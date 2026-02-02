"Sou baixinha e quero alongar minha silhueta": ela dá dicas de roupas que favorecem a figura.

Ser baixinha não é um defeito a ser corrigido; é uma força, uma vantagem e um estilo próprio. Algumas pessoas, no entanto, às vezes querem brincar com as linhas de suas roupas para parecerem um pouco mais altas. A criadora de conteúdo de moda @baiweiss_ compartilha suas dicas para alongar visualmente a silhueta.

Opte por looks monocromáticos… se você tiver vontade.

Uma das dicas mais conhecidas para criar a ilusão de altura é usar uma roupa monocromática, ou seja, composta por uma única cor ou tons muito semelhantes. Isso cria uma linha contínua de cima a baixo, que o olhar segue sem interrupção, dando a impressão de uma silhueta mais esbelta.

No entanto, você não é obrigada a escolher essa opção: a moda é um campo fértil para experimentações. Contrastes e cores diferentes podem ser ousados, divertidos e refletir perfeitamente a sua personalidade. O mais importante é usar o que te faz sentir confiante, independentemente da sua altura aparente.

Blusas e jaquetas ajustadas… ou não?

Jaquetas, blazers ou casacos que terminam na cintura ou um pouco acima dela podem chamar a atenção para a parte superior do corpo e acentuar a cintura. Combinados com um cinto fino ou uma blusa ajustada, criam uma proporção harmoniosa que pode dar a impressão de pernas ligeiramente mais longas.

Dito isso, usar roupas largas ou compridas não é um erro. Esses cortes têm seu charme e permitem brincar com volume, fluidez e conforto. O importante é escolher o que te faz sentir bem, e não seguir uma regra de tamanho único.

Calças de cintura alta e cortes ajustados… se é isso que você gosta.

Calças ou jeans de cintura alta são frequentemente citados por alongarem visualmente as pernas e definirem a cintura. Cortes como o bootcut ou modelos levemente flare também podem criar essa impressão de alongamento, especialmente quando combinados com uma blusa justa.

No entanto, você pode usar jeans clássicos, jeans boyfriend ou calças de corte reto sem nenhum problema. Ser baixinha não significa que você precise "alongar" as peças: o importante é encontrar roupas que façam você se sentir poderosa, elegante e confortável.

Os acessórios podem realçar a sua silhueta… à sua maneira.

Um cinto fino na altura da cintura pode definir sutilmente a silhueta e criar um efeito visual harmonioso. Cintos largos ou contrastantes não são "proibidos": eles podem se tornar o ponto focal do seu look e refletir sua criatividade. A moda deve ser divertida, não impor regras rígidas.

Celebrando seu pequeno tamanho

Todas essas dicas são úteis se você quiser brincar com as linhas das suas roupas, mas não são necessárias para ser elegante ou confiante. Ser baixinha é uma vantagem: você pode adotar estilos únicos, proporções originais e expressar sua personalidade sem nunca tentar "corrigir" sua silhueta.

Em resumo, a verdadeira moda consiste em escolher o que te faz sorrir ao se olhar no espelho, usando suas cores, cortes e acessórios com confiança. Seja para alongar visualmente a silhueta ou simplesmente valorizar sua altura natural, o importante é se sentir bem com seu corpo e com suas roupas. Ser baixinha não é um defeito a ser escondido, mas sim uma qualidade a ser celebrada com estilo e confiança.