Według badań, te miejsca są idealne na samotną podróż.

Podróż
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : wirestock / Design by Magnific

Podróże solo stają się coraz bardziej atrakcyjne dla osób poszukujących wolności i nowych odkryć. Jednak przed zarezerwowaniem biletu często pojawia się jedno pytanie – szczególnie wśród kobiet: bezpieczeństwo. Międzynarodowe badanie wskazuje na kilka destynacji znanych ze stabilności, oferujących bezpieczne środowisko do rozpoczęcia przygody z pełnym spokojem ducha.

Islandia – idealny cel podróży dla samotnych podróżników

Jeśli chodzi o miejsca o spokojnym charakterze, Islandia po raz kolejny wysuwa się na prowadzenie. Według Global Peace Index 2026, opublikowanego przez Instytut Ekonomii i Pokoju , kraj ten utrzymuje pierwsze miejsce po raz dziewiętnasty z rzędu.

To wyróżnienie wynika w dużej mierze z bardzo niskiego wskaźnika przestępczości i braku stałej armii. W skali lokalnej przekłada się to na poczucie spokoju, zarówno w miastach, jak i wśród dzikich krajobrazów. Drogi są dobrze utrzymane, możliwości zakwaterowania liczne, a podróżowanie łatwe – to wszystko zalety zwiedzania kraju we własnym tempie.

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Post udostępniony przez Bree Rose (@eyeofshe)

Słowenia – mikrokosmos Europy czekający na odkrycie

Zajmując czwarte miejsce, Słowenia wyróżnia się jako doskonała opcja dla osób pragnących podróżować po Europie. Jej główną zaletą jest kompaktowy rozmiar, który pozwala na łatwą podróż z tętniącej życiem stolicy w zielone góry lub na wybrzeże Adriatyku.

Podróże są stosunkowo krótkie, co ogranicza nocne podróże i ułatwia planowanie podróży. To idealne miejsce, aby podziwiać piękno i różnorodność krajobrazów bez konieczności spędzania wielu godzin w tranzycie.

Nowa Zelandia, idealna na długie wypady

Zajmując drugie miejsce w rankingu Global Peace Index 2026, Nowa Zelandia pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc dla podróżników poszukujących przygód. Kraj ten jest szczególnie ceniony za infrastrukturę dostosowaną do potrzeb niezależnych podróżników, z bogatą ofertą hosteli i przyjaznych miejsc noclegowych.

Podróżowanie w pojedynkę jest tam dobrze zakorzenioną kulturą, która sprzyja spotkaniom i wymianie. Kolejną istotną zaletą jest to, że język urzędowy to angielski, co ułatwia codzienne czynności i poruszanie się po mieście.

Przydatna klasyfikacja, ale należy ją interpretować z pewnymi niuansami.

Choć ranking ten jest doskonałym wskaźnikiem, nie należy go traktować jako absolutnej gwarancji. Globalny Indeks Pokoju mierzy przede wszystkim ogólną stabilność krajów, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak konflikty, militaryzacja i napięcia wewnętrzne. Niekoniecznie jednak odzwierciedla on odczucia ani codzienne doświadczenia osoby podróżującej samotnie. Każde miejsce docelowe ma swoją unikalną specyfikę, a wrażenia mogą się różnić w zależności od trasy, lokalnych zwyczajów i profilu podróżnika.

Dobre refleksy pozostają kluczowe.

Nawet w krajach o najwyższym rankingu, kilka środków ostrożności może pomóc zapewnić spokojniejszą podróż. Przed wyjazdem warto zapoznać się z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi podróży, podzielić się planem podróży ze znajomym lub członkiem rodziny i, jeśli to możliwe, przyjechać w ciągu dnia. Poznanie lokalnych zwyczajów również pomoże Ci w pełni wykorzystać pobyt.

Ostatecznie, ten ranking służy przede wszystkim jako punkt wyjścia do wyboru kolejnego celu podróży. Przypomina nam, że nie ma jednej, uniwersalnej rzeczywistości dla podróżujących w pojedynkę: warunki mogą się znacznie różnić w zależności od kraju. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i informacjom możesz wyruszyć w podróż z większym spokojem ducha i w pełni cieszyć się swoją przygodą.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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