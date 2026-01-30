Search here...

Emerytka, ofiara „fałszywego doradcy bankowego”, traci astronomiczną sumę w ciągu zaledwie kilku minut.

Społeczeństwo
Anaëlle G.
Photo d'illustration : gpointstudio/Freepik

W Szwajcarii 82-letnia kobieta padła ofiarą niezwykle skutecznego oszustwa. Myśląc, że rozmawia ze swoim doradcą bankowym, emerytka zainstalowała na swoim komputerze oprogramowanie, które rzekomo miało ją chronić. W rzeczywistości otworzyła drzwi oszustowi, który w ciągu kilku chwil ukradł jej prawie 268 000 euro.

Dobrze naoliwiony telefoniczny przekręt

Oszustwa bankowe stale ewoluują, a ta historia jest tego niepokojącym przykładem. W Schwyz, w środkowej Szwajcarii, ofiara odebrała telefon od mężczyzny podającego się za doradcę swojego banku. W uspokajającym tonie wyjaśnił, że na jego koncie wykryto podejrzany przelew i że musi natychmiast „zabezpieczyć” swoje dane.

Następnie osoba ta poprosiła ją o zainstalowanie rzekomego programu antywirusowego, rzekomo w celu zdalnego rozwiązania problemu. W rzeczywistości program ten dał oszustowi pełny dostęp do komputera ofiary. Gdy tylko zalogowała się do bankowości internetowej, oszust przejął kontrolę i opróżnił jej konto na jej oczach.

268 000 euro poszło

Według lokalnego portalu informacyjnego Bote der Urschweiz , oszust przelał prawie 250 000 franków szwajcarskich, czyli około 268 000 euro. To kwota wyjątkowo wysoka jak na tego typu oszustwo, co czyni je jedną z największych odnotowanych kradzieży zdalnych w kraju.

Władze Szwajcarii przypominają opinii publicznej, że operacje te są często przeprowadzane przez zorganizowane międzynarodowe sieci, zdolne do manipulowania swoimi ofiarami z dużą dozą realizmu. Zainstalowane oprogramowanie przypominało legalne narzędzie do konserwacji, przez co oszustwo było praktycznie niewykrywalne.

Zszokowana ofiara, ale nie zrujnowana

Chociaż emerytka straciła kolosalną sumę, pozostała pewna ulga: miała drugie konto bankowe w innej instytucji, co pozwoliło jej zachować część oszczędności. Niewielkie pocieszenie, ale bolesne przypomnienie o ryzyku związanym z zaufaniem operatorom telefonicznym.

Jak uniknąć tego typu oszustwa

Władze zalecają kilka prostych kroków, aby się chronić:

  • Nigdy nie instaluj oprogramowania na prośbę nieznajomej osoby, nawet jeśli twierdzi, że pracuje w Twoim banku.
  • Nie udostępniaj żadnych identyfikatorów ani kodów poufnych przez telefon ani online.
  • Natychmiast się rozłącz i zadzwoń ponownie do swojego banku, używając oficjalnego numeru telefonu.
  • Wszelkie podejrzane próby należy zgłaszać policji lub bankowi.

Morał tej historii jest taki, że w erze cyfrowej czujność pozostaje najlepszą obroną. Historia emeryta, ofiary wyrafinowanego oszustwa, przypomina, że bezpieczeństwo bankowości zaczyna się od braku zaufania. Za uspokajającym głosem w telefonie może czaić się oszust zdolny do ukradzenia oszczędności całego życia w kilka minut.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Kim była Diana Bahador, młoda Iranka znana jako „Baby Rider”?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kim była Diana Bahador, młoda Iranka znana jako „Baby Rider”?

W wieku zaledwie 19 lat Diana Bahador, znana w internecie jako „Baby Rider”, uosabiała młodzieńczą pasję i determinację...

Te mongolskie stroje na Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku rozpalają media społecznościowe

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 r.),...

Ta sportsmenka z humorem opowiada o codziennym życiu kobiet w sporcie

Z autoironią i energią francuska zawodniczka Myriam Benadda (@mimi_bnd_) obala stereotypy, opowiadając historię o tym, czego naprawdę doświadczają...

Dlaczego kariera tego 41-letniego narciarza budzi dziś podziw?

Lindsey Vonn to nie tylko legenda narciarstwa alpejskiego; w wieku 41 lat stała się symbolem odporności, siły i...

Po ucieczce z Korei Północnej otworzyła restaurację w Japonii.

Dziesięć lat po ucieczce z Korei Północnej z narażeniem życia, Mun Yeon-hui odnalazła w Japonii spokój i uznanie,...

Crans-Montana: Włoszka pokazuje swoje oparzenia i przerywa milczenie

29-letnia włoska weterynarz Eleonora Palmieri, poważnie poparzona twarzą i dłońmi w tragicznym pożarze w barze Le Constellation w...

© 2025 The Body Optimist