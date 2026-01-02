Ela queria fazer madeleines sem forma… e a solução que encontrou surpreendeu toda a internet!

Durante as festas de fim de ano, você provavelmente saboreou vieiras, uma iguaria que costuma figurar nos cardápios natalinos. Essas conchas, que serviam como belos recipientes, ainda têm outras utilidades. Podem ser muito úteis se você estiver sem forminhas de bolo e de repente tiver vontade de fazer madeleines.

Vieiras em vez de mexilhões

As madeleines evocam o sabor da infância e doces lembranças da casa da vovó. São o biscoito típico da vovó . Aquele que você mergulha num copo de leite (de vaca ou vegetal) e come até não aguentar mais. É uma delícia atemporal que combina perfeitamente com chocolate quente ou café. Nostálgicas, indulgentes e generosas, elas sabem exatamente como agradar nosso paladar. Depois de começar a comer uma pilha de madeleines, é impossível parar em apenas uma.

Fazer madeleines não é muito complicado, desde que você tenha os utensílios certos. No entanto, a forma de madeleine raramente está na lista de itens essenciais de cozinha ao se mudar para um novo imóvel. E optar por madeleines compradas prontas, que são meras imitações pálidas da receita original, está fora de cogitação.

A criadora de conteúdo @roxane.tardy encontrou uma alternativa ao molde tradicional: conchas de vieira (esvaziadas e lavadas, claro). Essa concha culinária, muitas vezes descartada como resto de comida ou reciclada para fazer porta-joias depois de servida em festas de fim de ano , reproduz o formato típico das madeleines. Em vez de madeleines pequenas, ela consegue biscoitos XXL ultrafotogênicos e muito apetitosos.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Roxane Tardy (@roxane.tardy)

O segredo para madeleines perfeitamente formadas

Utilizar conchas marinhas e suas paisagens salgadas para fazer madeleines é um gesto inteligente e profundamente poético. A concha deixa sua marca na massa, assim como na areia molhada. As cristas dessa concha marinha se destacam após assar, dando a ilusão de um crustáceo recém-capturado. São versos que o próprio Baudelaire poderia ter escrito. Mas chega de prosa; o que nos interessa aqui é como conseguir essa bela e arejada protuberância em um recipiente que não foi projetado para fazer madeleines.

A criadora de conteúdo @roxane.tardy, conhecida por combinar suas roupas com suas criações culinárias, revela o segredo por trás do efeito "inchado" tão característico das madeleines. Ela coloca a massa em um saco de confeitar e a refrigera por cerca de trinta minutos. A ideia é criar um choque térmico com o calor do forno. É isso que dá às madeleines seu formato arredondado e atraente.

Estas são outras dicas caso você não tenha um molde.

Utilizar conchas de vieira significa reaproveitar um objeto destinado ao lixo e dar-lhe uma segunda vida. Esta abordagem alinha-se perfeitamente com a filosofia criativa e de combate ao desperdício tão valorizada por toda uma geração. No entanto, nem todos têm conchas vazias nos armários, e por vezes temos de nos virar com o que temos. Esta é uma situação bem conhecida por quem já viveu em residência estudantil e experimentou inúmeras criações culinárias.

Primeiro, você pode reaproveitar formas de muffin. Essa é a opção mais comum e confiável. O formato será diferente, mais arredondado, mas a textura continuará sendo a de uma madeleine tradicional. Formas de tartelete também são boas opções. Sua base levemente canelada confere um acabamento elegante, quase como de massa folhada. As madeleines assam uniformemente nelas e mantêm uma boa espessura. É verdade que a madeleine passa por uma pequena transformação visual, mas se você fechar os olhos, terá a sensação de ter voltado vinte anos no tempo, assistindo a um desenho animado às 16h.

Assadas em forminhas, as madeleines ganham um ar de elegância, rivalizando com os doces de hotéis de luxo. Mas o que realmente se destaca é o sabor reconfortante da madeleine. Morder seu interior macio e elástico é como viajar no tempo, revivendo memórias da infância. E essa é uma sensação que o Instagram simplesmente não consegue capturar.