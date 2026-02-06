Sofrendo de síndrome de Tourette, ela mostra como seu cachorro a ajuda a controlar seus tiques.

Viver com tiques não impede você de amar, sonhar ou brilhar. Aos 23 anos, Baylen Dupree mostra, de forma autêntica, como seu cachorro se torna um verdadeiro aliado para acalmar seu corpo e mente, ao mesmo tempo que conscientiza milhões de pessoas sobre a realidade da síndrome de Tourette .

Uma demonstração visual que fala por si só.

Em um vídeo compartilhado no início de fevereiro no TikTok e no Instagram, Baylen Dupree oferece uma comparação tão simples quanto comovente. No aeroporto, ela se filma em dois momentos distintos. No primeiro, ela segura seu pequeno cachorro branco, Fluffy, confortavelmente acomodado em seu colo. Ela o acaricia; seu corpo está relaxado, seu rosto sereno e seus tiques motores e verbais são quase inexistentes.

No segundo excerto, ela aparece sozinha, sem seu companheiro de quatro patas: movimentos involuntários reaparecem, sons surgem sem que ela consiga controlá-los.

Esse contraste marcante ilustra concretamente o efeito calmante da presença de um animal sobre o sistema nervoso do animal. Não é mágica, mas um poderoso mecanismo emocional: contato, segurança emocional e gentileza reduzem o estresse e, consequentemente, a intensidade dos tiques.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Baylen Dupree (@baylen_dupree)

O papel essencial de Fluffy: mais do que um animal, um apoio emocional.

Fluffy não é apenas um cachorro adorável. Ele funciona como uma verdadeira âncora emocional. Sua presença tranquiliza, estabiliza e proporciona segurança. Ao reduzir a ansiedade, ele indiretamente ajuda a diminuir a frequência e a intensidade dos tiques. Esse vínculo entre humano e animal ilustra o poder terapêutico das relações emocionais, sejam elas humanas ou interespecíficas.

Uma vida vivida sob os holofotes, mas nunca reduzida a um diagnóstico.

Com milhões de seguidores no TikTok e Instagram, Baylen Dupree não hesita em compartilhar seu dia a dia. Ela vai além, compartilhando sua jornada em um reality show no canal TLC, "Baylen Out Loud". A segunda temporada acompanha seus esforços para lidar melhor com seus tiques, transtorno obsessivo-compulsivo, relacionamentos, emoções e vida amorosa.

Noiva de Colin Dooley desde fevereiro de 2025, ela está planejando ativamente seu casamento. Ela descreve o evento como "uma grande celebração em família", onde quer se sentir linda, forte e completamente ela mesma. Ela até planejou roupinhas florais para seus cachorros muito antes de escolher a data do casamento. Um alegre testemunho de que sua vida não é definida por seu transtorno, mas sim repleta de planos, risos e amor.

Desmistificando ideias erradas sobre a síndrome de Tourette.

Por meio de suas publicações, Baylen também luta contra os estereótipos persistentes em torno da síndrome de Tourette. Ao contrário da crença popular, ele não se limita à linguagem vulgar. Ele aborda diversos temas, incluindo:

Tiques motores, como movimentos súbitos do pescoço, ombros ou rosto.

Tiques vocais, como sons, palavras ou frases involuntárias.

Aumento da sensibilidade ao estresse, o que amplifica os sintomas.

Ao mostrar seu cotidiano sem filtros, ela nos lembra que esse transtorno neurológico faz parte dela, mas não define seu valor, sua beleza ou sua capacidade de viver a vida plenamente.

Em última análise, o vídeo de Baylen transcende as redes sociais. Ele oferece um retrato valioso de um transtorno frequentemente incompreendido. Ao conscientizar o público, desenvolver projetos pessoais e demonstrar resiliência no dia a dia, Baylen Dupree personifica uma geração que se recusa a se esconder. Ela escolhe viver a vida ao máximo, amar profundamente e transformar suas vulnerabilidades em forças. E Fluffy, sua fiel companheira, é um dos símbolos mais belos disso.