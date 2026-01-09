Eis o erro que (quase) todo mundo comete ao comer raclette, segundo um chef.

A raclette, o prato reconfortante por excelência, perfuma as casas com seu aroma irresistível nestes tempos frios. Se você decidiu desafiar suas resoluções de dieta e abraçar sua filosofia epicurista, certamente está ansioso para derreter o queijo sobre suas batatas. Antes de pegar suas panelas de raclette e se entregar a este ritual culinário, leia atentamente estas dicas.

A escolha do queijo é um fator determinante.

No início do ano, algumas pessoas se transformam em vegetarianas, deliciando-se com sucos verdes " detox ", enquanto outras, mais inclinadas a apreciar boa comida e bebida, celebram a herança culinária e se aquecem com pratos substanciosos. Aliás, se comer é o seu maior hobby, você provavelmente já planejou uma noite de raclette. Este prato, que reúne pessoas à mesa e agrada a todos os paladares, não é algo para ser apreciado de qualquer jeito. É uma arte.

Apesar de sua aparente simplicidade, a raclette exige certo rigor. Não pegue o primeiro queijo que vir no supermercado. É o ingrediente principal da raclette, por isso é preciso estar atento e ler os rótulos com cuidado. "Uma raclette realmente boa é feita com leite cru", insiste o chef Christophe Martin, chefe de cozinha do restaurante Le Ramoneur Savoyard em Annecy, em entrevista à Madame Figaro .

Os puristas da raclette, aliás, confiam essa tarefa ao seu queijeiro. As embalagens grandes de raclette encontradas em supermercados comuns não têm a mesma riqueza aromática da raclette "autêntica". "Se possível, compre em fatias e corte você mesmo. Se já estiver cortada e embalada a vácuo, terá perdido a textura e o frescor", explica o especialista culinário, um entusiasta devoto da raclette.

Cozinhar queijo por muito tempo é um sacrilégio.

No calor do momento, você pode acidentalmente esquecer o queijo raclette na grelha quente e encontrá-lo quase queimado. Às vezes, porém, esse tempo de cozimento prolongado é proposital. Geralmente, existem duas correntes de pensamento: aqueles que preferem o queijo raclette ligeiramente cremoso e aqueles que o gostam quase dourado.

Se você gosta da sua raclette meio queimada, crocante na boca, saiba que está indo contra a tradição. É um abuso ao queijo! "O maior erro é falar sobre isso e deixar o queijo cozinhar por muito tempo. Depois, ele fica oleoso e intragável", aponta o chef. Mesmo que choque alguns, ele recomenda usar o forno para apreciar plenamente os aromas deliciosos da raclette. O método para manter esse espírito de partilha sem o famoso eletrodoméstico que une as pessoas? "Coloque as batatas em uma travessa de gratinar, espalhe todas as fatias de queijo por cima e leve ao forno para gratinar."

Retirar a crosta ou deixá-la? Eis a questão.

Aqui, mais uma vez, surge um tema delicado entre batatas e tábuas de charcutaria. Alguns guardam a casca com zelo, enquanto outros a detestam. No entanto, é a melhor parte do queijo raclette. Retirá-la é um pouco como tirar a casca do pão : estraga o seu encanto. E os chefs certamente concordam. O mesmo se aplica às batatas, que devem ser comidas com a casca. "É essencial. Em primeiro lugar, porque fornece vitaminas, mas também porque tem um excelente sabor assado", argumenta o chef.

E para ajudar a descer tudo e não se sentir pesado depois desta refeição farta, não se esqueça de comer alguns pepinos em conserva ou outros picles entre as garfadas. Esses pepinos, às vezes criticados pelos seus convidados, na verdade ajudam a absorver e digerir melhor a raclette. Pronto, agora a raclette não tem mais segredos para você!