Optar por um corte curto costuma ser uma revolução. Libertador, assertivo e surpreendentemente feminino: esse estilo oferece uma gama muito maior de opções do que se imagina.

Os cortes de cabelo curtos para mulheres trazem muita personalidade ao visual, com uma modernidade que os cortes mais longos às vezes têm dificuldade em igualar.

Chega de secar o cabelo sem parar pela manhã: agora, arrumar o cabelo leva apenas alguns minutos.

Juntos, analisaremos os cortes da moda, as técnicas de penteado, os acessórios inteligentes e as colorações que valorizam os cabelos curtos.

Os cortes de cabelo curto mais bonitos para mulheres: nossa seleção de moda

Atualmente, quatro estilos dominam, cada um com sua própria assinatura.

O corte de cabelo curto e ousado, com franja, adota um visual andrógino e fácil de manter: basta um pouco de cera para domá-lo. Michelle Williams e Miley Cyrus o adotaram como seu estilo característico.

O corte pixie reinventado cativa com seu efeito natural, ondulado e despenteado , especialmente favorecendo cabelos finos e dando-lhes mais volume. Texturizado e levemente desestruturado, ele personifica um estilo moderno e descomplicado.

Jennifer Lawrence e Anne Hathaway personificaram esse estilo com muita personalidade.

O corte shag curto , por outro lado, transborda dinamismo. Não há necessidade de secagem diária com secador: mousse volumizadora e spray finalizador são tudo o que você precisa.

Por fim, o corte bob desconectado brinca com o contraste entre o volume no topo da cabeça, a nuca elevada e o comprimento visível na parte da frente. Uma escova redonda e um secador de cabelo fazem toda a diferença na hora de estilizar.

Cortes curtos assimétricos, bobs arredondados, undercut: os estilos que estão voltando com tudo.

O corte assimétrico aposta no contraste: um lado mais comprido, o outro mais curto, brincando com as texturas entre o liso e o encaracolado.

Scarlett Johansson e Úrsula Corberó, conhecida por seu papel como Rio em La Casa de Papel , usaram esse corte ousado com uma facilidade desconcertante.

O corte bob arredondado continua sendo um clássico atemporal. Sofisticado e elegante, ele se adapta a diversos formatos de rosto graças à nuca em camadas e à parte frontal angulada. Mechas naturais adicionam profundidade.

Victoria Beckham popularizou esse corte de cabelo nos anos 2000, e ele continua a agradar mulheres de todas as idades.

O corte undercut é ideal para cabelos muito grossos. Nuca raspada até acima das orelhas, comprimento generoso no topo: este corte gráfico e marcante proporciona uma sensação imediata de leveza.

Além disso, permite muitas variações de penteados na parte superior, tornando-se uma opção surpreendentemente versátil.

Como estilizar cabelos curtos no dia a dia?

Secar o cabelo com secador continua sendo a técnica definitiva. Com os cabelos levemente úmidos, enrole mechas em uma escova aquecida, puxando para cima para criar volume. O efeito dura ainda mais em um corte em camadas.

Charlene de Mônaco personifica perfeitamente o penteado elegante com movimento e franja lateral , enquanto Sophie Davant prefere uma versão mais volumosa com leves ondas.

Para um efeito ondulado instantâneo , o spray de sal marinho é imbatível. Ele proporciona volume e textura em segundos, ideal para cabelos naturalmente ondulados.

O spray texturizador e volumizador Vegan Surf Mist da Cut by Fred é vendido por €25: um investimento razoável para um resultado impressionante.

Aplicar spray fixador diretamente na raiz com um movimento rápido do pulso levanta o couro cabeludo e cria a ilusão de mais volume. Simples, rápido e eficaz.

Penteados com acessórios para valorizar cabelos curtos

Ao contrário da crença popular, os acessórios de cabelo ficam realmente ótimos em cabelos curtos.

Faixas de cabelo, tiaras e acessórios para a cabeça adaptam-se a todas as texturas e cores, seja você morena, loira ou ruiva, com cabelo fino ou grosso.

Presilhas e grampos de cabelo abrem um leque inesperado de possibilidades:

Usar várias presilhas de cabelo em um só lado da cabeça está muito na moda agora.

Presilhas de jacaré, que oferecem melhor fixação em cabelos curtos.

Grampos finos, porém visíveis, para prender cachos ou ondas atrás de uma orelha.

Uma fita de tecido amarrada na parte de trás, juntamente com uma risca ligeiramente lateral , cria um visual sofisticado e descomplicado. Rachel McAdams provou no tapete vermelho que uma presilha simples e bem colocada pode transformar um penteado loiro.

Cristina Cordula, apresentadora do programa Les Reines du Shopping , lembra-nos que as joias, especialmente os brincos, e a maquilhagem também são aliadas valiosas para feminizar um penteado masculino.

Penteados meio presos, efeito brilhante, ondas: os looks despenteados e despojados para adotar.

O penteado meio preso, no estilo dos anos 60 , com as pontas ligeiramente viradas para fora, oferece um efeito de escova vintage instantaneamente chique.

Em contrapartida, o corte quadrado elegante, mantido no lugar por pinos visíveis dispostos simetricamente, cria um visual gráfico e sofisticado.

O efeito brilhante ou molhado , obtido com gel, cera ou verniz acetinado com acabamento brilhante, proporciona um visual glamoroso e confiante.

Eve Gilles e Cara Delevingne exploraram esse estilo de forma brilhante. No entanto, esteja ciente de que, em cabelos finos, esse visual pode deixar o couro cabeludo mais visível.

Ondas naturais e ondulantes simbolizam a leveza da vida cotidiana: Isabelle Huppert é a personificação disso.

Rihanna, por outro lado, aposta em cachos definidos para um visual ultraglamouroso e confiante. Sharon Stone prefere ondas suaves e despenteadas , mais selvagens e sensuais.

Coloração e mechas para cabelos curtos femininos

Cabelos curtos oferecem um cenário ideal para cores.

Mechas em tons pastel de rosa, roxo ou azul representam uma opção divertida e não permanente: elas desbotam gradualmente a cada lavagem, permitindo que você experimente sem compromisso.

Uma verdadeira vantagem para quem gosta de mudar de ambiente regularmente.

Para cabelos que começam a ficar grisalhos, clarear a cor gradualmente é uma estratégia notavelmente eficaz: os fios brancos ficam muito menos visíveis sobre uma base clara.

A escolha entre tons quentes e frios depende principalmente do tom de pele de cada pessoa.

O corte com efeito natural continua sendo a solução mais versátil para adicionar profundidade e dimensão, especialmente em um corte chanel arredondado.

E lembremos: com cortes bem curtos, entre 1 e 3 centímetros, o crescimento da cor pode ser controlado com uma precisão que cortes mais longos nem sempre permitem.