaczonego kilkoma ważnymi tytułami i imponującym wejściem do seniorskiej kadry. Dziś Ksénia kontynuuje swoje postępy, pozostając twardo stąpającą po ziemi i świadoma, że każdy turniej to nowy krok w jej rozwoju.

Igrzyska w Los Angeles na celowniku

Mając zaledwie 20 lat, Ksénia Chasteau może pochwalić się imponującym dorobkiem. Jej kolejny ważny cel to Igrzyska Paraolimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Oprócz kariery tenisowej, studiuje również psychologię, którą postrzega jako źródło osobistego spełnienia, a nie tylko jako projekt po zakończeniu kariery. Jako ambasadorka stowarzyszenia Fête le Mur, angażuje się również w zapewnienie tenisa każdemu.

Dzięki ambicji, ciężkiej pracy i konsekwencji Ksénia Chasteau wciąż przekracza granice i umacnia swoją pozycję jednego z najbardziej obiecujących talentów we francuskim tenisie na wózkach. Jej dotychczasowe osiągnięcia sugerują, że największe zwycięstwa są jeszcze przed nią.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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