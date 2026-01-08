Search here...

„To niedopuszczalne”: emigrantka w Paryżu ujawnia ukrytą stronę swojego codziennego życia

Społeczeństwo
Léa Michel
@char.winslow/TikTok

Za paryską pocztówką kryje się mniej spektakularna rzeczywistość. Charlotte Wells, Amerykanka mieszkająca w stolicy, nigdy nie spodziewała się, że stanie się viralem dzięki filmowaniu… swojej wspinaczki po schodach do swojego mieszkania. A jednak ten TikTok, ze swoim pozornie dramatycznym tonem, urzekł miliony internautów. Z mieszanką sarkazmu i szczerości, młoda kobieta ujawnia rzadko wypowiadaną prawdę: życie w Paryżu wcale nie jest marzeniem.

Kiedy paryski sen wymyka się spod kontroli

Wszystko zaczęło się od improwizowanego, niemal instynktownego wyjazdu. Wyczerpana tempem Nowego Jorku, Charlotte wykorzystała okazję, jaką było puste mieszkanie w Paryżu, by odpocząć. Od momentu, gdy taksówka wysadziła ją przed jej haussmannowskim budynkiem, ogarnęło ją rozczarowanie. Brak porządnej windy, niekończące się schody i codzienne życie bardziej sportowe niż pełne blasku. Uratował ją jednak jej cięty humor. Opisując swoje codzienne wspinaczki na TikToku (@char.winslow), z bagietką w dłoni, przekształciła swoje zmęczenie w komediowy rytuał.

@char.winslow Jeśli myślisz, że droga w dół była zła… #parisapartment #apartmenttour #parislife #fyp ♬ oryginalny dźwięk - A - 🌴✈️

Reakcja użytkowników Internetu jest mieszanką śmiechu i oburzenia.

Film szybko wywołał falę komentarzy. Choć wielu uznało sytuację za zabawną, inni byli oburzeni: „To niedopuszczalne! Czas i energia potrzebne na sam powrót do domu to szaleństwo” – napisał jeden z użytkowników. Inny dodał ironicznie: „A do tego jestem pewien, że czynsz jest strasznie drogi!”. Te uwagi wiele mówią o postrzeganiu „paryskiego snu” z zewnątrz – to mieszanka podziwu i zdziwienia wobec mniej olśniewającej rzeczywistości.

Za tą ironią Charlotte (@char.winslow) uwypukla paradoks: kontrast między romantycznymi kliszami Paryża a trudną rzeczywistością życia codziennego. Z dala od tarasów i zachodów słońca, uczy się budować własną wersję Miasta Świateł – poprzez spacery, spotkania i wybuchy śmiechu. Być może właśnie na tym polega prawdziwe piękno bycia wyrwanym z korzeniami: śmiać się z tego, co cię wyczerpuje, kochać to, co wydawało się „nie do przyjęcia” i odnajdywać sens tam, gdzie najmniej się go spodziewasz.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
  C'est drôle mais dommage que l'on voit clairement la cage d'ascenseur avec sa porte à chaque étage

