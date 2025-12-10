Este acessório moderno está voltando com tudo para proteger suas orelhas do frio.

O inverno de 2025 marca o grande retorno da balaclava de tricô, um acessório antes reservado para as pistas de esqui que agora se torna um aliado essencial contra o frio intenso. Ultramacia, quente e estilosa, ela protege as orelhas, o pescoço e o rosto, além de adicionar um toque sofisticado aos looks urbanos.

Um retorno irresistível da moda nas passarelas.

Depois de causar sensação em 2021, a balaclava de tricô está pronta para explodir nas passarelas e ruas em 2025. Muitas marcas estão reinventando-a em versões finas e elegantes, frequentemente em lã merino ou cashmere, para um efeito minimalista e chique. Usada sob um blazer oversized ou como parte de um look monocromático bege/cinza da cabeça aos pés, ela emoldura o rosto e eleva os looks de inverno, desde produções para o escritório até peças para o dia a dia.

Conforto e aconchego garantidos.

Seu tecido canelado ou técnico oferece proteção térmica ideal: respirável, repelente à água e ultramacio, combate ventos gelados e baixas temperaturas sem pesar. Escolha lã merino para invernos rigorosos, algodão orgânico para meia-estação ou fleece fino para uma sensação semelhante à da caxemira. Prático para cabelos grossos graças ao seu corte macio e amplo, cobre o pescoço e isola do frio melhor do que um cachecol clássico.

Como adotá-lo sem cometer uma gafe fashion

Look minimalista: Balaclava creme sobre uma blusa de gola alta bege + calça jeans reta + tênis simples.

Monocromático: um conjunto de malha bege, das calças à balaclava, para uma silhueta fluida.

Luxuoso: Caxemira antracite por baixo de um casaco de lã + sapatos pretos de salto alto.

Feminino: Vestido rosa claro da Ganni com amarração frontal para um toque divertido.

A balaclava de malha deixou de ser apenas um acessório esportivo e se tornou o item indispensável do inverno de 2025, combinando praticidade, aquecimento e elegância atemporal. Perfeita para enfrentar o frio com estilo, ela prova que moda e conforto podem andar juntos sem concessões.