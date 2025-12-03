A "Teoria das Unhas Vermelhas": empoderamento ou estereótipo? Essa tendência do TikTok está dividindo os internautas.

Se você tem uma entrevista de emprego para negociar um aumento ou um encontro romântico, peça à sua manicure um lindo vermelho Ferrari para realizar seus desejos. De acordo com a "teoria das unhas vermelhas", esse vermelho é uma cor da sorte, capaz de cativar todos que a veem. E não há necessidade de usar esse tom vibrante em grande escala, em um suéter ou meia-calça.

O que está por trás da "Teoria das Unhas Vermelhas"?

Você pode se sentir tentada pela tendência das " unhas Bambi " e recriar a pelagem icônica do cervo da Disney em seus dedos. Ou talvez sucumba ao charme irresistível das "unhas castanhas", que imitam a cor das avelãs. Se você é uma fã de moda, provavelmente já tem uma pasta no Pinterest repleta de inspirações maximalistas com glitter, laços ou ícones kawaii. No entanto, entre todas essas manicures, nenhuma rivaliza com o hipnotizante vermelho.

O esmalte vermelho é para a beleza o que o vestidinho preto é para a moda: uma escolha certeira. Enquanto as garotas de visual impecável da internet juram por tons nude e nail art minimalista, as devotas da "Teoria das Unhas Vermelhas" permanecem fiéis ao vermelho. E não qualquer vermelho: o vermelho Ferrari, um tom que evoca luxo, prestígio e glamour. Esse mesmo vermelho que adorna as solas dos sapatos Louboutin não é apenas uma cor "coringa". As pessoas o escolhem conscientemente, conhecendo seus efeitos.

Quem acredita na "Teoria das Unhas Vermelhas" está convencido de que o esmalte vermelho tem um poder magnético. Segundo alguns usuários do TikTok, esse pincel vibrante é praticamente uma varinha mágica. Mesmo que a tendência desta temporada seja o vermelho framboesa e o bordô, os defensores da "Teoria das Unhas Vermelhas" continuam fiéis ao seu tom característico. Uma cor de "infinitas possibilidades".

Vermelho, a cor da sorte, mesmo?

Quer impressionar num encontro ou conseguir uma promoção? Quer impressionar os seus sogros ou simplesmente chamar a atenção? Então, pegue no seu esmalte vermelho e pinte as unhas com essa cor que favorece a sua aparência. Para muitas pessoas, pintar as unhas de vermelho não é apenas uma escolha estética; é um ritual de amor-próprio, um reforço de confiança.

Nas redes sociais, a "Teoria das Unhas Vermelhas" está ganhando força. Quem já exibiu as unhas com esse vermelho vibrante e luminoso confirma que a cor rendeu elogios e olhares de aprovação. Embora o vermelho possa ser menos perceptível nas unhas do que nos lábios , ele inegavelmente cativa o mundo. Cor do amor, mas também do perigo; personificação visual da paixão, mas também do inferno; o vermelho é carregado de significado e simbolismo.

Nas redes sociais, berço da "Teoria das Unhas Vermelhas", abundam teorias. Alguns sugerem que o vermelho atrai os homens porque era a cor favorita de seus ídolos dos anos 90. Contudo, esses cavalheiros provavelmente tinham os olhos voltados para outro lugar que não as mãos de suas mulheres dos sonhos vestidas com jeans de cintura baixa naquela época. A explicação mais plausível continua sendo a mais lógica: o vermelho é uma cor de alerta. Em suma, é uma declaração estética.

Uma teoria que não é universalmente aceita.

Nas redes sociais, a "Teoria das Unhas Vermelhas" não convence a todos. Embora as unhas vermelhas realmente transmitam confiança e personifiquem a "femme fatale" em toda a sua glória, elas não fazem milagres. Quem acredita nessa teoria está convencido de que o esmalte vermelho é um acessório social maravilhoso, uma bela camada de confiança. E não estão totalmente errados. De uma perspectiva psicológica, o vermelho pode mudar nossa maneira de pensar e nossa atitude em relação aos outros. Ele irradia energia positiva, promove a tomada de decisões e aumenta a autoestima. Isso é verdade.

No entanto, os mais realistas entre nós acreditam que os benefícios desse pequeno pote são aleatórios, para não dizer insignificantes. Os TikTokers mais céticos testaram por si mesmos, e os resultados não foram muito conclusivos. Apesar de um esmalte vermelho chamativo e brilhante, eles não receberam nenhum bônus e seu status de relacionamento não mudou. Os viciados em beleza, por sua vez, chegam a considerar o vermelho "ultrapassado" e preferem manicures mais expressivas e personalizadas .

A "teoria das unhas vermelhas" está gerando debates acalorados online. Seja ela a cor do poder ou não, gostos e preferências são subjetivos. Embora algumas pessoas possam se sentir mais poderosas com unhas vermelhas, essa teoria não deveria criar uma pressão adicional. As manicures, sejam elas em tons de vermelho-vivo, azul-escuro ou adornadas com detalhes intrincados, são acima de tudo uma forma de expressão criativa.