A ferramenta de beleza inesperada que algumas pessoas usam para dar volume aos cabelos.

As redes sociais estão repletas de dicas de beleza surpreendentes, e algumas viralizam em poucos dias. A mais recente? Usar… um curvex para dar volume à raiz dos cílios. Sim, o acessório geralmente reservado para cílios agora está fazendo parte da rotina de cuidados com os cabelos de algumas criadoras de conteúdo.

A versão "root boost" do modelador de cílios.

O truque foi popularizado no Instagram por criadoras de conteúdo como @makeupbynadi. O princípio é simples: use um modelador de cílios clássico em pequenas mechas de cabelo no topo da cabeça para criar uma leve curvatura na raiz.

Ao beliscar suavemente o cabelo para cima por alguns segundos, as raízes se levantam ligeiramente do couro cabeludo. O resultado: um efeito mais leve, como após uma escova volumosa. Na teoria, a ideia pode parecer improvável. No entanto, a lógica é bastante sólida. Graças ao seu formato curvado, o modelador de cílios funciona como uma mini ferramenta de modelagem capaz de criar uma curvatura diretamente na raiz do cabelo.

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"Truques para o cabelo" estão invadindo as redes sociais.

Essa dica faz parte de uma tendência muito maior: "truques de beleza" e rotinas reaproveitadas. No TikTok e no Instagram, o conteúdo com a hashtag #hairhack acumula milhões de visualizações. Criadores competem entre si para transformar objetos do dia a dia em acessórios de cabelo improvisados.

Palitos de comida chinesa para fazer um coque, um modelador de cachos para estruturar um rabo de cavalo volumoso ou presilhas estrategicamente posicionadas durante a secagem com secador… não faltam dicas criativas. O que as torna tão atraentes? A praticidade. Não é preciso comprar dez produtos novos: a ideia geralmente é reinventar o que você já tem no banheiro.

Volume não é um requisito

Embora a mídia e as redes sociais falem constantemente sobre "cabelos sem volume a evitar" ou "volume perfeito", é importante lembrar que ter cabelos naturalmente finos ou ralos não é, de forma alguma, um defeito. Algumas pessoas adoram penteados com movimento e raízes bem marcadas, enquanto outras preferem cabelos lisos, soltos ou escorridos. E ambos são igualmente bonitos.

Volume não é um padrão de beleza a ser alcançado a qualquer custo. O cabelo tem diferentes texturas, densidades e comportamentos, e isso é parte do que o torna único. Portanto, essas dicas devem ser vistas como opções divertidas para quem gosta de experimentar penteados, e nunca como uma ordem para transformar o cabelo natural.

Uma dica para experimentar com cuidado.

Como qualquer técnica não convencional, esta requer um pouco de cautela. O metal do modelador de cílios pode danificar alguns fios se você apertá-lo com muita força, especialmente em cabelos finos, danificados ou quebradiços. O ideal é ser muito delicada e nunca puxar bruscamente a raiz.

Outro ponto importante: esta técnica só deve ser usada em cabelos secos. Cabelos molhados são muito mais frágeis e propensos à quebra. Especialistas também desaconselham o uso de modeladores de cílios aquecidos perto do couro cabeludo. A versão clássica é perfeitamente adequada para alcançar o efeito desejado sem riscos desnecessários.

Alternativas que também funcionam muito bem

Se essa técnica não lhe agradar, existem muitas outras maneiras de dar movimento às raízes.

Mini presilhas colocadas no topo da cabeça durante a secagem com secador continuam sendo um método muito popular. Bobes de velcro, usados em cabelos secos ou levemente aquecidos, também permitem criar um lindo efeito volumoso sem calor excessivo.

A dupla clássica de escova redonda e secador de cabelo continua sendo uma aposta segura para quem gosta de cabelos macios e com volume.

Por fim, alguns pós volumizadores aplicados diretamente na raiz podem dar um efeito de maior volume em segundos, especialmente em cabelos finos.

Em última análise, essa tendência destaca uma coisa: a beleza também pode ser um campo fértil para a criatividade. Experimentar, reaproveitar objetos e se divertir com o cabelo pode ser uma maneira leve e descontraída de reinventar sua rotina, sem pressão ou regras universais.