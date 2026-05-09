A ferramenta de beleza inesperada que algumas pessoas usam para dar volume aos cabelos.

As redes sociais estão repletas de dicas de beleza surpreendentes, e algumas viralizam em poucos dias. A mais recente? Usar… um curvex para dar volume à raiz dos cílios. Sim, o acessório geralmente reservado para cílios agora está fazendo parte da rotina de cuidados com os cabelos de algumas criadoras de conteúdo.
A versão "root boost" do modelador de cílios.
O truque foi popularizado no Instagram por criadoras de conteúdo como @makeupbynadi. O princípio é simples: use um modelador de cílios clássico em pequenas mechas de cabelo no topo da cabeça para criar uma leve curvatura na raiz.
Ao beliscar suavemente o cabelo para cima por alguns segundos, as raízes se levantam ligeiramente do couro cabeludo. O resultado: um efeito mais leve, como após uma escova volumosa. Na teoria, a ideia pode parecer improvável. No entanto, a lógica é bastante sólida. Graças ao seu formato curvado, o modelador de cílios funciona como uma mini ferramenta de modelagem capaz de criar uma curvatura diretamente na raiz do cabelo.
Veja esta publicação no Instagram
"Truques para o cabelo" estão invadindo as redes sociais.
Essa dica faz parte de uma tendência muito maior: "truques de beleza" e rotinas reaproveitadas. No TikTok e no Instagram, o conteúdo com a hashtag #hairhack acumula milhões de visualizações. Criadores competem entre si para transformar objetos do dia a dia em acessórios de cabelo improvisados.
Palitos de comida chinesa para fazer um coque, um modelador de cachos para estruturar um rabo de cavalo volumoso ou presilhas estrategicamente posicionadas durante a secagem com secador… não faltam dicas criativas. O que as torna tão atraentes? A praticidade. Não é preciso comprar dez produtos novos: a ideia geralmente é reinventar o que você já tem no banheiro.
Volume não é um requisito
Embora a mídia e as redes sociais falem constantemente sobre "cabelos sem volume a evitar" ou "volume perfeito", é importante lembrar que ter cabelos naturalmente finos ou ralos não é, de forma alguma, um defeito. Algumas pessoas adoram penteados com movimento e raízes bem marcadas, enquanto outras preferem cabelos lisos, soltos ou escorridos. E ambos são igualmente bonitos.
Volume não é um padrão de beleza a ser alcançado a qualquer custo. O cabelo tem diferentes texturas, densidades e comportamentos, e isso é parte do que o torna único. Portanto, essas dicas devem ser vistas como opções divertidas para quem gosta de experimentar penteados, e nunca como uma ordem para transformar o cabelo natural.
Uma dica para experimentar com cuidado.
Como qualquer técnica não convencional, esta requer um pouco de cautela. O metal do modelador de cílios pode danificar alguns fios se você apertá-lo com muita força, especialmente em cabelos finos, danificados ou quebradiços. O ideal é ser muito delicada e nunca puxar bruscamente a raiz.
Outro ponto importante: esta técnica só deve ser usada em cabelos secos. Cabelos molhados são muito mais frágeis e propensos à quebra. Especialistas também desaconselham o uso de modeladores de cílios aquecidos perto do couro cabeludo. A versão clássica é perfeitamente adequada para alcançar o efeito desejado sem riscos desnecessários.
Alternativas que também funcionam muito bem
Se essa técnica não lhe agradar, existem muitas outras maneiras de dar movimento às raízes.
- Mini presilhas colocadas no topo da cabeça durante a secagem com secador continuam sendo um método muito popular. Bobes de velcro, usados em cabelos secos ou levemente aquecidos, também permitem criar um lindo efeito volumoso sem calor excessivo.
- A dupla clássica de escova redonda e secador de cabelo continua sendo uma aposta segura para quem gosta de cabelos macios e com volume.
- Por fim, alguns pós volumizadores aplicados diretamente na raiz podem dar um efeito de maior volume em segundos, especialmente em cabelos finos.
Em última análise, essa tendência destaca uma coisa: a beleza também pode ser um campo fértil para a criatividade. Experimentar, reaproveitar objetos e se divertir com o cabelo pode ser uma maneira leve e descontraída de reinventar sua rotina, sem pressão ou regras universais.