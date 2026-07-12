Jak wybrać najlepsze miejsce w samolocie długodystansowym

Kilkugodzinny lot to przygoda… ale i prawdziwy sprawdzian komfortu. Dobra wiadomość jest taka, że wybór miejsca może odmienić Twoje wrażenia z lotu. Niezależnie od tego, czy marzysz o spaniu, regularnym przemieszczaniu się, czy po prostu o spokojnej podróży, kilka wskazówek pomoże Ci znaleźć miejsce, które najbardziej Ci odpowiada.

Bulaj czy przejście: wszystko zależy od Twoich przyzwyczajeń

Każda wielka debata zaczyna się od pytania: iluminator czy przejście?

Miejsce przy oknie spodoba się podróżnym, którzy lubią podziwiać krajobrazy, spać pod ścianą lub po prostu szukają odrobiny spokoju i ciszy. Jednak, jeśli chcesz rozprostować nogi, musisz poprosić sąsiadów o wstanie.

Miejsce przy przejściu jest idealne, jeśli lubisz regularnie wstawać, spacerować lub rozciągać się, nie przeszkadzając innym pasażerom w rzędzie. Jednak istnieje większe prawdopodobieństwo, że inni pasażerowie lub personel pokładowy będą Ci przeszkadzać.

Jeśli chodzi o środkowe siedzenia, często pozostają one najmniej popularne, głównie dlatego, że oferują mniej przestrzeni osobistej.

Najprzestronniejsze siedzenia: najlepsze oferty, które warto znać

Jeśli Twoim priorytetem jest zyskanie kilku cennych centymetrów w nogach, warto zajrzeć do kilku miejsc.

Rzędy znajdujące się przy wyjściach ewakuacyjnych zazwyczaj oferują większą przestrzeń.

Siedzenia zamontowane za przegrodą, zwaną również „grodzią”, zapewniają również sporo miejsca na nogi z przodu.

Te fotele mają jednak pewne unikalne cechy. Podłokietniki są czasami zamontowane na stałe, a bagaż podręczny często musi być przechowywany w schowkach nad głowami pasażerów podczas startu i lądowania. Warto to rozważyć, biorąc pod uwagę swoje nawyki podróżnicze.

Obszary, których należy unikać, jeśli szukasz spokoju i ciszy

Nie wszystkie siedzenia zapewniają ten sam poziom komfortu.

Miejsca w pobliżu toalet i kuchni są zazwyczaj bardziej zatłoczone, ponieważ ludzie często tam przychodzą i odchodzą, a wokół panuje większy hałas.

Ostatnie rzędy również mogą być mniej przyjemne, szczególnie dlatego, że niektóre siedzenia są mniej odchylane lub znajdują się blisko zatłoczonych miejsc.

Z kolei siedzenia umieszczone nad skrzydłami oferują mniej ograniczoną widoczność, jednak często doceniają je pasażerowie wrażliwi na turbulencje, gdyż ta część samolotu jest zazwyczaj bardziej stabilna.

Mała rada: zarezerwuj już teraz!

Najbardziej pożądane miejsca znikają błyskawicznie. Dlatego zaraz po zakupie biletu lub po otwarciu odprawy online pamiętaj o wyborze miejsca, jeśli taka opcja jest dostępna. Niektóre linie lotnicze pobierają opłatę za najwygodniejsze miejsca. W przypadku lotu trwającego kilka godzin, dopłata może się opłacić, jeśli zależy Ci na optymalnym komforcie podróży.

Wybieraj zgodnie ze swoimi potrzebami… a nie potrzebami innych

Idealne miejsce nie jest dla każdego takie samo.

Jeśli zamierzasz przespać większą część podróży, miejsce przy oknie, z dala od przejść, będzie często doskonałym wyborem.

Jeśli często wstajesz i podróżujesz z małym dzieckiem, bardziej praktyczne może okazać się miejsce przy przejściu lub w rzędzie oddzielonym przegrodą.

Przed dokonaniem rezerwacji warto zapoznać się z rozkładem foteli na pokładzie samolotu, korzystając ze specjalistycznych stron internetowych. Wymienione są tam mocne i słabe strony poszczególnych foteli.

Ostatecznie nie ma czegoś takiego jak idealne miejsce, ale takie, które odpowiada Twoim potrzebom. Niektórzy podróżni preferują miejsce przy oknie, podczas gdy inni wolą miejsce przy przejściu. Kluczem jest wybór miejsca, w którym będziesz czuć się komfortowo przez całą podróż. Ponieważ podczas lotu długodystansowego kilka minut spędzonych na wyborze odpowiedniego miejsca może mieć ogromne znaczenie, gdy już będziesz w powietrzu.