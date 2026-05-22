Esses cachorros recriaram os looks mais icônicos do Met Gala de 2026 e a internet adorou!

O tapete vermelho mais comentado do momento não foi só para celebridades… foi também para cachorros. Em Nova York, o inusitado "Pet Gala 2026" transformou os companheiros de quatro patas em verdadeiros ícones da moda por uma noite apenas. Entre vestidos em miniatura, capas brilhantes e referências de alta costura de vanguarda, a internet, é claro, não resistiu.

O Met Gala, versão canina

Duas semanas após o famoso Met Gala de 2026, Nova York sediou outro evento: o Pet Gala. Realizado no teatro Cineplay, este evento revisita os looks mais memoráveis do tapete vermelho a cada ano… com cães como modelos. O conceito? Recriar os looks das estrelas em versões adaptadas a diferentes tipos de corpo canino, de chihuahuas a dachshunds. Uma ideia que une alta costura com a paixão pelos animais.

O projeto foi idealizado por Anthony Rubio, um designer especializado em moda canina. Há mais de dez anos, ele cria releituras caninas de grandes momentos da moda. Este ano, ele se inspirou nas silhuetas usadas por celebridades como Beyoncé, Nicole Kidman e Anne Hathaway.

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BeBe, Kima e George: as verdadeiras estrelas do tapete vermelho.

É impossível falar sobre o Pet Gala sem mencionar suas estrelas peludas.

BeBe, uma pequena cadela da raça Pequinês, causou sensação com uma versão em miniatura do vestido pintado à mão usado por Anne Hathaway.

Enquanto isso, Kima, a chihuahua, personificou o espírito extravagante de Beyoncé com uma capa de penas, um adorno de cabeça cravejado de joias e um vestido brilhante.

Entre os cavalheiros, George, um dachshund de pelo duro, adotou o visual pastel de A$AP Rocky, com um casaco rosa claro e uma gravata borboleta refinada.

Outros cães também causaram uma impressão duradoura, como Priscilla, a Griffon de Bruxelas, Chanel, a Maltesa Bichon Frisé, ou Bastian, um terrier mestiço com um visual super estiloso.

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Por que a internet está completamente fora do ar?

O sucesso do Pet Gala reside em uma mistura perfeitamente calibrada: cães estilosos, referências à cultura pop instantaneamente reconhecíveis e uma dose saudável de autodepreciação. Vídeos e fotos do evento inundaram rapidamente as redes sociais, gerando milhares de reações carinhosas. O projeto também celebra a criatividade artesanal, com trabalho real de design e confecção por trás de cada roupa.

Risos, sim… esquecer o bem-estar animal, não.

Embora essas imagens possam parecer adoráveis, também merecem um pouco de perspectiva. Cães — como todos os animais — não são acessórios, bonecas ou brinquedos de pelúcia feitos para entreter a internet. Além da estética "fofa", é essencial levar em consideração o conforto, o consentimento e o bem-estar deles. O sucesso de conteúdo viral com animais às vezes leva à transformação desses animais em "objetos de performance" ou tendências. Sentir afeto é normal, mas não se esqueça de que um cachorro continua sendo um ser vivo com suas próprias limitações e necessidades.

A mesma vigilância é necessária em relação às imagens geradas por IA que inundam as redes sociais. Por trás desse conteúdo "divertido" esconde-se uma realidade menos alegre: o uso generalizado da inteligência artificial está colocando em risco muitas profissões criativas, principalmente as de ilustradores, cartunistas e artistas visuais. Admirar uma criação também significa refletir sobre como ela foi produzida — e quem realmente se beneficia dela.

Em suma, com seus cães superestilosos e mini roupas inspiradas nas maiores estrelas, o Pet Gala 2026 transformou mais uma vez a internet em um paraíso da moda canina. Entre o fascínio por animais "fofos demais" e o entusiasmo por conteúdo viral, manter uma perspectiva crítica continua sendo essencial: um cachorro nunca é um brinquedo ou um acessório de moda.