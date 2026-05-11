Cabelos que ficam oleosos rapidamente: as causas mais comuns e subestimadas.

Dicas e truques
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Lavar o cabelo de manhã e prendê-lo num rabo de cavalo elegante à noite: para muitos, esta é uma situação familiar e um tanto frustrante. Por que nosso cabelo fica oleoso tão rapidamente, às vezes em menos de 24 horas? A resposta nem sempre está onde você imagina. Na realidade, diversos fatores do dia a dia, muitas vezes ignorados, podem ter um papel muito maior do que a simples genética. Aqui está uma visão geral das causas mais comuns, com conselhos de dermatologistas.

Lavar o cabelo com muita frequência: o efeito rebote

Essa é a principal e mais paradoxal causa. Quando você tem cabelo oleoso, tende a lavá-lo todos os dias. Só que esse reflexo, longe de ajudar, pode na verdade agravar o problema. De acordo com a Columbia Skin Clinic , lavar o cabelo com muita frequência ou com muita força irrita o couro cabeludo, que então começa a produzir ainda mais sebo para se proteger. Isso é o que chamamos de "efeito rebote".

O problema geralmente está na fórmula do produto: shampoos que contêm sulfatos (como o lauril sulfato de sódio) tendem a ressecar o couro cabeludo, que reage exageradamente aumentando a produção de sebo. A solução? Espaçar as lavagens (dia sim, dia não, ou até menos) e escolher fórmulas suaves sem sulfatos agressivos.

Hormônios, esses aliados caprichosos

A produção de sebo é amplamente regulada por hormônios, principalmente os andrógenos. E suas flutuações podem transformar nosso couro cabeludo em uma verdadeira montanha-russa. Períodos de estresse, o ciclo menstrual, a gravidez, a menopausa ou o uso de certos medicamentos podem causar um aumento repentino na produção de sebo. O site Healthline também destaca que o cortisol, o hormônio do estresse, pode desempenhar um papel direto na atividade das glândulas sebáceas. Mais um motivo para incorporar momentos de relaxamento à sua rotina.

O acúmulo de produtos para estilizar o cabelo: uma armadilha silenciosa

Sprays, laquês, ceras, séruns, condicionadores sem enxágue… Todos esses produtos, por mais eficazes que sejam, podem se acumular no couro cabeludo e sufocar os folículos capilares. O resultado: sensação de peso, couro cabeludo que não respira adequadamente e acúmulo de sebo mais rápido. O xampu seco, em particular, é uma boa solução rápida entre as lavagens, mas se usado com muita frequência, acaba formando uma camada que retém óleos e resíduos. O ideal é usar um xampu de limpeza profunda ou um esfoliante capilar suave uma vez por semana para limpar profundamente sem irritar o couro cabeludo.

Tocar no cabelo (ou prendê-lo quando estiver molhado)

É um gesto aparentemente inofensivo e muitas vezes inconsciente, mas importante. Passar os dedos pelo cabelo ou manipulá-lo ao longo do dia transfere sebo das mãos para os fios. O mesmo acontece com fronhas e capas de travesseiro que não são trocadas regularmente, ou escovas de cabelo que nunca são limpas: elas acumulam sebo, células mortas da pele e resíduos de produtos, que são depositados novamente no cabelo no dia seguinte.

Clima, dieta e casos específicos. O clima também desempenha um papel importante: o calor e a umidade estimulam a produção de sebo, enquanto a transpiração o torna mais visível. Uma dieta desequilibrada, rica em açúcares ou alimentos ultraprocessados, também pode promover inflamação e, consequentemente, excesso de sebo. Por outro lado, os ácidos graxos ômega-3 (encontrados em peixes gordos e sementes de linhaça) ajudam a regular a produção de sebo. Em alguns casos, o cabelo que fica oleoso muito rapidamente também pode estar relacionado à dermatite seborreica, uma condição de pele que afeta aproximadamente 11% da população, segundo a Cleveland Clinic . Se a oleosidade for acompanhada de caspa oleosa, coceira ou vermelhidão persistente, o ideal é consultar um dermatologista, que poderá oferecer o tratamento adequado.

Ter cabelos que ficam oleosos rapidamente não é inevitável nem sinal de má higiene. Muitas vezes, é resultado de pequenos desequilíbrios entre nossos hormônios, nossa rotina de cuidados capilares e nossos hábitos diários. Ao espaçar as lavagens, escolher fórmulas suaves e cuidar do couro cabeludo como se fosse a sua pele, você pode gradualmente conseguir cabelos mais claros por mais tempo. E, acima de tudo, você aprende a cuidar do seu couro cabeludo de forma saudável.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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