Cabelos finos: esses penteados adicionam volume.

Cabelos finos têm um charme único, com sua textura leve e caimento delicado. No entanto, se você deseja um pouco mais de volume ou movimento, certos penteados podem fazer toda a diferença. Sem uma transformação radical, você pode brincar com cortes e penteados para adicionar dimensão aos seus fios.

Em primeiro lugar: seu cabelo, sua menstruação

Ter cabelo fino ou sem volume não é um defeito. Cada cabelo é único, e o seu merece ser apreciado exatamente como é, com sua textura e maciez naturais. Volume não é um requisito nem um padrão a ser alcançado. Algumas pessoas adoram cabelo liso e sem volume, e isso é igualmente lindo.

A ideia não é "corrigir" nada, mas simplesmente oferecer opções caso você queira experimentar estilos diferentes. Se preferir adicionar um pouco mais de volume ao seu penteado, aqui estão algumas sugestões fáceis.

O quadrado desfocado, o aliado natural

O corte bob suave e em camadas é um dos penteados mais recomendados para criar a ilusão de volume. Cortado na altura do queixo ou um pouco abaixo, ele emoldura o rosto e adiciona leveza. Seu segredo? Ondas suaves e pontas levemente texturizadas que criam um efeito arejado. O resultado: o cabelo parece mais cheio sem perder a aparência natural.

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O gradiente sutil adiciona movimento.

Cortes em camadas também podem ser uma excelente opção, desde que sejam sutis. Ao brincar com diferentes comprimentos, eles adicionam movimento e evitam um visual chapado e "puxado para trás". No entanto, tenha cuidado com camadas muito dramáticas: elas podem, na verdade, fazer o cabelo parecer ainda mais fino. A ideia é criar dimensão, não remover volume.

O visual ondulado proporciona um efeito de volume instantâneo.

Cabelos ondulados continuam sendo uma maneira infalível de adicionar volume visualmente. As ondas criam textura e dão instantaneamente a impressão de cabelos mais grossos. A boa notícia é que existem muitas maneiras de conseguir esse efeito. Com um modelador de cachos, tranças ou até mesmo técnicas sem calor, você pode adaptá-lo às suas preferências e rotina.

Os fixadores que mudam tudo

Não se esqueça dos penteados presos. Alguns podem até dar mais volume num piscar de olhos. Um rabo de cavalo alto, levemente puxado para trás, ou um coque frouxo podem criar a ilusão de mais volume. Deixar algumas mechas soltas emoldurando o rosto adiciona movimento e um visual mais natural.

Dicas acessíveis

Nas redes sociais, muitas pessoas com cabelos finos estão compartilhando suas técnicas para adicionar volume sem pesar os fios. Escovas suaves, rolos aquecidos e penteados leves estão fazendo muito sucesso. Essas dicas mostram que você não precisa mudar drasticamente o seu cabelo para que ele fique bonito. Você pode simplesmente brincar com a textura e o movimento dos fios.

No fim das contas, quer você ame seu cabelo fino como ele é ou queira dar um pouco mais de volume, o mais importante é que você se sinta bem com ele. Ele não precisa se conformar a um padrão para ser bonito: ele já é bonito, do seu jeito.