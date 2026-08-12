„Myślałam, że mi to pomaga”: jej świadectwo o alkoholu i wrażliwości emocjonalnej wywołuje reakcje

Społeczeństwo
Émilie Laurent
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Często mówi się, że alkohol obniża zahamowania i wyzwala nawet najbardziej nieśmiałych. Wypijamy kilka drinków, aby nawiązać kontakt z innymi, łatwiej pokonać dystans i budować relacje bez konieczności szukania odpowiednich słów. Alkohol, stale prezentowany jako „towarzyski” napój, stwarza iluzję, że czyni nas bardziej otwartymi na imprezach, podczas gdy w rzeczywistości zmienia nas od wewnątrz. Może nas zbliżać do innych, ale przede wszystkim oddala od nas samych. Taką obserwację poczyniła Tatjana z konta @tatjanova_.

Alkohol i wrażliwość nie idą w parze.

Wieczorem, na imprezie pożegnalnej, drinkach po pracy czy urodzinowej kolacji, alkohol wypełnia kieliszki i dorównuje świętej wodzie źródlanej. Ten napój, mierzony w dawkach, czasami udaje, że obniża napięcie i zagłusza upartą nieśmiałość. Pod jego wpływem osoby z natury nieśmiałe bez wahania podchodzą do nieznajomych i rozpoczynają niekończące się monologi, podczas gdy normalnie milczą.

Używany jako sposób na nawiązanie kontaktu z innymi, a nawet jako lekarstwo dla introwertyków, alkohol rozpuszcza wszelkie zahamowania. Często sięgamy po kieliszek lub dwa, mając nadzieję, że w ten sposób będziemy mniej sztywni i wyjdziemy poza strefę komfortu. A potem, pod koniec wieczoru, wychodzimy z listą kontaktów długą jak nasze ramię, której nie będziemy pamiętać następnego dnia. Alkohol zdaje się działać jak „klej” między ludźmi.

Tak właśnie myślała Tatjana z konta @tatjanova_, zanim zdała sobie sprawę z oszustwa, z przekrętu. W trafnym wpisie, który odbił się szerokim echem, wymienia szkodliwy wpływ alkoholu na osoby wrażliwe, zwłaszcza kobiety. Choć alkohol może sprawiać wrażenie, że jest nieskrępowany i ekstrawertyczny, w rzeczywistości jest tylko placebo. Co gorsza, to trucizna dla rozwoju osobistego. „Kiedy jesteś wrażliwy, alkohol ci nie pomaga; powoli oddala cię od siebie” – wyjaśnia twórczyni treści, która oferuje coaching, aby pomóc ludziom radzić sobie z wrażliwością.

Skutki uboczne alkoholu u osób wrażliwych

Wszyscy znamy fizyczne skutki alkoholu: mdłości po przebudzeniu, zamglenia w głowie, promieniującą migrenę, uczucie utknięcia w zwolnionym tempie. Żałujemy, że zapomnieliśmy znaczenia słowa „umiar”. Zazwyczaj nie wychodzi się bez szwanku z nocy intensywnego picia.

Chociaż biologiczne skutki działania alkoholu są dobrze udokumentowane i czasami łagodzone aspiryną, jego wpływ na umysł pozostaje stosunkowo nieznany. Praktycy tzw. medycyny „duchowej”, czyli ci, którzy zajmują się boskością, mówią nawet o nim jako o „subtelnym rozpuszczalniku”. Tatjana, z kolei, odwołuje się do własnych doświadczeń, aby wymienić wszystko, co alkohol w nas topi.

„Wzmacnia to, co próbujesz uspokoić”.

W szale chwili dajemy się ponieść emocjom, przestajemy zadawać sobie pytania, a nasz wewnętrzny głos zdaje się uciszać. Naszym jedynym zmartwieniem jest słuchanie playlisty z głośnika. Jesteśmy przepełnieni radością i uniesieniem. Jednak gdy alkohol przestaje działać, emocje powracają w spotęgowanej formie. „Niepokój, pustka, smutek, nadmierne analizowanie: wszystko to powraca” – zauważa twórca treści.

„Sprawia, że mylisz intensywność z autentycznością.”

Po kilku drinkach czujemy się bardziej ożywieni, mniej lękliwi, a przede wszystkim mniej podatni na osąd innych. Łapiemy się na tym, że mówimy koleżance, że ma nieświeży oddech, albo flirtujemy z osobą, w której się zakochaliśmy w dzieciństwie. Dosłownie znikają nam bariery społeczne . Niektórzy uważają, że alkohol ujawnia prawdziwe oblicze tych, którzy go spożywają. Jednak nie jest to szczere odzwierciedlenie naszej osobowości, a jedynie wyraz naszych ciemniejszych stron.

„To bardzo osłabia twoją energię”.

Osoby wysoko wrażliwe doświadczają wszystkiego z maksymalną intensywnością i wchłaniają emocje, których ludzkie ciało nie jest w stanie samodzielnie zmagazynować. Ostatecznie alkohol jest ostatnią kroplą. To ostatnia kropla. „Alkohol jeszcze bardziej przeciąża organizm i często pozostawia uczucie ciężkości w środku” – dodaje twórca treści, który mówi z własnego doświadczenia.

„Uniemożliwia ci nauczenie się, jak naprawdę regulować siebie”.

Pijąc alkohol w strategicznych momentach, by łatwiej poruszać się w tłumie lub prowadzić bezproblemową rozmowę, uciekamy od rzeczywistości i tłumimy dyskomfort, zamiast spokojnie go zaakceptować. Zamiast oswoić się z tą emocją, samotnością czy niepokojem, ułatwiamy jej wchłanianie alkoholem.

„Oddala cię od twojej intuicji”.

Chociaż alkohol obniża zahamowania, blokuje również inne aspekty naszej osobowości i bytu. Oprócz tego, że przyczynia się do prawdziwego załamania psychicznego, wpędza nas w stan letargu. To tak, jakbyśmy byli fizycznie obecni, ale mentalnie nieobecni. Nasz umysł jest pusty, a zdolność rozróżniania maleje z każdym drinkiem. „Twoje granice się zacierają, podobnie jak twoje potrzeby” – wyjaśnia twórca treści.

Innymi słowy, choć alkohol może w danej chwili przywrócić pewność siebie, zmienia również osobowość i wysysa z nas energię niczym podstępna trucizna. Badanie z 2017 roku potwierdza relację Tatjany i wskazuje na jego wysoce pobłażliwy charakter, a także na jego negatywne skutki dla zdrowia psychicznego.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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