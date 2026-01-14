Search here...

Ukryta kamera: zmienia strój, a zachowanie mężczyzn ulega radykalnej zmianie

Społeczeństwo
Léa Michel
@filimonovadrian/Instagram

Filmik na TikToku wywołał ostatnio poruszenie w mediach społecznościowych. Zamieszczony przez użytkownika @filimonovadrian, przedstawia zaskakujący eksperyment społeczny, który podważa nasze postrzeganie innych. Założenie jest proste: obserwacja, czy niewielka zmiana może spowodować zauważalną zmianę w postawach przechodniów (zwłaszcza mężczyzn).

Proste, ale odkrywcze doświadczenie

W tym eksperymencie młoda kobieta jest filmowana ukrytą kamerą, gdy idzie z kartonami. Celowo je upuszcza, aby symulować sytuację, w której może potrzebować pomocy. Film składa się z dwóch części:

  • W pierwszej części kobieta ma na sobie spodnie dresowe – prosty i wygodny strój, często uważany za „swobodny” lub „nieprzygotowany” zgodnie z pewnymi normami społecznymi. Zdjęcia pokazują, że w tej wersji przechodnie płci męskiej ignorują ją znacznie częściej; nikt nie zdaje się zauważać, że potrzebuje pomocy.
  • W drugiej części ta sama kobieta ubrana jest w krótką spódniczkę. Ta sama sytuacja, te same gesty: tym razem reakcja mężczyzn zmienia się radykalnie, wielu zatrzymuje się, by jej spontanicznie pomóc.

Kontrast jest uderzający i natychmiastowy: ta prosta zmiana stroju wydaje się wystarczająca, by wpłynąć na uwagę i nastawienie otaczających ją mężczyzn. To pokazuje, że wielu mężczyzn interweniuje, kierując się własnymi spostrzeżeniami: gdy ma na sobie spodnie dresowe, niewielu jej pomaga, natomiast gdy nosi sukienkę lub spódnicę, krótką i/lub z głębokim dekoltem, liczba mężczyzn chętnych do pomocy znacząco wzrasta, co niestety ujawnia wpływ stylu ubioru na męskie zachowanie.

@filimonovadrian Kiedy mężczyzna mówi: „Liczy się to, co w środku” 💔 (Eksperyment społeczny)

♬ Oryginalny dźwięk - Lyrics07

Komentarze są tak wściekłe.

Pod filmem mnożą się reakcje. Niektórzy wyrażają konsternację: „Wygląda na to, że ubiór ma znaczenie”, „To smutne, że wygląd ma tak duże znaczenie”, podczas gdy inni przypominają o fundamentalnych zasadach solidarności i życzliwości: „Niezależnie od wyglądu, pomoc komuś w potrzebie powinna być automatyczna”. Te wymiany zdań pokazują, że nawet w obliczu bardzo prostej sytuacji, percepcja społeczna i oczekiwania kulturowe mogą znacząco wpływać na nasze reakcje.

Dlaczego ten film tak bardzo nas poruszył?

Ten rodzaj filmu skłania do refleksji, ponieważ uwypukla niewygodną prawdę: wszyscy wydajemy szybkie, często nieświadome, osądy na temat otaczających nas ludzi. Skłania nas do refleksji nad własnym zachowaniem: czy pomagamy sobie nawzajem w równym stopniu, czy też nasze uprzedzenia subtelnie wpływają na nasze akty troski i życzliwości?

Zaproszenie do życzliwości i otwartości

To doświadczenie to nie tylko zwykła obserwacja sytuacji, ale zaproszenie do uważności i działania. Przypomina nam, że życzliwość i wzajemne wsparcie nie powinny zależeć od ubioru ani norm społecznych. Zachęca nas do przyjmowania każdej osoby z szacunkiem i otwartością, do patrzenia poza pozory oraz do bezwarunkowego oferowania uwagi i wsparcia.

W ciągu zaledwie kilku sekund @filimonovadrian ukazuje zjawisko, które na co dzień pozostaje niewidoczne. Ten film, prosty i zarazem poruszający, pokazuje, jak powierzchowne szczegóły mogą wpływać na to, jak postrzegamy innych. Przede wszystkim przypomina nam, że prawdziwa wartość człowieka nie jest mierzona jego ubiorem.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Chcesz przestać pracować po trzydziestce? Ci młodzi ludzie wybierają „mini-emeryturę”.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Chcesz przestać pracować po trzydziestce? Ci młodzi ludzie wybierają „mini-emeryturę”.

Emerytura, od dawna kojarzona z zasłużonym końcem kariery, dziś zmienia swoje oblicze. Według zjawiska, które uważnie śledzi niemiecki...

W wieku 74 lat mieszka w samochodzie z powodu, którego mało kto rozumie.

Marie-Françoise Forey, lat 74, opuściła dom w Glos-sur-Risle (Eure), aby spać w swoim Twingo. Instalacja pobliskiej wieży komórkowej...

Nowa „autyzm” Barbie ma się wkrótce ukazać, ale nie spotyka się z powszechną aprobatą.

Od kilku lat Barbie poszerza swoją ofertę o różne typy sylwetki, kolory skóry, kształty i zdolności, promując inkluzywny...

Cechę tę mają prawdopodobnie również ludzie, którzy szybko chodzą.

Komentarze takie jak „idziesz za szybko” to nie tylko kwestia tempa: kilka badań psychologicznych sugeruje, że prędkość chodzenia...

W stronę świata bez kolorów? Ta zagadkowa teoria zyskuje na popularności.

Rozglądając się, można dostrzec subtelne wrażenie: kolory zdają się blednąć. Od ulic po szafy, od salonów po ekrany,...

„Nauczycielka nie powinna tego nosić”: jej bezpośrednia odpowiedź na krytykę

Według powszechnej opinii, nauczycielka szkoły podstawowej powinna prezentować się skromnie. Jak? Trzymając się grubego, dzianinowego kardiganu i karygodnie...

© 2025 The Body Optimist