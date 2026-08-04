Podczas badania ginekologicznego okulary Meta wzbudziły niepokój u pacjentki.

Rutynowe wizyty ginekologiczne często budzą lęk i towarzyszą im liczne obawy. Kobiety w strzemionach często czują się bezbronne i w sytuacji słabości. Podczas tej bardzo intymnej wizyty pacjentka zauważyła, że badający ją pracownik służby zdrowia nosi okulary z kamerą: niesławne Meta. I nie chodziło o dokładniejsze badanie, a jedynie o podglądactwo. Mrożąca krew w żyłach historia, która uwypukla zagrożenia związane z okularami rzeczywistości rozszerzonej.

Historia pacjenta, który padł ofiarą okrutnej praktyki

To moment, którego kobiety boją się na tygodnie przed tą tragiczną datą. Wizyta u ginekologa to zazwyczaj bardzo nieprzyjemne doświadczenie. We Francji ponad połowa kobiet już odłożyła lub zrezygnowała z tego intymnego badania z obawy przed oceną, bólem lub wynikami. Szczególnie niekomfortowe jest znalezienie się niemal całkowicie nago przed lekarzem z latarką, badającym głębię swojej sromu. Trudno zachować spokój w tak krępującej i nienaturalnej pozycji. Wiele kobiet ma za sobą traumatyczne doświadczenia i wciąż ma traumatyczne wspomnienia z pierwszej cytologii lub tej wizyty lekarskiej.

W poście na koncie @grandebavardeuse młoda kobieta opowiedziała swoją historię, a raczej gehennę, w gabinecie ginekologa. Relacja ta powstała po wezwaniu świadków przez właścicielkę konta, która zadała pytanie w następujący sposób: „Czy kiedykolwiek została Pani sfilmowana bez Pani wiedzy przez okulary Meta?” . Podczas badania kobieta, którą autorka zmieniła imię na Ewa dla zachowania anonimowości, zauważyła nietypowy szczegół. Nie chłodną postawę ani oschły ton, ale okulary, które stały się niesławne. Te czarne oprawki z grubymi oprawkami i zintegrowanymi soczewkami były umieszczone bezpośrednio na nosie pracownika służby zdrowia.

Światło nie było włączone, więc próbowała się uspokoić, dopóki nie otrzymała recepty. Jednak przy podstawowych umiejętnościach komputerowych, można dość łatwo i bezkarnie manipulować kamerą i filmem, pozornie bez żadnego problemu. Meta stanowczo potępia to nadużycie technologiczne. Wyszukując nazwisko tego mężczyzny w Google, pacjentka natrafiła na serię negatywnych opinii opisujących ten sam problem.

Świadectwo spadło niczym bomba.

Jeszcze niedawno okulary Meta wydawały się czymś z science fiction, produktem rodem z serialu „Black Mirror”. Dziś jednak są przedstawiane jako technologia przyszłości, symbol postępu. Kylie Jenner nawet je promuje, podobnie jak inni influencerzy. Ulepszone przez sztuczną inteligencję , potrafią tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym, precyzyjnie opisywać sceny, robić zdjęcia na żądanie i słuchać muzyki bez odcięcia od świata. To wynalazek uważany za rewolucyjny.

Choć dają one nadzieję osobom z dysfunkcją wzroku i są nieocenioną pomocą w podróży do nieznanych miejsc, mają też swoje ograniczenia i mogą naruszać prawa do wizerunku. W niewłaściwych rękach stają się potężną bronią dla drapieżników. To właśnie dzięki temu zyskały dość sugestywny przydomek „okulary zboczeńca”. Aktywistka i twórczyni treści @grandebavardeuse otrzymała liczne odpowiedzi na apel o składanie zeznań, co dowodzi, że jest to nowa, współczesna plaga. W mediach społecznościowych kobiety boją się, że ich twarze, a co gorsza, ich ciała, zostaną pokazane w całej okazałości społeczności online.

Technologia wykorzystywana w celach złośliwych

Te okulary z technologią AI powstały z ambitnymi ambicjami: ułatwić codzienne życie przeciętnemu człowiekowi. Tyle że, jak większość gadżetów dostępnych dla ogółu społeczeństwa, ostatecznie uprościły one przede wszystkim sposób działania seksistowskich uwodzicieli i przestępców seksualnych. Zeznania zebrane przez @grandebavardeuse, stanowiące doskonały dowód obciążający, są jedynie odbiciem przerażającej rzeczywistości, a nawet wersją kryminału 2.0.

Od czasu wprowadzenia na rynek okularów Meta, kobiety na całym świecie czują się jeszcze bardziej niepewnie. Według śledztwa szwedzkiej prasy, inteligentne okulary Ray-Ban Meta rzekomo rejestrowały intymne zdjęcia osób bez ich wiedzy i przesyłały je do podwykonawcy w Kenii. Po drugiej stronie Atlantyku grupy mężczyzn filmują masażystki w salonach w Stanach Zjednoczonych, również bez ich zgody.

Zrodzone z dobrych intencji, okulary Meta stały się magnesem dla kontrowersji i wzbudzają nieufność kobiet. Dla kobiet są one bardziej niebezpiecznym narzędziem niż szlachetną rewolucją.