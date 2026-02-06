Search here...

Sofrendo de síndrome de Tourette, ela mostra como seu cachorro a ajuda a controlar seus tiques.

Vida animal
Léa Michel
@baylen_dupree/Instagram

Viver com tiques não impede você de amar, sonhar ou brilhar. Aos 23 anos, Baylen Dupree mostra, de forma autêntica, como seu cachorro se torna um verdadeiro aliado para acalmar seu corpo e mente, ao mesmo tempo que conscientiza milhões de pessoas sobre a realidade da síndrome de Tourette .

Uma demonstração visual que fala por si só.

  • Em um vídeo compartilhado no início de fevereiro no TikTok e no Instagram, Baylen Dupree oferece uma comparação tão simples quanto comovente. No aeroporto, ela se filma em dois momentos distintos. No primeiro, ela segura seu pequeno cachorro branco, Fluffy, confortavelmente acomodado em seu colo. Ela o acaricia; seu corpo está relaxado, seu rosto sereno e seus tiques motores e verbais são quase inexistentes.
  • No segundo excerto, ela aparece sozinha, sem seu companheiro de quatro patas: movimentos involuntários reaparecem, sons surgem sem que ela consiga controlá-los.

Esse contraste marcante ilustra concretamente o efeito calmante da presença de um animal sobre o sistema nervoso do animal. Não é mágica, mas um poderoso mecanismo emocional: contato, segurança emocional e gentileza reduzem o estresse e, consequentemente, a intensidade dos tiques.

O papel essencial de Fluffy: mais do que um animal, um apoio emocional.

Fluffy não é apenas um cachorro adorável. Ele funciona como uma verdadeira âncora emocional. Sua presença tranquiliza, estabiliza e proporciona segurança. Ao reduzir a ansiedade, ele indiretamente ajuda a diminuir a frequência e a intensidade dos tiques. Esse vínculo entre humano e animal ilustra o poder terapêutico das relações emocionais, sejam elas humanas ou interespecíficas.

Uma vida vivida sob os holofotes, mas nunca reduzida a um diagnóstico.

Com milhões de seguidores no TikTok e Instagram, Baylen Dupree não hesita em compartilhar seu dia a dia. Ela vai além, compartilhando sua jornada em um reality show no canal TLC, "Baylen Out Loud". A segunda temporada acompanha seus esforços para lidar melhor com seus tiques, transtorno obsessivo-compulsivo, relacionamentos, emoções e vida amorosa.

Noiva de Colin Dooley desde fevereiro de 2025, ela está planejando ativamente seu casamento. Ela descreve o evento como "uma grande celebração em família", onde quer se sentir linda, forte e completamente ela mesma. Ela até planejou roupinhas florais para seus cachorros muito antes de escolher a data do casamento. Um alegre testemunho de que sua vida não é definida por seu transtorno, mas sim repleta de planos, risos e amor.

Desmistificando ideias erradas sobre a síndrome de Tourette.

Por meio de suas publicações, Baylen também luta contra os estereótipos persistentes em torno da síndrome de Tourette. Ao contrário da crença popular, ele não se limita à linguagem vulgar. Ele aborda diversos temas, incluindo:

  • Tiques motores, como movimentos súbitos do pescoço, ombros ou rosto.
  • Tiques vocais, como sons, palavras ou frases involuntárias.
  • Aumento da sensibilidade ao estresse, o que amplifica os sintomas.

Ao mostrar seu cotidiano sem filtros, ela nos lembra que esse transtorno neurológico faz parte dela, mas não define seu valor, sua beleza ou sua capacidade de viver a vida plenamente.

Em última análise, o vídeo de Baylen transcende as redes sociais. Ele oferece um retrato valioso de um transtorno frequentemente incompreendido. Ao conscientizar o público, desenvolver projetos pessoais e demonstrar resiliência no dia a dia, Baylen Dupree personifica uma geração que se recusa a se esconder. Ela escolhe viver a vida ao máximo, amar profundamente e transformar suas vulnerabilidades em forças. E Fluffy, sua fiel companheira, é um dos símbolos mais belos disso.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Por que a intuição dos cavalos fascina os pesquisadores, segundo um estudo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Por que a intuição dos cavalos fascina os pesquisadores, segundo um estudo.

Os cavalos não são apenas companheiros maravilhosos: eles parecem capazes de "ler" nossas emoções. Um estudo francês recente...

Será que realmente engolimos aranhas enquanto dormimos? O que diz a ciência?

Você provavelmente já ouviu esse boato: supostamente engolimos até oito aranhas por ano enquanto dormimos, de boca aberta...

Desaparecido durante meses, este gato reaparece a 250 km de distância; sua história está fazendo sucesso na internet.

Filou, o gato que desapareceu em agosto de 2025 de uma área de descanso numa autoestrada perto de...

Estas fotos premiadas da vida selvagem vão te fazer sorrir novamente.

Em uma fração de segundo, os fotógrafos de natureza conseguem capturar a essência pura da vida. O prêmio...

Este bombeiro salva um cachorro da água: sua ação está comovendo a internet.

Um bombeiro de Nîmes realizou um resgate espetacular no final de dezembro de 2025, mergulhando nas águas geladas...

Segundo pesquisadores, a sua personalidade pode influenciar a do seu gato.

E se o seu gato fosse, em parte, um reflexo de você? Um amplo estudo britânico , publicado...

© 2025 The Body Optimist