Search here...

Este bombeiro salva um cachorro da água: sua ação está comovendo a internet.

Vida animal
Julia P.
Dany Nîmes/Facebook

Um bombeiro de Nîmes realizou um resgate espetacular no final de dezembro de 2025, mergulhando nas águas geladas do Canal de la Fontaine para salvar um cão em perigo. Este ato espontâneo, filmado e compartilhado nas redes sociais, rapidamente comoveu milhares de internautas.

Um reflexo heroico diante do perigo.

Durante uma patrulha perto do canal, o bombeiro avistou o animal debatendo-se desesperadamente na água gelada. Sem hesitar, despiu-se parcialmente e saltou para o canal para nadar em direção ao cão. Apesar da correnteza e da temperatura congelante, conseguiu agarrar o animal em pânico e trazê-lo em segurança de volta para a margem.

Um resgate que emocionou os internautas.

O vídeo do resgate, compartilhado pela France Bleu Gard Lozère e por inúmeras contas relacionadas a animais, provocou uma onda imediata de comoção. "Comovente", "Bravo, puro heroísmo ", "Um verdadeiro herói anônimo" : os comentários inundaram a publicação, elogiando a coragem e a humanidade do bombeiro. O cão, visivelmente exausto, mas ileso, foi levado imediatamente para um abrigo após o resgate para receber tratamento e ser identificado.

Este incidente ilustra perfeitamente o papel crucial dos bombeiros no resgate de animais em situações de emergência. Constantemente confrontados com cães que caíram em canais, rios ou lagoas, eles intervêm com a mesma dedicação, seja a ocorrência envolvendo um ser humano ou um companheiro de quatro patas. Em Nîmes, como em outros lugares, essas ações simples, porém decisivas, servem como um lembrete de que a profissão de bombeiro vai muito além do combate a incêndios: é uma missão de assistência universal.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Segundo pesquisadores, a sua personalidade pode influenciar a do seu gato.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Segundo pesquisadores, a sua personalidade pode influenciar a do seu gato.

E se o seu gato fosse, em parte, um reflexo de você? Um amplo estudo britânico , publicado...

Addison, de 17 anos, enfrentando um tubarão: o ato heroico de seu irmão.

Um passeio de barco aparentemente comum transformou-se em uma experiência angustiante. Na Flórida, Addison, de 17 anos, sobreviveu...

Flossie completa 30 anos: a gata mais velha do mundo celebra seu aniversário.

Flossie não está apenas apagando 30 velinhas: ele está consolidando ainda mais seu lugar na história felina. Este...

Nesse animal, ter amigos verdadeiros retarda o envelhecimento.

O envelhecimento faz parte da jornada de todos os corpos, humanos e animais. E, às vezes, a ciência...

Menos bebês, mais animais de estimação: a escolha da nova geração?

Hoje, uma observação surpreendente, porém reveladora, está emergindo: a nova geração parece estar abandonando a criação tradicional dos...

© 2025 The Body Optimist