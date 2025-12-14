Deixar o cabelo escondido sob o casaco: a tendência inspirada nas gêmeas Olsen que está causando sensação

Você costuma prender o cabelo na gola do casaco para um visual despojado? Essa é a pergunta que está bombando no TikTok com a hashtag #Olsentuck, uma tendência capilar ultrassimples inspirada nas irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen. Popularizada durante a Semana de Moda de Nova York Outono/Inverno 2025/2026, essa técnica transforma um descuido do dia a dia em um visual minimalista e sofisticado.

As origens das gêmeas Olsen

Mary-Kate e Ashley Olsen, antigas estrelas dos anos 2000 e criadoras da The Row, personificam a elegância descomplicada. Sua marca registrada? Cabelos discretamente presos dentro de um lenço, jaqueta ou casaco, para um efeito boho chic sem esforço. Esse gesto, visto nas ruas de Nova York, é atraente em sua simplicidade: evita que os fios rebeldes esvoaçam ao vento, ao mesmo tempo que adiciona um toque de mistério. Esse hábito de estilo das irmãs Olsen agora está dominando as passarelas e as redes sociais.

O penteado Olsen é pura diversão até você tirar o casaco e seu cabelo estar tão embaraçado que poderia servir de ninho de passarinho . pic.twitter.com/sHaqhkJTgj — Eles me chamam de Carol (@theycallm3carol) 20 de dezembro de 2024

Viralidade explosiva no TikTok

A tendência #Olsentuck está bombando no TikTok, com milhares de vídeos mostrando como adotar esse penteado "dobrado" em segundos. Influenciadoras estão testando com casacos oversized ou cachecóis grossos, comprovando sua versatilidade: perfeito para o inverno, adiciona volume e um ar despojado sem complicações na hora de arrumar. No Instagram, as fashionistas estão adorando essa tendência pela sua praticidade – ideal para quem está atrasado e esquece de desembaraçar o cabelo. É a antítese de looks muito elaborados, perfeitamente alinhado com a estética da The Row: minimalista, chique e atemporal.

Por que funciona para todos

Nada poderia ser mais fácil: vista seu casaco, prenda o cabelo na gola e pronto, estilo garantido sem esforço. Esse truque favorece todos os formatos de rosto, emoldurando sutilmente as feições, e ainda protege da umidade do inverno. Ele democratiza o estilo das irmãs Olsen, antes reservado à elite de Nova York, tornando a moda inclusiva e prática para o dia a dia.

O penteado Olsen não é apenas um detalhe no cabelo: é uma filosofia de moda onde a naturalidade triunfa sobre a perfeição. Adote-o de todo o coração para um inverno elegante e descomplicado; essa tendência nos lembra que a verdadeira elegância muitas vezes nasce de um gesto simples.