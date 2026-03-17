Um empreendedor australiano afirma ter desenvolvido uma vacina personalizada contra o câncer para seu cachorro usando o ChatGPT.

Vida animal
Fabienne Ba.
Paul Conyngham et sa chienne sur X (anciennement Twitter)

Diante do câncer de seu cachorro, o empreendedor australiano Paul Conyngham decidiu tentar uma abordagem inusitada. Ele afirma ter usado inteligência artificial e análise genética para desenvolver uma vacina experimental personalizada para tratar a doença de seu animal de estimação. Sua iniciativa, realizada com o apoio de pesquisadores e sob supervisão científica, recentemente atraiu a atenção da comunidade científica e reacendeu as discussões sobre o potencial da IA na medicina personalizada.

Uma tentativa desesperada de salvar seu cachorro.

A história começa quando Rosie, uma cadela adotada por Paul Conyngham, é diagnosticada com uma forma agressiva de câncer. Apesar de diversos tratamentos veterinários , incluindo cirurgia e quimioterapia, a doença continua a progredir.

Segundo relatos em diversos meios de comunicação internacionais, "as opções de tratamento disponíveis apenas retardavam a progressão da doença". Diante dessa situação, o empresário Paul Conyngham, especialista em inteligência artificial e análise de dados, decidiu explorar outras vias. Seu objetivo: compreender melhor a origem genética do tumor para tentar desenvolver um tratamento direcionado.

Com a ajuda da inteligência artificial e do ChatGPT

Para realizar seu projeto, Paul Conyngham utiliza diversas ferramentas de inteligência artificial, incluindo o ChatGPT e o AlphaFold, um programa capaz de analisar a estrutura de proteínas. O primeiro passo envolve comparar o DNA saudável do cão com o do tumor para identificar as mutações responsáveis pelo câncer. Essa análise genética permite identificar as proteínas alteradas que poderiam ser alvo de um tratamento.

Utilizando esses dados, o empreendedor Paul Conyngham aproveita a IA para analisar mutações e desenvolver uma estratégia terapêutica. Ele usa o ChatGPT para estruturar as etapas do projeto e explorar diversas abordagens científicas. Apesar de não ter formação em biologia, ele colabora com pesquisadores para transformar essas informações em um protótipo de vacina.

Uma vacina experimental baseada na tecnologia de mRNA

O tratamento desenvolvido baseia-se na tecnologia do RNA mensageiro (mRNA), já utilizada em algumas vacinas recentes e estudada em inúmeros ensaios clínicos de câncer. Utilizando os dados genéticos obtidos, os pesquisadores envolvidos no projeto conseguiram sintetizar uma vacina personalizada, concebida para estimular o sistema imunológico do cão a reconhecer e atacar as células cancerígenas.

A vacina foi então administrada de acordo com um protocolo supervisionado por pesquisadores veterinários com aprovações éticas para esse tipo de tratamento experimental. Segundo os cientistas envolvidos, esta é uma das primeiras tentativas de uma vacina personalizada contra o câncer, desenvolvida especificamente para cães.

Resultados encorajadores, mas ainda experimentais.

Os resultados iniciais observados em Rosie são considerados "encorajadores" pelos pesquisadores envolvidos no projeto. Alguns tumores, segundo relatos, "diminuíram de tamanho após a administração do tratamento".

No entanto, especialistas enfatizam que "esse tipo de abordagem ainda é experimental". A vacina não deve ser considerada uma cura para o câncer, mas sim uma via promissora de pesquisa que pode melhorar a qualidade de vida de alguns animais. Pesquisadores também apontam que terapias personalizadas baseadas em RNA mensageiro são atualmente objeto de inúmeros estudos tanto na medicina veterinária quanto na humana.

Uma ilustração do potencial da IA na medicina personalizada.

Além da história pessoal de Rosie, esta iniciativa destaca a rápida evolução das tecnologias médicas. O uso de ferramentas de inteligência artificial para analisar dados genéticos e desenvolver tratamentos personalizados está gerando um interesse crescente na pesquisa biomédica. Alguns cientistas acreditam que "esse tipo de abordagem poderá, a longo prazo, contribuir para o desenvolvimento de terapias oncológicas mais personalizadas, tanto em animais quanto em humanos".

Em resumo, por ora, o experimento realizado com Rosie permanece um caso isolado. No entanto, ele ilustra como a IA e a genômica podem eventualmente transformar a maneira como doenças complexas são estudadas e tratadas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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