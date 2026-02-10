"Carisma incrível": o estilo desta modelo sueca é cativante.

Elsa Hosk, a icônica modelo sueca da Victoria's Secret, continua a cativar seus milhões de seguidores no Instagram com seu estilo impecável. Sua publicação mais recente — uma selfie vestindo couro marrom-chocolate e calças de pernas largas combinando — gerou uma enxurrada de comentários elogiando seu "carisma incrível" e sua capacidade de "sempre se vestir com estilo".

Um look outonal ultra-carismático

Na foto publicada em seu Instagram @elsahosk, Elsa Hosk posa ajoelhada em frente a uma parede de madeira, com óculos de sol grandes na cabeça e um iPhone na mão. Sua jaqueta de couro curta com zíper metálico, usada como um blazer desconstruído, combina perfeitamente com calças de cintura alta ultralargas e scarpins de couro marrom de plataforma. O look monocromático marrom-chocolate da cabeça aos pés, complementado por uma discreta pochete de estampa de leopardo, exala uma vibe rock-chic atemporal. Com cabelos loiros levemente ondulados e um olhar magnético, Elsa domina a arte do carisma natural.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por elsa❤️ (@hoskelsa)

Os fãs estão encantados: "Rainha do estilo!"

As reações são unânimes: "Carisma incrível, você é uma lenda do estilo", "Ela sempre sabe se vestir com estilo, perfeição", "Essa atitude... Elsa, você é imbatível". Fãs e fashionistas estão elogiando uma silhueta que combina conforto e sofisticação, provando que Elsa Hosk domina a arte de tornar cada look icônico.

O ícone sueco que redefine a elegância.

Elsa Hosk — descoberta por Viktor & Rolf, Angel da Victoria's Secret de 2015 a 2018 e, posteriormente, embaixadora da Michael Kors — estabeleceu um estilo pessoal sofisticado. Dos seus looks de street style parisiense aos ensaios fotográficos de alta-costura, ela cultiva um estilo nórdico chique: minimalista, mas nunca sem graça. Esta última publicação no Instagram é um lembrete do porquê de ela ser um ícone da moda: um carisma magnético que transcende as tendências.

Com seu visual inconfundível em couro, Elsa Hosk prova mais uma vez que o verdadeiro estilo reside na atitude. Uma simples selfie transformada em uma aula de moda, e um carisma que conquista a todos: a modelo sueca continua a fascinar, foto após foto.