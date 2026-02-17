Odrzucona na LinkedIn, kupuje bilety na mecz i w końcu podpisuje kontrakt

W obliczu wielokrotnych odrzuceń w internecie, stylistka Marisa Lauren postanowiła zmienić swoje podejście. Jej inicjatywa, udostępniona na TikToku, szybko przyciągnęła uwagę.

Zgłoszenia, na które nie otrzymano odpowiedzi

Podobnie jak wielu profesjonalistów z branży kreatywnej, Marisa Lauren, znana na TikToku jako @marisamenist, początkowo próbowała tradycyjnej metody. Wyjaśnia, że kontaktowała się z zawodnikami NBA za pośrednictwem LinkedIn, mając nadzieję zaoferować swoje usługi jako stylistka. Pomimo wielokrotnych prób, jej wiadomości pozostały bez odpowiedzi.

W branży, w której wizerunek jest najważniejszy, zdobycie pierwszego kontraktu może być trudne, zwłaszcza bez silnej sieci kontaktów w sporcie zawodowym. Zamiast się poddać, Marisa Lauren postanowiła przemyśleć swoją strategię.

Nieoczekiwana inicjatywa w Madison Square Garden

To właśnie kupując bilety na trybuny (oferujące niezrównany widok na boisko) na mecz New York Knicks, młoda kobieta postanowiła nawiązać kontakt. Miejsca najbliżej boiska zapewniają maksymalną widoczność, a czasem pozwalają na bezpośrednią interakcję z zawodnikami. Mecz odbywał się w Madison Square Garden w Nowym Jorku, kultowej hali NBA i siedzibie Knicks. Marisa Lauren miała nadzieję, że ustawiając się na trybunach, będzie mogła zaprezentować swoją pracę osobiście, ponieważ jej cyfrowe przekazy nie były wystarczające.

W filmie opublikowanym na TikToku pokazuje ekran telefonu zawodnikom NBA siedzącym przy boisku. Pojawia się wiadomość dużym drukiem: „Czy mogę cię wystylizować?”. Proste, bezpośrednie i skuteczne podejście. Film wywołał liczne reakcje, od podziwu dla jej odwagi po pytania o koszt takiej operacji.

Kiedy media społecznościowe stają się komorą echa

Film, udostępniony na TikToku i Instagramie, szybko stał się viralem, ilustrując rosnący trend: profesjonaliści prezentują swoje doświadczenia i próby przebicia się w konkurencyjnych branżach. Na swoim koncie stylistka opowiada, jak ostatecznie zdobyła kontrakt dzięki tej inicjatywie. Marisa Lauren nie ujawniła publicznie wszystkich warunków umowy, ale twierdzi, że jej obecność na meczu pozwoliła jej nawiązać kluczową więź.

Jej historia pokazuje, jak media społecznościowe mogą służyć jako portfolio, sieć kontaktów i dźwignia widoczności. Dzieląc się swoim doświadczeniem, przekształca ryzykowne ryzyko w inspirującą opowieść dla innych twórców, którzy spotykają się z odrzuceniem.

Styl, nowe wyzwanie dla graczy NBA

Moda od kilku lat odgrywa coraz ważniejszą rolę w NBA. Pojawienia się zawodników na arenie, często fotografowane i udostępniane w mediach społecznościowych, stały się prawdziwymi improwizowanymi pokazami mody. Sportowcy, tacy jak New York Knicks, starannie dbają o swój wizerunek publiczny, świadomi, że ich styl przyczynia się do budowania ich osobistej marki. Współpraca ze stylistą pozwala im dopracować tę identyfikację wizualną, która jest tym bardziej poddawana wnikliwej analizie w dobie Instagrama i TikToka.

W tym kontekście podejście Marisy Lauren wpisuje się w dynamikę, w której sport i moda coraz bardziej się przenikają. Zawodnicy, którzy stali się postaciami kulturowymi poza boiskiem, mnożą współpracę z projektantami i doradcami ds. wizerunku.

Odważ się wyjść poza tradycyjne ramy

Historia tej stylistki ilustruje współczesną rzeczywistość: rekrutacja nie opiera się już wyłącznie na formalnych kanałach. Chociaż LinkedIn pozostaje centralnym narzędziem dla wielu profesjonalistów, nie gwarantuje dostępu do poszukiwanych talentów. Inwestując w miejsca na boisku, Marisa Lauren postawiła na podejście bezpośrednie. Ten strategiczny wybór rodzi również pytania o nowe formy przedsiębiorczości. Tworzenie własnych możliwości, dokumentowanie procesu i wykorzystywanie potencjału viralowego: to wszystko elementy, które na nowo definiują tradycyjne zasady poszukiwania zleceń.

Krótko mówiąc, pomimo odrzucenia na LinkedIn, Marisa Lauren nie zrezygnowała ze swojego celu. Kupując bilety na mecz New York Knicks, przekształciła cyfrowe odrzucenie w namacalną szansę. Jej historia przypomina, że w branży kreatywnej i sportowej odwaga i wytrwałość potrafią czasem otworzyć drzwi, których same wiadomości online nie są w stanie otworzyć.