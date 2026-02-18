Search here...

"Incrível": Ele caminha sobre o Mar Báltico congelado; seu vídeo fascina internautas

Verde
Tatiana Richard
@chrissy_offiziell/Instagram

Caminhar sobre o mar? Não, não é um efeito especial de filme, mas uma cena real filmada nas margens do Mar Báltico. Em um vídeo que viralizou, um homem caminha cautelosamente por uma imensidão branca, onde a água deveria estar ondulando. O resultado: milhões de internautas hipnotizados por esse impressionante espetáculo da natureza.

Um mar congelado, como se estivesse suspenso no tempo.

As imagens foram filmadas na Alemanha, na costa do Mar Báltico, após várias semanas de frio intenso. Quando as temperaturas caem abaixo de zero por um período prolongado, algumas áreas costeiras rasas podem congelar. É exatamente isso que o vídeo postado pela usuária do TikTok @chrissy_offiziell mostra: um mar transformado em um deserto congelado.

Na imagem, o autor corre para a frente. Sob seus pés, uma espessa crosta de gelo branca, por vezes estriada por rachaduras naturais. No horizonte, não há uma quebra visual nítida: a linha entre o céu e o mar se funde numa paisagem imaculada. A ilusão é completa. Quase parece que ele está caminhando sobre a água. Esse contraste é o que torna a cena tão fascinante. O mar evoca movimento, profundidade, energia. Vê-lo congelado, silencioso, quase imóvel, perturba nossa percepção.

Por que o Mar Báltico pode congelar?

Ao contrário do Oceano Atlântico, o Mar Báltico é um mar interior relativamente fechado e com baixa salinidade. Essa baixa salinidade o torna mais vulnerável ao congelamento do que outros mares europeus. Quando o tempo frio persiste, especialmente na ausência de ventos fortes e ondas, a superfície pode congelar gradualmente.

As áreas costeiras mais rasas congelam primeiro. Se as temperaturas permanecerem baixas por vários dias, o gelo pode ficar espesso o suficiente para suportar um peso leve. Esse fenômeno não é totalmente novo: em países como a Suécia e a Finlândia, a formação de gelo marinho sazonal é mais comum. Na Alemanha, no entanto, ele permanece mais esporádico e dramático. O que o vídeo de @chrissy_offiziell mostra, portanto, é um gelo marinho costeiro temporário, surgido de um período de frio intenso. Um momento raro, quase surreal, que transforma a paisagem familiar em um cenário polar.

Fascínio… e cautela

As reações ao vídeo de @chrissy_offiziell variam entre espanto e preocupação. Muitos internautas descrevem as imagens como "incríveis", alguns comparando-as a um cenário de filme. É preciso reconhecer que a estética é impressionante: uma superfície branca perfeitamente lisa, uma figura movendo-se calmamente, um silêncio quase palpável.

Por trás do espetáculo deslumbrante, as autoridades lembram a todos que caminhar sobre o gelo marinho congelado acarreta riscos. A espessura do gelo pode variar de um lugar para outro. Algumas áreas, enfraquecidas por correntes ou flutuações de temperatura, podem ceder sem aviso prévio. Mesmo que o experimento pareça bem controlado, o gelo continua sendo um ambiente instável. Todos os invernos, os serviços de resgate nos países banhados pelo Mar Báltico alertam para os perigos de se aventurar fora das áreas designadas sem as devidas precauções.

Quando a natureza se torna viral

Além da façanha individual, este vídeo ilustra o poder das redes sociais em transformar um fenômeno meteorológico em um momento viral. Os internautas adoram imagens raras, aquelas que desafiam as convenções visuais. Um mar congelado por quilômetros na Alemanha não é algo que se vê todo dia, e a ideia de "andar sobre a água" intensifica ainda mais o efeito espetacular.

Essas sequências também dão um rosto concreto aos eventos climáticos extremos. As ondas de frio, muitas vezes reduzidas a meros números nos boletins meteorológicos, ganham uma dimensão tangível aqui. Vemos, sentimos e nos maravilhamos.

Em última análise, o Mar Báltico, transformado no vídeo de @chrissy_offiziell, oferece um espetáculo quase surreal. Caminhar sobre essa extensão congelada é uma sensação extraordinária, um momento suspenso entre o céu e o gelo. Além do fascínio, a mensagem é clara: a natureza, mesmo congelada, conserva todo o seu poder. Ela impressiona, inspira, maravilha. E merece ser abordada com respeito.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Article précédent
Por que essas imagens da natureza e do sol estão se multiplicando nas redes sociais em pleno inverno?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Por que essas imagens da natureza e do sol estão se multiplicando nas redes sociais em pleno inverno?

Diante da melancolia do inverno, muitas pessoas nas redes sociais compartilham mais fotos de paisagens ensolaradas, flores e...

Quando a água forma quadrados: este lago norte-americano fascina os observadores.

Uma tempestade de inverno criou um espetáculo surreal no Lago Michigan no final de dezembro de 2025: ondas...

Os 5 eventos celestes imperdíveis em 2026

Se você ama corpos celestes que brilham intensamente, 2026 certamente irá cativá-lo. O cosmos se revelará em todo...

Frio polar: esta "bomba meteorológica" que está atingindo a Europa.

A tempestade Emilia atingiu a França na noite de 15 para 16 de dezembro de 2025, afetando inicialmente...

Esses indianos ricos estão fugindo da poluição extrema e se tornando "refugiados da poluição".

Em Nova Déli, cada respiração parece um esforço. Quando o ar se torna pesado, áspero e prejudicial ao...

© 2025 The Body Optimist