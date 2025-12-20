Menos bebês, mais animais de estimação: a escolha da nova geração?

Hoje, uma observação surpreendente, porém reveladora, está emergindo: a nova geração parece estar abandonando a criação tradicional dos filhos em favor dos animais de estimação. Entre o afeto imediato, a flexibilidade e os custos controlados, os millennials e a Geração Z estão reinventando o conceito de lar e os laços familiares.

Uma pesquisa que confirma a tendência global.

Segundo um estudo realizado pela Total.Vet com 400 mulheres americanas da geração millennial sem filhos, 70% consideram seus animais de estimação um substituto para um filho. Ainda mais fascinante, 69% afirmam que é mais fácil "criar" um animal de estimação do que um filho, e 48% consideram que é menos dispendioso.

Para além das estatísticas, os testemunhos revelam uma realidade mais profunda: estes animais ocupam um lugar central na vida dos seus donos, por vezes comparável ao de um filho. Alguns participantes organizam o seu dia a dia em função das necessidades do seu companheiro, celebram os seus aniversários ou contratam seguros de saúde específicos para ele. O vínculo emocional é intenso, sincero e afetuoso, proporcionando uma experiência parental gentil e consciente, sem os compromissos tradicionais associados à criação de um filho.

Coreia do Sul: um exemplo impressionante

Essa tendência também é evidente internacionalmente. Na Coreia do Sul, entre 2019 e 2022, o número de cães registrados disparou 44,6%, passando de 2,09 milhões para 3,03 milhões. As vendas de ração para cães chegaram a superar as de fórmulas infantis. Enquanto isso, a taxa de fertilidade caiu para 0,72 e creches para cães estão prosperando nas principais cidades.

Esse fenômeno deu origem a um novo termo: "dinkwons" ("dupla renda, sem filhos, com um ou mais animais de estimação"), que se refere a casais com dupla renda, sem filhos, que investem muito no bem-estar de seus animais de estimação. A sociedade está mudando e as políticas públicas, ainda focadas em aumentar as taxas de natalidade, estão tendo dificuldades para acompanhar essa mudança cultural, na qual cães e gatos estão se tornando verdadeiros membros da família.

Flexibilidade, afeto e autonomia: por que essa escolha é atraente?

Por que essa paixão por animais em vez da paternidade/maternidade? Os motivos são muitos. Os jovens apreciam a simplicidade da vida com um animal de estimação: viajar ou sair continua sendo relativamente fácil, os custos geralmente são menores e o afeto é imediato e incondicional. Mais do que um simples companheiro, o animal se torna um parceiro emocional, capaz de suprir a necessidade de vínculo afetivo sem impor as restrições frequentemente associadas à paternidade/maternidade.

Essa escolha também reflete uma redefinição das normas sociais e familiares. Para muitos, formar uma família não é mais um passo necessário para a realização pessoal. Ter um animal de estimação permite a criação de um forte vínculo emocional, preservando a autonomia e a liberdade individual. É o que chamamos de "parentalidade escolhida": uma forma consciente e positiva de investir em um relacionamento, sem os sacrifícios exigidos pela parentalidade tradicional.

Uma tendência duradoura e reveladora.

Esse fenômeno reflete mudanças profundas: pressões econômicas, prioridades de carreira, solidão moderna ou simplesmente o desejo de viver a vida ao máximo. Os animais preenchem um vazio emocional e social, oferecendo uma forma gentil, gratificante e alegre de responsabilidade. Eles não substituem os filhos, mas oferecem uma alternativa viável e enriquecedora para pessoas que desejam vivenciar amor e cuidado diariamente, à sua maneira.

Em conclusão, o aumento da presença de animais de estimação nos lares contemporâneos não é apenas uma moda passageira. Ele ilustra uma revolução cultural onde o afeto, a liberdade e a aceitação do próprio corpo estão ganhando prioridade em relação aos modelos familiares tradicionais. A nova geração está, portanto, provando que é possível cultivar laços fortes e genuínos, mantendo um estilo de vida que lhes seja adequado. Entre bebês e amigos peludos, os millennials e a Geração Z parecem ter feito sua escolha: às vezes, o melhor companheiro pode, de fato, ser de quatro patas.