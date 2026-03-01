Cachecol: este detalhe de higiene muitas vezes negligenciado no inverno.

No inverno, ele nos protege do frio e quase nunca o tiramos. No entanto, um cachecol também pode se tornar um verdadeiro foco de bactérias se não for devidamente cuidado.

Um acessório em contato direto com a pele

Usado por várias horas por dia, o lenço fica em contato constante com o queixo, as bochechas e o pescoço. De acordo com o dermatologista americano Corey L. Hartman , os lenços acumulam "sujeira, sebo e impurezas nas fibras do tecido", que podem ser transferidas para a pele. O resultado: irritação, manchas ou surtos de acne localizados na parte inferior do rosto. Os tecidos também retêm suor e resíduos de produtos para cabelo ou maquiagem. Todos esses elementos podem obstruir os poros.

Manchas, dermatite, foliculite: os riscos pouco conhecidos

As imperfeições causadas pelo uso prolongado de lenço nem sempre se devem à acne clássica. Os especialistas sugerem várias possíveis causas:

Acne mecânica, causada pelo atrito repetido do tecido contra a pele.

Dermatite de contato, que se manifesta como vermelhidão e coceira.

Foliculite, uma inflamação dos folículos capilares.

No inverno, o problema pode piorar. O ar frio e seco enfraquece a barreira cutânea. A pele, então, produz mais sebo para compensar, aumentando o risco de poros obstruídos. Os materiais dos tecidos também desempenham um papel importante. Tecidos sintéticos como poliéster ou acrílico retêm calor e umidade com mais facilidade. A lã, por outro lado, pode irritar a pele sensível.

Com que frequência você deve lavar seu lenço?

Segundo o Dr. Hartman, um lenço usado regularmente deve ser lavado semanalmente, ou pelo menos a cada três a cinco usos. Deve ser lavado imediatamente se:

Apresenta vestígios visíveis de maquiagem ou sebo.

Foi usado durante um período de doença.

Exala um odor incomum.

A escolha do detergente para roupa também é importante. Dermatologistas recomendam evitar produtos com perfumes fortes ou amaciantes de roupa que possam irritar a pele.

Outros acessórios relacionados

O cachecol não é o único item de inverno com o qual você precisa ter cuidado. Gorros, protetores de orelha e luvas também acumulam bactérias e impurezas. Especialistas recomendam:

Lave as luvas a cada três ou quatro utilizações.

Para limpar os capôs todas as semanas

Para que casacos e jaquetas sejam revisados uma ou duas vezes por temporada.

Essas são medidas simples que podem limitar as irritações da pele.

Em resumo, muitas vezes visto como um simples acessório de proteção, o cachecol, se não for devidamente cuidado, pode causar erupções cutâneas e irritação. No inverno, incluir a lavagem do cachecol na sua rotina de higiene têxtil torna-se tão essencial quanto trocar a fronha do travesseiro. Um pequeno detalhe, mas nada insignificante para a saúde da pele.