Podczas badania ginekologicznego okulary Meta wzbudziły niepokój u pacjentki.

Społeczeństwo
Émilie Laurent
Photo d'illustration : Deliboss / Pexels

Rutynowe wizyty ginekologiczne często budzą lęk i towarzyszą im liczne obawy. Kobiety w strzemionach często czują się bezbronne i w sytuacji słabości. Podczas tej bardzo intymnej wizyty pacjentka zauważyła, że badający ją pracownik służby zdrowia nosi okulary z kamerą: niesławne Meta. I nie chodziło o dokładniejsze badanie, a jedynie o podglądactwo. Mrożąca krew w żyłach historia, która uwypukla zagrożenia związane z okularami rzeczywistości rozszerzonej.

Historia pacjenta, który padł ofiarą okrutnej praktyki

To moment, którego kobiety boją się na tygodnie przed tą tragiczną datą. Wizyta u ginekologa to zazwyczaj bardzo nieprzyjemne doświadczenie. We Francji ponad połowa kobiet już odłożyła lub zrezygnowała z tego intymnego badania z obawy przed oceną, bólem lub wynikami. Szczególnie niekomfortowe jest znalezienie się niemal całkowicie nago przed lekarzem z latarką, badającym głębię swojej sromu. Trudno zachować spokój w tak krępującej i nienaturalnej pozycji. Wiele kobiet ma za sobą traumatyczne doświadczenia i wciąż ma traumatyczne wspomnienia z pierwszej cytologii lub tej wizyty lekarskiej.

W poście na koncie @grandebavardeuse młoda kobieta opowiedziała swoją historię, a raczej gehennę, w gabinecie ginekologa. Relacja ta powstała po wezwaniu świadków przez właścicielkę konta, która zadała pytanie w następujący sposób: „Czy kiedykolwiek została Pani sfilmowana bez Pani wiedzy przez okulary Meta?” . Podczas badania kobieta, którą autorka zmieniła imię na Ewa dla zachowania anonimowości, zauważyła nietypowy szczegół. Nie chłodną postawę ani oschły ton, ale okulary, które stały się niesławne. Te czarne oprawki z grubymi oprawkami i zintegrowanymi soczewkami były umieszczone bezpośrednio na nosie pracownika służby zdrowia.

Światło nie było włączone, więc próbowała się uspokoić, dopóki nie otrzymała recepty. Jednak przy podstawowych umiejętnościach komputerowych, można dość łatwo i bezkarnie manipulować kamerą i filmem, pozornie bez żadnego problemu. Meta stanowczo potępia to nadużycie technologiczne. Wyszukując nazwisko tego mężczyzny w Google, pacjentka natrafiła na serię negatywnych opinii opisujących ten sam problem.

Świadectwo spadło niczym bomba.

Jeszcze niedawno okulary Meta wydawały się czymś z science fiction, produktem rodem z serialu „Black Mirror”. Dziś jednak są przedstawiane jako technologia przyszłości, symbol postępu. Kylie Jenner nawet je promuje, podobnie jak inni influencerzy. Ulepszone przez sztuczną inteligencję , potrafią tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym, precyzyjnie opisywać sceny, robić zdjęcia na żądanie i słuchać muzyki bez odcięcia od świata. To wynalazek uważany za rewolucyjny.

Choć dają one nadzieję osobom z dysfunkcją wzroku i są nieocenioną pomocą w podróży do nieznanych miejsc, mają też swoje ograniczenia i mogą naruszać prawa do wizerunku. W niewłaściwych rękach stają się potężną bronią dla drapieżników. To właśnie dzięki temu zyskały dość sugestywny przydomek „okulary zboczeńca”. Aktywistka i twórczyni treści @grandebavardeuse otrzymała liczne odpowiedzi na apel o składanie zeznań, co dowodzi, że jest to nowa, współczesna plaga. W mediach społecznościowych kobiety boją się, że ich twarze, a co gorsza, ich ciała, zostaną pokazane w całej okazałości społeczności online.

Technologia wykorzystywana w celach złośliwych

Te okulary z technologią AI powstały z ambitnymi ambicjami: ułatwić codzienne życie przeciętnemu człowiekowi. Tyle że, jak większość gadżetów dostępnych dla ogółu społeczeństwa, ostatecznie uprościły one przede wszystkim sposób działania seksistowskich uwodzicieli i przestępców seksualnych. Zeznania zebrane przez @grandebavardeuse, stanowiące doskonały dowód obciążający, są jedynie odbiciem przerażającej rzeczywistości, a nawet wersją kryminału 2.0.

Od czasu wprowadzenia na rynek okularów Meta, kobiety na całym świecie czują się jeszcze bardziej niepewnie. Według śledztwa szwedzkiej prasy, inteligentne okulary Ray-Ban Meta rzekomo rejestrowały intymne zdjęcia osób bez ich wiedzy i przesyłały je do podwykonawcy w Kenii. Po drugiej stronie Atlantyku grupy mężczyzn filmują masażystki w salonach w Stanach Zjednoczonych, również bez ich zgody.

Zrodzone z dobrych intencji, okulary Meta stały się magnesem dla kontrowersji i wzbudzają nieufność kobiet. Dla kobiet są one bardziej niebezpiecznym narzędziem niż szlachetną rewolucją.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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