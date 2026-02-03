Search here...

Pokonany w walce na rękę przez kobietę: reakcja tego mężczyzny budzi kontrowersje

Społeczeństwo
Anaëlle G.
@sarahjbackman/TikTok

Sarah Bäckman, była zawodowa wrestlerka i ośmiokrotna mistrzyni świata w armwrestlingu, pokonała mężczyznę w walce na rękę, który próbował ją psychicznie zdestabilizować. Reakcja mężczyzny po jej porażce wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Gdy nagranie stało się viralem, komentarze podkreślały legendarną opanowanie Bäckman i ostro krytykowały zachowanie mężczyzny.

Nieudane wyzwanie

Scena rozgrywa się podczas improwizowanego pojedynku na rękę: pewny siebie mężczyzna początkowo próbuje zastraszyć swoją przeciwniczkę – Sarah Bäckman – prowokacjami i dominującą postawą. Sarah Bäckman, ośmiokrotna mistrzyni świata w siłowaniu na rękę, pokonuje go bez wysiłku w ciągu kilku sekund. Jej zdecydowane zwycięstwo szokuje publiczność i wywołuje falę reakcji w internecie.

@sarahjbackman Krzycz mi w twarz i zobacz, co się stanie 🙄🤭 #armwrestling ♬ oryginalny dźwięk - sarahbackman

Budowa ciała mistrza jest imponująca.

W mediach społecznościowych użytkownicy jednogłośnie chwalili opanowanie Sarah Bäckman: „Jest taka zen, jej samokontrola jest niesamowita” ; „To głównie kwestia techniki armwrestlingu. Zawodnicy ważący ponad 140 kg, jedni z najsilniejszych mężczyzn na świecie, czasami przegrywają z dużo mniejszymi i mniej umięśnionymi zawodniczkami właśnie z tego powodu” – wyjaśniali w komentarzach. Spokojna postawa Sarah Bäckman ostro kontrastowała z początkową agresją jej przeciwniczki.

Reakcja mężczyzny jest kontrowersyjna

Kontrowersje budzi reakcja mężczyzny po porażce. Zamiast z godnością przyjąć porażkę, jego zachowanie – uznane za niedojrzałe i mściwe – spotkało się z ostrą krytyką: „Wykazywał wszystkie cechy słabego mężczyzny”. Wielu komentatorów internetowych postrzega to jako przejaw słabo skrywanego macho, przekształcając zwykłą rywalizację w debatę na temat toksycznej męskości.

Krótko mówiąc, ta konfrontacja, choć krótka, pokazuje, że siła fizyczna i pewność siebie to nie wszystko: mistrzostwo techniczne i opanowanie mogą znacznie przezwyciężyć onieśmielenie. Zwycięstwo Sarah Bäckman przypomina, że szacunek i uczciwa gra pozostają kluczowe, niezależnie od płci czy rozmiaru. I choć reakcja niektórych mężczyzn na porażkę wciąż budzi kontrowersje, ten film będzie przede wszystkim jasnym świadectwem talentu i determinacji wyjątkowego mistrza.

