„Uszy kalafiora”: wirusowy trend, który niepokoi lekarzy

Niektóre trendy w mediach społecznościowych są zaskakujące. Najnowszy? „Uszy kalafiora”, inspirowane sportami walki. Za tą tak zwaną „wojowniczą” estetyką lekarze biją na alarm w sprawie praktyk, które wcale nie są nieszkodliwe.

Wygląd wojownika... bez wchodzenia na ring

Być może widziałeś już uszy kalafiora u rugbistów, zawodników MMA czy bokserów. U tych sportowców ta deformacja ucha jest wynikiem powtarzających się urazów podczas młynów lub walk.

Dziś niektórzy młodzi ludzie celowo próbują odtworzyć ten efekt, nie uprawiając tych sportów. Cel? Nadać sobie „bardziej męski”, „bardziej wojowniczy” wygląd. W mediach społecznościowych mnożą się filmy instruktażowe, w których wyjaśniono, jak uzyskać tę spuchniętą fakturę poprzez intensywne pocieranie ucha lub, co jeszcze bardziej niepokojące, za pomocą ciężkich przedmiotów, takich jak hantle, aby wywołać szok. Ten efekt inscenizacji opiera się na autentycznym urazie fizycznym.

Co naprawdę dzieje się w uchu

Aby zrozumieć ryzyko, ważne jest, aby wiedzieć, jak rozwija się ucho kalafiorowe. Zazwyczaj skóra dopasowuje się do konturów chrząstki małżowiny usznej. Obszar ten jest bogaty w drobne naczynia krwionośne. W przypadku uderzenia, krew może gromadzić się między skórą a chrząstką: powstaje krwiak.

Ten zakrzep powoduje obrzęk, który stopniowo deformuje ucho. Jeśli krwiak nie zostanie szybko leczony, może stwardnieć i pozostawić trwałą deformację. U sportowców zjawisko to występuje po wielokrotnych uderzeniach. W mediach społecznościowych jest ono zadawane celowo, co bardzo niepokoi pracowników służby zdrowia. Przypominamy: twoje ciało nie jest jedynie dodatkiem estetycznym, który można kształtować poprzez traumę. Każda część ciebie zasługuje na szacunek i ochronę.

Bardzo realne ryzyko, wykraczające poza estetykę

Pierwszą oczywistą konsekwencją jest to, że efekt nie zawsze jest estetyczny. Opuchnięte ucho może być asymetryczne i bolesne. Powikłania mogą być poważniejsze. Znaczny obrzęk może częściowo zablokować wejście do przewodu słuchowego zewnętrznego i upośledzić słuch. Ryzyko infekcji jest również poważne. Uderzenie ciężkim przedmiotem może uszkodzić chrząstkę. Struktura ta goi się powoli. Infekcja w tym obszarze może prowadzić do silnego bólu i długotrwałych powikłań.

Co gorsza, powtarzające się i gwałtowne urazy ucha mogą uszkodzić błonę bębenkową. W skrajnych przypadkach nadmierna siła może nawet spowodować wstrząs mózgu. To, co zaczyna się jako „zakażenie wirusowe”, może zatem zagrozić słuchowi i zdrowiu neurologicznemu.

Jeśli ucho puchnie po celowym lub przypadkowym uderzeniu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Krwiak należy opróżnić, aby zapobiec trwałej deformacji. U profesjonalnych sportowców, gdy deformacja staje się przewlekła, operacja może być rozważana pod koniec kariery. Próba samodzielnego spowodowania tego typu urazu to niepotrzebne ryzyko.

Redefinicja siły w inny sposób

Ten trend przemawia przede wszystkim do młodych mężczyzn, ponieważ wpisuje się w silnie skodyfikowaną wizję męskości: wyglądającej na twardą, zranioną, „uszkodzoną” walką. Jakby męskość koniecznie musiała wiązać się z bólem, bliznami i przemocą. Ta idea wywodzi się z toksycznej formy męskości: takiej, która utożsamia wartość mężczyzny z jego zdolnością do wytrzymania ciosów lub odsłonięcia fizycznych śladów.

Celowe krzywdzenie siebie, by dostosować się do norm społecznych, nie dodaje siły. Wręcz przeciwnie, wywiera dodatkową presję, która prowadzi do złego traktowania własnego ciała. Prawdziwa siła tkwi w umiejętności podejmowania świadomych wyborów, dbania o zdrowie i odrzucania absurdalnych żądań. Twoje ciało nie musi być uszkodzone, żeby cokolwiek udowodnić.

Ostatecznie trendy przychodzą i odchodzą, ale zdrowie pozostaje. Za tak zwaną „wojowniczą” estetyką kalafiorowych uszu kryją się prawdziwe urazy, potencjalne komplikacje i presja społeczna, która traktuje ból jako dowód męskości. Pewność siebie, charyzma i siła nie są mierzone liczbą widocznych blizn. Są zbudowane na szacunku do swojego ciała, z jasnością umysłu i swobodą bycia sobą, bez krzywdzenia się dla zadowolenia algorytmu.