Será que nossos animais de estimação estão passando muito tempo em frente às telas?

Televisão ligada ao fundo, vídeos de pássaros no YouTube ou um tablet jogado no chão... as telas agora fazem parte da decoração de muitas casas. Mas e os nossos cães e gatos? Será que eles realmente ficam fascinados por essas imagens brilhantes e, mais importante, isso faz bem para o bem-estar deles?

Será que os animais realmente veem o que está acontecendo na tela?

Contrariando uma crença antiga, cães e gatos conseguem, sim, perceber imagens exibidas em telas modernas. Televisores antigos, com suas taxas de atualização mais baixas, produziam um efeito de cintilação que os cães detectavam facilmente devido à sua visão altamente sensível. Com as telas de alta definição atuais, a imagem aparece muito mais nítida para eles.

Segundo o American Kennel Club , os cães agora conseguem acompanhar movimentos na tela com mais facilidade, o que explica por que alguns parecem assistir à televisão com tanta atenção. Os gatos, por outro lado, são particularmente atraídos por movimentos rápidos. A silhueta de um pássaro ou de um peixe cruzando a tela pode desencadear seu instinto natural de caça. Seus corpos alertas, olhos brilhantes e patas pequenas prontas para atacar são todas evidências dessa curiosidade tipicamente felina.

Uma simples forma de entretenimento... ou um verdadeiro estímulo?

Em resposta a esse interesse, algumas plataformas agora oferecem programas especificamente desenvolvidos para animais: pássaros bicando, esquilos pulando ou peixes nadando tranquilamente. Um estudo publicado em 2022 na revista Applied Animal Behaviour Science observou as reações de cães a diferentes tipos de imagens televisivas.

Os pesquisadores observaram que os cães reagiram com mais intensidade a cenas que mostravam outros cães, acompanhadas de sons familiares, como latidos. Paisagens estáticas, por outro lado, despertaram muito menos interesse. No entanto, a reação variou consideravelmente dependendo do temperamento. Alguns cães acompanharam a tela com entusiasmo, cabeças inclinadas e orelhas em pé, enquanto outros preferiram ignorar completamente o espetáculo visual.

As telas representam algum perigo?

Até o momento, nenhum estudo demonstrou que o tempo moderado de exposição a telas seja prejudicial aos animais. No entanto , a RSPCA lembra que um ambiente rico e variado continua sendo essencial para o bem-estar animal. Em outras palavras, assistir a alguns desenhos animados não é problemático em si. Por outro lado, deixar um cachorro sozinho por várias horas com a televisão ligada não substitui as atividades que realmente contribuem para sua saúde e bem-estar.

Nossos companheiros precisam se movimentar, cheirar, explorar e interagir. Um corpo ativo, patas em movimento e uma mente estimulada são os verdadeiros ingredientes de uma vida animal plena. Em alguns animais altamente sensíveis, imagens rápidas ou ruídos repentinos podem até mesmo desencadear excitação excessiva ou algum tipo de frustração.

Uma questão de personalidade.

Assim como acontece com os humanos, as preferências variam enormemente. Alguns cães se tornam verdadeiros espectadores, às vezes latindo para um animal na tela. Outros passam direto sem nem notar. Vários fatores podem explicar essas diferenças: idade, nível de energia, raça ou experiência de vida. Para os gatos, uma tela pode oferecer um breve estímulo visual, mas raramente é tão satisfatória quanto uma brincadeira interativa com uma pena ou uma bola.

Então, devemos limitar o tempo que eles passam em frente às telas?

Não existem regras oficiais sobre o uso de telas por animais. No entanto, os especialistas concordam com um princípio simples: o tempo gasto em frente às telas deve ser um bônus, e não a atividade principal. Para um cão ou gato feliz e bem-adaptado, as prioridades continuam sendo passeios, brincadeiras interativas, interações com seus donos e exploração do mundo real.

Resumindo, se o seu cão se acalma por alguns minutos para assistir a um pássaro na televisão, você pode sorrir sem preocupação. O verdadeiro segredo para o bem-estar animal não está numa tela… mas sim numa vida rica e ativa, repleta de descobertas.