Emerytka, ofiara „fałszywego doradcy bankowego”, traci astronomiczną sumę w ciągu zaledwie kilku minut.

W Szwajcarii 82-letnia kobieta padła ofiarą niezwykle skutecznego oszustwa. Myśląc, że rozmawia ze swoim doradcą bankowym, emerytka zainstalowała na swoim komputerze oprogramowanie, które rzekomo miało ją chronić. W rzeczywistości otworzyła drzwi oszustowi, który w ciągu kilku chwil ukradł jej prawie 268 000 euro.

Dobrze naoliwiony telefoniczny przekręt

Oszustwa bankowe stale ewoluują, a ta historia jest tego niepokojącym przykładem. W Schwyz, w środkowej Szwajcarii, ofiara odebrała telefon od mężczyzny podającego się za doradcę swojego banku. W uspokajającym tonie wyjaśnił, że na jego koncie wykryto podejrzany przelew i że musi natychmiast „zabezpieczyć” swoje dane.

Następnie osoba ta poprosiła ją o zainstalowanie rzekomego programu antywirusowego, rzekomo w celu zdalnego rozwiązania problemu. W rzeczywistości program ten dał oszustowi pełny dostęp do komputera ofiary. Gdy tylko zalogowała się do bankowości internetowej, oszust przejął kontrolę i opróżnił jej konto na jej oczach.

268 000 euro poszło

Według lokalnego portalu informacyjnego Bote der Urschweiz , oszust przelał prawie 250 000 franków szwajcarskich, czyli około 268 000 euro. To kwota wyjątkowo wysoka jak na tego typu oszustwo, co czyni je jedną z największych odnotowanych kradzieży zdalnych w kraju.

Władze Szwajcarii przypominają opinii publicznej, że operacje te są często przeprowadzane przez zorganizowane międzynarodowe sieci, zdolne do manipulowania swoimi ofiarami z dużą dozą realizmu. Zainstalowane oprogramowanie przypominało legalne narzędzie do konserwacji, przez co oszustwo było praktycznie niewykrywalne.

Zszokowana ofiara, ale nie zrujnowana

Chociaż emerytka straciła kolosalną sumę, pozostała pewna ulga: miała drugie konto bankowe w innej instytucji, co pozwoliło jej zachować część oszczędności. Niewielkie pocieszenie, ale bolesne przypomnienie o ryzyku związanym z zaufaniem operatorom telefonicznym.

Jak uniknąć tego typu oszustwa

Władze zalecają kilka prostych kroków, aby się chronić:

Nigdy nie instaluj oprogramowania na prośbę nieznajomej osoby, nawet jeśli twierdzi, że pracuje w Twoim banku.

Nie udostępniaj żadnych identyfikatorów ani kodów poufnych przez telefon ani online.

Natychmiast się rozłącz i zadzwoń ponownie do swojego banku, używając oficjalnego numeru telefonu.

Wszelkie podejrzane próby należy zgłaszać policji lub bankowi.

Morał tej historii jest taki, że w erze cyfrowej czujność pozostaje najlepszą obroną. Historia emeryta, ofiary wyrafinowanego oszustwa, przypomina, że bezpieczeństwo bankowości zaczyna się od braku zaufania. Za uspokajającym głosem w telefonie może czaić się oszust zdolny do ukradzenia oszczędności całego życia w kilka minut.