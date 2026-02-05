Essa modelo curvilínea irradia confiança enquanto exibe sua silhueta na praia.

A modelo plus size Jocelyn Corona está fazendo sucesso nas redes sociais com suas fotos em uma praia ensolarada de Porto Rico, capturando a essência da positividade corporal. Essa mexicana de Guadalajara irradia confiança, como comprovam as reações entusiasmadas de seus seguidores, que a consideram "linda demais".
Uma publicação viral do Instagram
Em sua conta @jocelyncorona_, Jocelyn compartilha fotos em azul marinho, segurando um smoothie colorido, com a bandeira de Porto Rico ao fundo e a legenda "📍🇵🇷🫡✨" . As imagens, tiradas em uma praia animada, destacam sua figura contra um céu azul-celeste e o mar turquesa. As fotos mostram uma pose relaxada: sua mão protegendo os olhos do sol, sentada em uma espreguiçadeira listrada, etc. O efeito geral é de alegria e autenticidade, reforçando sua mensagem de empoderamento.
Jocelyn Corona, ícone de moda curvilínea
Nascida em 22 de dezembro de 1997, Jocelyn iniciou sua carreira de modelo em 2016 e rapidamente desfilou para marcas como Chromat, Rebecca Minkoff e The Blonds. Representada pela Muse Management (Nova York), Women 360 (Paris) e Mad Models (Barcelona), ela já posou para a Sports Illustrated Swimsuit, colaborou com a Fenty Beauty, Levi's e Savage X Fenty, e estampou a capa da ELLE México. Jocelyn Corona celebra a diversidade corporal, inspirada por sua mãe.
Reações de admiração dos fãs
Os comentários não param de chegar: "Tão linda!" , "Rainha da praia!" , "Pura inspiração!". Suas publicações geram milhares de curtidas, elogiando sua confiança e beleza natural. Jocelyn promove a autoaceitação, transformando cada aparição em um apelo por inclusão na moda. Essas fotos com um look azul-marinho capturam perfeitamente sua vibe de verão em Porto Rico, mais uma vez, tendo como pano de fundo uma praia vibrante.
Em resumo, Jocelyn Corona personifica brilhantemente o movimento das curvas: em Porto Rico, ela irradia confiança ao abraçar plenamente suas curvas, conquistando elogios unânimes. Sua trajetória, de Guadalajara às passarelas do mundo, prova que a beleza autêntica conquista corações e redefine padrões.