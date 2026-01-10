Search here...

Estas fotos premiadas da vida selvagem vão te fazer sorrir novamente.

Vida animal
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

Em uma fração de segundo, os fotógrafos de natureza conseguem capturar a essência pura da vida. O prêmio Refocus Photographer of the Year Awards 2025 revela uma série de fotografias excepcionais que transformam cenas fugazes da natureza em obras de arte inesquecíveis.

Uma obra-prima para a vida toda: um assalto perfeito.

O prêmio principal do Refocus Photographer of the Year Awards de 2025 foi para Baiju Patil por "The Perfect Heist" (O Roubo Perfeito), um momento suspenso em que uma garça-rosa captura um peixe nos pântanos de Bharatpur, na Índia. Quinze anos de observação e espera em esconderijos foram necessários para capturar esse lampejo de predação, no instante preciso em que a presa desaparece no bico do caçador. A luz rosada, a geometria da composição, a tensão invisível do momento: tudo contribui para transformar essa cena de caça em uma imagem quase pictórica de poder silencioso.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Baiju Patil (@baiju_patil)

Balés aéreos e batalhas celestiais

Nas alturas geladas ou acima das ondas, duelos entre aves de rapina, andorinhas-do-mar e gaivotas assumem ares de coreografia brutal. Uma águia-real mergulha sobre sua presa em "Caçadores do Céu"; em outro momento, duas aves marinhas se enfrentam em um balé de penas, asas abertas, garras estendidas. Esses momentos revelam a beleza crua da sobrevivência: uma poesia do instante capturada na velocidade de uma batida de asa.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Baiju Patil (@baiju_patil)

Quando o infinitamente pequeno se torna épico

A macrofotografia, no entanto, oferece uma perspectiva completamente diferente: a de mundos invisíveis. Aranhas-saltadoras capturando libélulas, sapos-cururu devorando escorpiões e besouros… Cada cena ampliada se transforma em um drama mitológico, onde cada detalhe — presas, escamas, gotas de orvalho — assume uma dimensão monumental. Graças a lentes especializadas, esses fotógrafos revelam um fascinante universo paralelo.

A gentileza animal: o outro lado da selvageria

A seleção para o Prêmio Refocus de Fotógrafo do Ano de 2025 não se limita a mostrar a "violência" do mundo natural. Algumas imagens capturam gestos inesperados de ternura: um filhote de leão aconchegado contra a mãe, um urso polar carregando delicadamente seu filhote nas costas, um filhote de elefante buscando o apoio reconfortante da tromba da matriarca. Essas imagens contrapõem a dureza da predação e nos lembram que o instinto materno, a proteção e a transmissão do conhecimento também são fundamentais para o mundo natural.

Uma alquimia rara entre paciência e tecnologia.

Por trás de cada imagem, existem meses – às vezes anos – de espera, fracassos e ajustes. Alguns fotógrafos usam drones para se aproximarem dos animais sem perturbá-los, enquanto outros dependem de câmeras silenciosas, instaladas remotamente e acionadas no momento oportuno.

O trabalho desses fotógrafos premiados no Refocus Photographer of the Year Awards 2025 não é, portanto, apenas técnico: ele nasce de uma forma de devoção, onde a tecnologia é colocada a serviço da admiração, em absoluto respeito pelas espécies e seu meio ambiente.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Este bombeiro salva um cachorro da água: sua ação está comovendo a internet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Este bombeiro salva um cachorro da água: sua ação está comovendo a internet.

Um bombeiro de Nîmes realizou um resgate espetacular no final de dezembro de 2025, mergulhando nas águas geladas...

Segundo pesquisadores, a sua personalidade pode influenciar a do seu gato.

E se o seu gato fosse, em parte, um reflexo de você? Um amplo estudo britânico , publicado...

Addison, de 17 anos, enfrentando um tubarão: o ato heroico de seu irmão.

Um passeio de barco aparentemente comum transformou-se em uma experiência angustiante. Na Flórida, Addison, de 17 anos, sobreviveu...

Flossie completa 30 anos: a gata mais velha do mundo celebra seu aniversário.

Flossie não está apenas apagando 30 velinhas: ele está consolidando ainda mais seu lugar na história felina. Este...

Nesse animal, ter amigos verdadeiros retarda o envelhecimento.

O envelhecimento faz parte da jornada de todos os corpos, humanos e animais. E, às vezes, a ciência...

Menos bebês, mais animais de estimação: a escolha da nova geração?

Hoje, uma observação surpreendente, porém reveladora, está emergindo: a nova geração parece estar abandonando a criação tradicional dos...

© 2025 The Body Optimist