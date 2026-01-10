Estas fotos premiadas da vida selvagem vão te fazer sorrir novamente.

Em uma fração de segundo, os fotógrafos de natureza conseguem capturar a essência pura da vida. O prêmio Refocus Photographer of the Year Awards 2025 revela uma série de fotografias excepcionais que transformam cenas fugazes da natureza em obras de arte inesquecíveis.

Uma obra-prima para a vida toda: um assalto perfeito.

O prêmio principal do Refocus Photographer of the Year Awards de 2025 foi para Baiju Patil por "The Perfect Heist" (O Roubo Perfeito), um momento suspenso em que uma garça-rosa captura um peixe nos pântanos de Bharatpur, na Índia. Quinze anos de observação e espera em esconderijos foram necessários para capturar esse lampejo de predação, no instante preciso em que a presa desaparece no bico do caçador. A luz rosada, a geometria da composição, a tensão invisível do momento: tudo contribui para transformar essa cena de caça em uma imagem quase pictórica de poder silencioso.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Baiju Patil (@baiju_patil)

Balés aéreos e batalhas celestiais

Nas alturas geladas ou acima das ondas, duelos entre aves de rapina, andorinhas-do-mar e gaivotas assumem ares de coreografia brutal. Uma águia-real mergulha sobre sua presa em "Caçadores do Céu"; em outro momento, duas aves marinhas se enfrentam em um balé de penas, asas abertas, garras estendidas. Esses momentos revelam a beleza crua da sobrevivência: uma poesia do instante capturada na velocidade de uma batida de asa.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por reFocus Awards (@refocus.awards)

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Baiju Patil (@baiju_patil)

Quando o infinitamente pequeno se torna épico

A macrofotografia, no entanto, oferece uma perspectiva completamente diferente: a de mundos invisíveis. Aranhas-saltadoras capturando libélulas, sapos-cururu devorando escorpiões e besouros… Cada cena ampliada se transforma em um drama mitológico, onde cada detalhe — presas, escamas, gotas de orvalho — assume uma dimensão monumental. Graças a lentes especializadas, esses fotógrafos revelam um fascinante universo paralelo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por reFocus Awards (@refocus.awards)

A gentileza animal: o outro lado da selvageria

A seleção para o Prêmio Refocus de Fotógrafo do Ano de 2025 não se limita a mostrar a "violência" do mundo natural. Algumas imagens capturam gestos inesperados de ternura: um filhote de leão aconchegado contra a mãe, um urso polar carregando delicadamente seu filhote nas costas, um filhote de elefante buscando o apoio reconfortante da tromba da matriarca. Essas imagens contrapõem a dureza da predação e nos lembram que o instinto materno, a proteção e a transmissão do conhecimento também são fundamentais para o mundo natural.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por reFocus Awards (@refocus.awards)

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por reFocus Awards (@refocus.awards)

Uma alquimia rara entre paciência e tecnologia.

Por trás de cada imagem, existem meses – às vezes anos – de espera, fracassos e ajustes. Alguns fotógrafos usam drones para se aproximarem dos animais sem perturbá-los, enquanto outros dependem de câmeras silenciosas, instaladas remotamente e acionadas no momento oportuno.

O trabalho desses fotógrafos premiados no Refocus Photographer of the Year Awards 2025 não é, portanto, apenas técnico: ele nasce de uma forma de devoção, onde a tecnologia é colocada a serviço da admiração, em absoluto respeito pelas espécies e seu meio ambiente.