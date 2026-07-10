Dwudziestoletnia tenisistka na wózkach inwalidzkich Ksénia Chasteau imponuje swoją karierą.

W ciągu zaledwie kilku lat Ksénia Chasteau stała się jedną z czołowych postaci francuskiego tenisa na wózkach. Od wczesnych sukcesów w juniorach, po historyczny finał Rolanda Garrosa w tym roku (2026), konsekwentnie osiągała znakomite wyniki z godną podziwu determinacją.
Z Syberii na dwory Marsylii
Urodzona w Irkucku na Syberii, Ksenia Chasteau została adoptowana w bardzo młodym wieku przez francuską rodzinę wraz z biologicznym bratem. Dorastała w Marsylii i odkryła tenis jako dziecko. Jej talent szybko przyciągnął uwagę: trenowała w klubie tenisowym La Rose, a następnie w Cercle Sportif Municipal de Marseille, gdzie szybko robiła postępy i osiągnęła doskonały poziom, jeszcze zanim wzięła udział w najbardziej prestiżowych zawodach. Jej rodzice postanowili zachować jej oryginalne imię, do którego jest szczególnie przywiązana, ponieważ stanowi ono integralną część jej historii i tożsamości.
Punkt zwrotny, który zmienił jego karierę
W 2021 roku, zaledwie kilka tygodni przed jej 15. urodzinami, wypadek motocyklowy wywrócił jej życie do góry nogami. W wyniku odniesionych obrażeń Ksénia Chasteau straciła lewą nogę, podobnie jak jej ojciec, który również został ranny w wypadku. To traumatyczne przeżycie zapoczątkowało nowy rozdział w jej życiu. Zamiast rezygnować z ukochanego sportu, Ksénia odkryła tenis na wózkach inwalidzkich. Tuż po wyjściu z ośrodka rehabilitacyjnego, Francuska Federacja Tenisowa skierowała ją do tego sportu. Zaledwie osiem miesięcy później wróciła na korty. Dzięki solidnemu wyszkoleniu technicznemu szybko się zaaklimatyzowała i wkrótce zaczęła osiągać rezultaty.
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Meteoryczny wzrost
Rozwój Kséni Chasteau jest zaskakujący zarówno pod względem tempa, jak i konsekwencji. Zaledwie półtora roku po rozpoczęciu gry w tenisa na wózkach, zdobyła już tytuł mistrzyni Francji juniorek. Rok 2023 był kolejnym kamieniem milowym: została numerem jeden na świecie w kategorii juniorek i wygrała US Open w swojej kategorii. To potwierdziło jej ogromny potencjał. W 2024 roku zapisała się w historii, wygrywając pierwszy turniej tenisa na wózkach juniorek, który odbył się na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała również tytuł debla po emocjonującym finale, demonstrując opanowanie w kluczowych momentach.
Obiecujący start w seniorskich szeregach
Kilka miesięcy później Ksénia po raz pierwszy wzięła udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Dotarła do 1/8 finału i dzielnie walczyła z późniejszą mistrzynią paraolimpijską, Japonką Yui Kamiji. Jej awans do seniorskiego cyklu potwierdził jej ogromny potencjał. W 2025 roku została pierwszą Francuzką, która dotarła do półfinału Wimbledonu w tenisie na wózkach.
Następnie, w 2026 roku, osiągnęła kolejny kamień milowy, grając w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Po wyeliminowaniu w półfinale drugiej tenisistki świata, przegrała z legendarną holenderską tenisistką Diede de Groot, absolutną ikoną tego sportu. Ta porażka w żaden sposób nie umniejsza znaczenia tego historycznego występu.
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Mistrz nagrodzony
Na początku 2025 roku Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) przyznała jej tytuł najlepszej juniorki roku 2024. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wyjątkowego sezonu, naznaczonego kilkoma ważnymi tytułami i imponującym wejściem do seniorskiej kadry. Dziś Ksénia kontynuuje swoje postępy, pozostając twardo stąpającą po ziemi i świadoma, że każdy turniej to nowy krok w jej rozwoju.
Igrzyska w Los Angeles na celowniku
Mając zaledwie 20 lat, Ksénia Chasteau może pochwalić się imponującym dorobkiem. Jej kolejny ważny cel to Igrzyska Paraolimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Oprócz kariery tenisowej, studiuje również psychologię, którą postrzega jako źródło osobistego spełnienia, a nie tylko jako projekt po zakończeniu kariery. Jako ambasadorka stowarzyszenia Fête le Mur, angażuje się również w zapewnienie tenisa każdemu.
Dzięki ambicji, ciężkiej pracy i konsekwencji Ksénia Chasteau wciąż przekracza granice i umacnia swoją pozycję jednego z najbardziej obiecujących talentów we francuskim tenisie na wózkach. Jej dotychczasowe osiągnięcia sugerują, że największe zwycięstwa są jeszcze przed nią.