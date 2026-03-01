Adicionar pimenta ao seu gloss labial: por que esse truque não é recomendado.

Um brilho labial, uma gota de molho picante, alguns segundos de paciência… e milhões de visualizações. A tendência "Lábios Apimentados" promete lábios mais volumosos num piscar de olhos. Só que, por trás do efeito "uau", os especialistas lembram que seus lábios merecem delicadeza, não ardência.

Um truque que já existe há algum tempo.

Muito antes do TikTok, a ideia já circulava. Nos anos 2000, algumas revistas de beleza divulgavam as propriedades "estimulantes" da pimenta para dar aos lábios um efeito de "volume instantâneo". Algumas gotas de óleo diluído à base de capsaicina e pronto: lábios mais vermelhos e volumosos, perfeitos para uma sessão de fotos.

Vinte anos depois, as redes sociais estão revivendo esse truque antigo. Com a hashtag #SpicyLips, influenciadoras estão misturando molho de pimenta, Tabasco ou sriracha com seu gloss labial habitual antes de aplicá-lo generosamente. O resultado: vídeos virais, repletos de caretas, olhos lacrimejantes e satisfação com o efeito de lábios mais volumosos instantâneo.

Por que funciona (aparentemente)

O mecanismo é simples. As pimentas contêm capsaicina, um ingrediente ativo que causa vasodilatação local. Na prática, os vasos sanguíneos dilatam, o fluxo sanguíneo aumenta e os lábios ficam vermelhos e ligeiramente inchados. O efeito dá uma impressão de lábios mais cheios e frescos. Geralmente, o efeito dura entre 20 e 40 minutos, tempo suficiente para uma selfie ou um passeio espontâneo. No entanto, esse resultado rápido é, na verdade, baseado em uma reação inflamatória, e é aí que reside o problema.

O que os dermatologistas criticam nessa tendência

Os lábios não são como o resto da pele. Sua superfície é fina, frágil e não possui a barreira protetora robusta encontrada em outras partes do rosto. Aplicar pimenta é como expor essa área delicada a uma intensa irritação química.

Especialistas alertam que podem ocorrer queimação, formigamento intenso, vermelhidão persistente e até mesmo bolhas, especialmente em pessoas com pele sensível. A exposição repetida a esse tipo de irritação pode enfraquecer a barreira cutânea, promover ressecamento crônico, acentuar linhas finas e aumentar o risco de infecção.

Outro ponto preocupante: os molhos alimentares não são formulados para uso cosmético. Podem conter aditivos, conservantes ou aromatizantes inadequados para aplicação em mucosas. Sem falar no risco de reações alérgicas cruzadas com certas especiarias. Em resumo: o efeito de preenchimento é, na verdade, uma microinflamação. Não é um tratamento; é um mecanismo de defesa do organismo.

E se você não tivesse nada para corrigir?

Em última análise, essa tendência levanta uma questão mais ampla: por que a necessidade de transformar os lábios a todo custo? Os padrões atuais muitas vezes favorecem lábios muito volumosos e bem definidos. No entanto, só porque a sociedade promove um certo ideal não significa que você deva se sentir insegura por ter lábios finos. Sua boca, seja ela volumosa, fina, assimétrica, etc., faz parte da sua identidade. Ela sorri, fala, expressa. Não precisa ser exageradamente dramática para ser bonita.

Resumindo, querer se sentir bem com a própria aparência é legítimo, mas nunca deve envolver dor ou experimentos arriscados. Seu corpo é suficiente e merece atenção exatamente como é. A beleza duradoura não dói; ela respeita, hidrata e realça. E, acima de tudo, começa com a aceitação de quem você já é: perfeitamente você.