Ta babcia, która zaczęła podróżować samotnie w wieku 83 lat, nadal inspiruje podróżników

Nie ma ograniczeń wiekowych w spełnianiu marzeń. Historia Jeleny Jerchowej, rosyjskiej babci, która zasłynęła jako „Baba Lena”, jest tego uderzającym przykładem. Po tym, jak przez większość życia nie mogła podróżować, w wieku 83 lat postanowiła wyruszyć w podróż, by odkrywać świat, inspirując tysiące ludzi swoją podróżą.

Pasja do podróży ujawniona późno w życiu

Jelena Jerchowa urodziła się w Krasnojarsku na Syberii. Przez wiele lat ograniczone środki finansowe uniemożliwiały jej podróżowanie, pomimo pragnienia odkrywania innych krajów. Dopiero w podeszłym wieku udało jej się zrealizować to marzenie. W wieku 83 lat postanowiła zacząć podróżować samotnie, wykorzystując emeryturę i pieniądze zarobione na sprzedaży kwiatów i robótek ręcznych. Stopniowo udało jej się organizować różne wyjazdy, najpierw po Rosji, a następnie za granicę.

Podróżuje po kilku krajach

Przez lata Baba Lena odwiedziła wiele miejsc. Wśród krajów, które zwiedziła, znajdują się Niemcy, Włochy, Tajlandia i Wietnam. Swoimi przygodami dzieli się w mediach społecznościowych, często publikując zdjęcia zrobione na tle słynnych zabytków lub na ulicach odwiedzanych miast. Jej posty szybko przyciągają uwagę i docierają do międzynarodowej publiczności. Wielu internautów jest pod wrażeniem jej energii i determinacji, z jaką podróżuje samotnie w jej wieku.

Rosnąca popularność w internecie

Z biegiem czasu Baba Lena stała się prawdziwą gwiazdą mediów społecznościowych. Jej konto na Instagramie ma tysiące obserwujących, którzy z niecierpliwością czekają na jej najnowsze przygody. Opowiada o swoich podróżach i dzieli się chwilami z życia codziennego. Jej historia trafia szczególnie do osób, które marzą o podróżach, ale czasem myślą, że jest już za późno, by zacząć. Dla wielu jest ucieleśnieniem idei, że osobiste cele można realizować na każdym etapie życia.

Historia, która wciąż inspiruje

Jelena Jerchowa zmarła w 2018 roku w wieku 91 lat. Jej historia jest jednak nadal szeroko rozpowszechniana w internecie i mediach. Przypomina nam, że można zmienić tempo życia i realizować marzenia, nawet w późniejszych latach. Wielu podróżników wciąż uważa Babę Lenę za inspirację do wyruszania w nieznane, niezależnie od wieku.

Decydując się na samotną podróż w wieku 83 lat, Jelena Jerchowa przekształciła długo pielęgnowane marzenie w serię przygód dookoła świata. Znana jako Baba Lena, udowodniła, że nigdy nie jest za późno na odkrywanie nowych horyzontów. Jej historia nadal inspiruje wielu podróżników, przypominając nam, że ciekawość i pragnienie odkrywania mogą trwać całe życie.