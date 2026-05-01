Em Nova York, uma nova regra nas escolas de cabeleireiro pode mudar completamente a vida de milhões de mulheres.

A partir de setembro de 2026, o estado de Nova York dará um passo sem precedentes: o treinamento em cabelos cacheados, ondulados e crespos se tornará obrigatório em todas as escolas de cabeleireiro. Uma medida aparentemente simples, mas que visa combater décadas de discriminação silenciosa relacionada ao cabelo.

Um problema que todos conhecem, mas que ninguém resolve.

Quantas vezes já ouvimos esta frase em um salão de beleza: "Não sei como lidar com cabelos cacheados" ? A exclusão de cabelos crespos e cacheados do currículo geral de cabeleireiros é uma consequência direta da história segregada dos salões americanos: manuais de treinamento focados quase exclusivamente em cabelos lisos ou levemente ondulados, deixando de fora todo um segmento da população. O resultado? Gerações de cabeleireiros qualificados, habilidosos com certas texturas, mas completamente despreparados para outras.

60% da população, 8 estados formados

O paradoxo é impressionante. Mais de 60% da população americana tem cabelos crespos ou cacheados. No entanto, até agora, apenas 8 dos 50 estados americanos exigiam treinamento específico para esses tipos de cabelo em escolas de cabeleireiro. 75% dos cabeleireiros afirmam que gostariam de mais treinamento sobre diferentes tipos de cabelo, mas, como esse treinamento não era obrigatório, eles não adquiriam essas habilidades antes de começar a trabalhar. Essa lacuna na formação tem consequências muito reais para milhões de clientes.

Com a lei sancionada, Nova York muda as regras.

A governadora Kathy Hochul sancionou o projeto de lei, que foi patrocinado pela deputada Michaelle Solages e pelo senador Jamaal Bailey. O senador Bailey resumiu sucintamente a questão: "Os padrões atuais muitas vezes não preparam adequadamente os profissionais para trabalhar com diferentes tipos de cabelo. Essa lacuna impacta desproporcionalmente mulheres e meninas negras, que enfrentam dificuldades para acessar serviços adequados às suas necessidades." A lei entrará em vigor integralmente em setembro de 2026.

Em termos concretos, o que está mudando nas escolas?

Não há nada de revolucionário no volume de treinamento — o total de horas permanece o mesmo. O que está mudando é o conteúdo ensinado. As escolas agora terão que dedicar tempo à análise de todos os tipos de cabelo, ao cuidado com cabelos naturais, ao domínio de técnicas de tranças e extensões e ao penteado de cabelos texturizados — modelagem de cachos, secagem com secador e penteados naturais. Essas são habilidades que parecem óbvias, mas até agora, simplesmente não faziam parte do currículo.

"Um quadro legal contra a discriminação"

Michaelle Solages, ela própria uma mulher negra com cabelo crespo, esclareceu o alcance da reforma : "Ficou claro que eram necessárias medidas mais concretas. Esta lei é uma resposta à necessidade contínua de diversidade e inclusão na indústria de cosméticos, para garantir que todos, independentemente do tipo de cabelo, recebam a atenção e a expertise que merecem nos salões." Além da questão do treinamento, o verdadeiro problema é a discriminação: recusar-se a estilizar o cabelo de alguém por não saber como fazê-lo também é uma forma de exclusão.

E depois de Nova Iorque?

De acordo com a Associação de Escolas de Beleza do Estado de Nova York , as escolas devem conseguir incorporar esses novos requisitos sem grandes dificuldades. A Associação Profissional de Beleza, que apoiou a reforma desde o início, expressou a esperança de que outros estados adotem rapidamente legislação semelhante — e que Nova York se torne um modelo nacional. A questão não é mais se isso é possível. Nova York acaba de provar que é.

Resumindo, treinar todos os cabeleireiros para lidar com todos os tipos de cabelo é uma verdade óbvia que levou décadas para se tornar obrigatória. Nova York acaba de dar esse passo. E para milhões de mulheres que há muito ouvem "desculpe, não sei como", isso é muito mais do que uma reforma administrativa. É um reconhecimento.