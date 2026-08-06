Czy media społecznościowe powinny zostać zakazane młodszemu pokoleniu?

Czy platformy mediów społecznościowych stały się zbyt nachalne dla młodych ludzi? Ten problem jest obecnie rozwiązywany poprzez przepisy w kilku krajach, w tym we Francji. Debata na temat ochrony nastolatków, wolności słowa i skuteczności tych środków jest daleka od zakończenia.

Trend, który przyspiesza na całym świecie

W ciągu zaledwie kilku lat pomysł zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla nieletnich przeszedł z debaty politycznej do rzeczywistości. Australia przewodziła w tym zakresie, wprowadzając zakaz dla osób poniżej 16. roku życia do końca 2025 roku. Turcja i Malezja poszły w ich ślady, wprowadzając własne ograniczenia, podczas gdy w Europie zdecydowana większość państw członkowskich pracuje nad podobnymi środkami.

Francja również podjęła ten krok. 21 lipca 2026 roku Zgromadzenie Narodowe i Senat uchwaliły ustawę zakazującą dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. Ustawa, wspierana przez rząd i osobiście promowana przez Emmanuela Macrona, ma wejść w życie 1 września 2026 roku.

Ten sam pomysł, zupełnie inne zasady

Chociaż wiele krajów chce lepiej chronić młodych ludzi, każdy stosuje własną metodę. Niektóre zezwalają na dostęp za zgodą rodziców, inne ustalają inne limity wiekowe lub oferują wersje platform dostosowane do potrzeb nastolatków.

Na poziomie europejskim rezolucja zaleca wiek referencyjny 16 lat, z możliwością uzyskania zgody rodziców dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat. Stany Zjednoczone stosują jednak inne podejście: kilka lokalnych przepisów zostało zablokowanych przez sądy, które uważają, że mogą one naruszać wolność słowa. Debata koncentruje się tam bardziej na sposobie funkcjonowania platform niż na wieku użytkowników.

Australia zapewnia pierwszy rzut oka

Australia jest obecnie jedynym krajem, który ma wstępne doświadczenia, z których można czerpać. Badanie opublikowane w czerwcu 2026 roku pokazuje, że korzystanie z mediów społecznościowych rzeczywiście spadło wśród 12-15-latków po wejściu w życie ustawy. Jednak wyniki są zróżnicowane: prawie dziewięciu na dziesięciu nastolatków nadal korzysta z co najmniej jednej platformy tygodniowo. Innymi słowy, ustawa ogranicza niektóre sposoby korzystania, ale ich nie eliminuje.

Ochrona, która również budzi pytania

Zwolennicy tych przepisów wskazują na dobrze znane zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych: lęk, zaburzenia snu, cyberprzemoc i ekspozycja na nieodpowiednie treści. We Francji prawie 28% uczniów szkół średnich zgłasza doświadczenie przemocy w internecie, a setki tysięcy nowych przypadków depresji jest co roku powiązanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych.

Jednak pojawia się wiele głosów krytycznych. Niektórzy użytkownicy internetu potępiają go jako atak na wolność słowa, prawo do informacji i wolności cyfrowe. Inni obawiają się systemów weryfikacji wieku, które mogłyby zmusić użytkowników do podania większej ilości danych osobowych. Te bazy danych zawierające wrażliwe informacje mogą stać się głównym celem cyberprzestępców.

Zakazać tego... czy po prostu przesunąć problem?

Często pojawia się również pytanie: czy zakaz jest rzeczywiście skuteczny? W Australii kilka badań pokazuje , że 61% 12-15-latków nadal korzysta z zablokowanych platform. Około 70% uważa nawet, że łatwo jest obejść te ograniczenia, szczególnie za pomocą sieci VPN, które pozwalają im symulować połączenie z innego kraju.

Istnieje również ryzyko, że nastolatkowie sięgną po inne narzędzia. Według badania Arcom , 44% dzieci rozważałoby częstsze korzystanie ze sztucznej inteligencji konwersacyjnej, co również rodzi pytania o dobrostan, ochronę danych i wiarygodność informacji.

Ostatecznie debata nie dotyczy już wpływu mediów społecznościowych na młodych ludzi, który jest dobrze udokumentowany, ale najlepszego sposobu reagowania. Ponieważ ochrona młodych ludzi bez całkowitego odcięcia ich od świata cyfrowego pozostaje delikatną równowagą, którą trzeba osiągnąć.