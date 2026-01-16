A forma inusitada de usar meias-calças que está fazendo sucesso nesta temporada.

As meias-calças adornam as pernas e dão volume sob as saias no auge do inverno. Normalmente, você as veste de baixo para cima e nunca pensou em usá-las de outra forma. Uma fashionista experiente serviu de cobaia para você, revelando mais um uso ultraglamouroso para essas meias superfinas.

Vista a meia-calça por cima do sapato.

Durante o inverno, as meias-calças tornam-se um acessório indispensável nas pernas, quase uma segunda pele. Vestir meias-calças não é tão fácil e glamoroso quanto as propagandas nos fazem acreditar. Enfiar os pés nelas e puxá-las até os quadris é praticamente uma atividade física em si. Geralmente, é um dos primeiros passos da sua rotina de moda pela manhã: aquele que define o tom do seu look. Esse pequeno exercício, ou melhor, esse ato de equilíbrio, vem logo depois de vestir a roupa íntima. As meias-calças servem de base, e você nunca pensou em vesti-las por cima dos saltos altos logo ao sair de casa.

No entanto, talvez você queira repensar a ordem em que se veste e colocar a meia-calça por último. É a última tendência da moda que está dando o que falar. Em um vídeo demonstrativo, uma fashionista tenta o impensável: ela fura a meia-calça com a ponta do salto alto.

Depois de assistir a este vídeo, você provavelmente está pensando que é inútil. Essas imagens podem até ser extremamente bárbaras para seus olhos sensíveis. Isso é especialmente verdade se você tomar cuidado para não prender ou danificar sua meia-calça. No entanto, esse ato transgressor não é totalmente desprovido de méritos. Ele tem uma vantagem, desde que o objeto principal seja lúdico.

Impeça que o sapato escorregue do pé.

Usar meia-calça por cima dos sapatos não é nenhum truque de estilista ousado, nem uma jogada conceitual de desfile de moda. É uma tática engenhosa para segurar sapatos um pouco largos demais e mantê-los no lugar durante suas passadas enérgicas. Você provavelmente já passou por essa situação bem desconfortável: sapatos escorregando o tempo todo por causa da textura sedosa da meia-calça.

Perder um sapato na escada do metrô é bem menos romântico do que abandoná-lo nos degraus de um castelo como na história da Cinderela. A cada passo, você corre o risco de perder o sapato e adota uma postura que faria os osteopatas se arrepiarem. Graças a esta dica viral, você não precisa mais se preocupar e pode encarar as ruas de paralelepípedos sem medo. Você ganha estabilidade e nunca mais se arrependerá das suas escolhas de roupa.

Adicione um toque de fantasia aos sapatos de salto alto.

Além dos aspectos práticos e funcionais, usar meia-calça por cima dos sapatos também cria um efeito estiloso. Você não só enfeita as pernas, como também os sapatos. Neste tutorial, que pode causar estranheza entre as fashionistas mais exigentes, a modelo escolheu uma meia-calça de renda floral salpicada com strass. Isso adiciona um toque de textura e originalidade aos clássicos scarpins pretos da sua coleção de sapatos .

Se quiser experimentar este truque, escolha meias-calças de baixa densidade e opte por modelos de rede, que são mais propensos a desfiar. A ideia não é estragar suas meias-calças favoritas, mas sim criar a ilusão de pernas mais longas e adicionar um toque de elegância aos seus looks do dia a dia.

Numa época em que as fashionistas transformam suas camisas em saias e usam mosquetões em suas calças jeans, usar meia-calça com sapatos parece uma mera formalidade. E se sua meia-calça estiver quase no fim da vida útil, não a jogue fora! Transforme-a em uma blusa transparente ou um prendedor de cabelo.