Search here...

"É um grande risco": o hobby desta modelo pode ameaçar sua carreira.

Modelos
Léa Michel
@kittywan/Instagram

Kitty Wan é uma das poucas modelos que ganha a vida com as mãos. Literalmente. Especializada em modelagem de mãos, essa americana pode faturar até US$ 2.000 por dia emprestando suas mãos para anúncios, campanhas de beleza e ensaios fotográficos de joias e produtos para a pele. Embora sua profissão exija vigilância constante — pele impecável, unhas perfeitas e hidratação contínua —, Kitty Wan admite que não abandonou um hobby que se destaca em seu dia a dia: o vôlei. Mais especificamente, o vôlei de praia.

O esporte que pode colocar tudo em risco.

“Todo mundo me diz que sou um pouco louca por continuar jogando”, confidenciou ela à revista People . Mesmo assim, Kitty Wan persiste porque, nos últimos três anos, sua paixão superou o medo. E embora os riscos sejam reais — dedos torcidos, arranhões, entorses, hematomas —, até agora ela nunca sofreu uma lesão grave. Uma questão de sorte, mas também de cuidado: “Prefiro não pensar muito nisso, senão acabo me machucando”, disse ela.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kitty Wan (@kittywan)

Uma disciplina que exige atenção constante.

Para minimizar os riscos, Kitty Wan explica que segue rituais rigorosos: nada de esportes de contato, nada de cozinhar com objetos cortantes, nada de esmalte colorido. Unhas de gel são proibidas e as manicures são sempre sem esmalte. Ela sempre mantém um hidratante no carro e em todos os cômodos da casa, usa óleo para cutículas todas as noites e aplica uma máscara para as mãos antes de cada sessão de fotos. "As fotos são tão de perto que é possível ver cada detalhe da matriz da unha", explica.

Entre uma profissão lucrativa e o prazer pessoal

O paradoxo de Kitty Wan fascina os internautas: como conciliar uma carreira "extremamente delicada" com um esporte tão "arriscado"? Em um vídeo viral do TikTok, ela compartilha uma lista de atividades proibidas para uma modelo de mãos... e admite que as quebra assim que volta para a areia de uma quadra de vôlei. "É contraditório, mas é isso que eu amo", reconhece.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kitty Wan (@kittywan)

Embora a cautela continue sendo essencial, Kitty Wan também prova que a paixão pode encontrar seu lugar até mesmo nos ambientes mais restritivos. Sua mensagem? Disciplina, sim, mas nunca à custa do prazer.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Essa modelo curvilínea quebra as regras com um look de praia em uma cor inesperada.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Essa modelo curvilínea quebra as regras com um look de praia em uma cor inesperada.

No Instagram, Denise Bidot chamou a atenção com um look laranja vibrante durante um momento relaxante à beira...

Na praia, a modelo plus size Paloma Elsesser surpreende com um detalhe fashion super estiloso.

Paloma Elsesser, uma figura de destaque na moda inclusiva, continua a redefinir as regras. Recentemente, ela chamou a...

"Continua deslumbrante": A visita desta modelo americana à África do Sul gera reações.

A atriz e modelo americana Taylor Hill continua a cativar com seu carisma radiante. Durante uma viagem à...

Essa modelo curvilínea está causando sensação com um vestido que apresenta um detalhe inesperado.

A modelo britânica Alva Claire, conhecida por seu compromisso com a diversidade corporal na moda, foi notícia esta...

"Ela parece uma corça": o olhar desta modelo espanhola fascina os internautas.

Cindy Kimberly, uma modelo espanhola de origem holandesa, compartilhou recentemente uma selfie no Instagram exibindo um olhar muito...

"Ela é incrível": esta modelo exibe suas curvas com confiança.

Você provavelmente já a viu no seu feed do Instagram: um sorriso radiante e uma confiança inegável. A...

© 2025 The Body Optimist