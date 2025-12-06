Diga adeus à pele bronzeada, esta nova tendência de maquiagem está causando sensação.

A nova tendência de maquiagem "Cold Girl" está dominando as redes sociais, substituindo tons de pele quentes por tons frios, rosados ​​e gélidos que evocam um efeito de "acabei de sair do frio". Popularizada pela modelo e empresária americana Hailey Bieber, pela cantora americana Sabrina Carpenter e pela atriz americana que se tornou Duquesa de Sussex, Meghan Markle, essa estética de inverno aposta em bochechas rosadas, lábios cor de mirtilo e sombras com nuances azuladas para um brilho natural e elegante.

Compreender as nuances para adotar o visual

Para alcançar o visual "Garota Fria", primeiro identifique seus subtons: veias azuladas/roxas indicam uma tez fria, enquanto as verdes indicam uma tez quente. Tons frios (rosas gelados, malvas, tons de frutas vermelhas) naturalmente favorecem peles claras, enquanto peles com tons quentes optam por variações mais frias, como framboesa em vez de coral.

Peles claras: tons suaves de malva e rosa pálido para uma profundidade sutil.

As chamadas tez médias: tons profundos de frutos silvestres e ameixa para um contraste marcante.

Peles mais escuras: tons ricos de vinho e borgonha para um acabamento luxuoso e com nuances de joia.

Claro que não existem regras rígidas: cada pessoa é livre para escolher a maquiagem que preferir. Estas orientações são apenas sugestões; ao escolher tons que complementem o seu subtom de pele natural, você garante uma combinação perfeita e harmoniosa.

Técnica de aplicação para um efeito natural

Aplique um blush frio na parte superior das maçãs do rosto e no nariz para simular o rubor do inverno e, em seguida, dê leves batidinhas com um tom de vinho no centro dos lábios, esfumando para um acabamento "mordido". Mantenha a base fiel ao seu tom de pele ou ligeiramente mais clara, evitando um acabamento completamente matte para permitir que a textura natural da sua pele transpareça.

O kit essencial "Garota com Frio"

Crie seu kit com um blush malva/avermelhado, um batom líquido framboesa/bordô, sombras em tons frios de cinza-violeta ou taupe e um iluminador rosa/prateado. Adicione glitter branco nos olhos e delineador branco para um efeito esfumado e delicado, perfeito para as festas de fim de ano.

Resumindo, essa tendência transforma o visual "estou com frio" em um trunfo de beleza chique, ideal para o inverno de 2025, com seu blush em tons terrosos e olhos esfumados em tons frios. Universalmente favorecedora, ela combina com todos os tons de pele e realça a luminosidade sem esforço.