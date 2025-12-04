Eis o novo amuleto da sorte que substituirá seu Lahubu.

Há vários meses, os Labubu têm se agarrado firmemente às nossas bolsas e reinado absolutos sobre nossos zíperes. Mas o auge desses bichinhos de pelúcia com seus sorrisos travessos está chegando ao fim. As fashionistas agora estão optando por alternativas mais práticas e menos infantis. Elas estão prendendo pingentes de beleza em suas bolsas para não precisarem mais passar horas procurando maquiagem naquele abismo de tecido sedoso.

Adeus Labubu, olá encantos de beleza!

Os Labubu, aqueles brinquedos de pelúcia que remetem à infância, passaram de acessórios cobiçados a relíquias do passado em poucos meses. Ontem, os Labubu eram praticamente obrigatórios em bolsas, enquanto hoje foram banidos dos nossos guarda-roupas. Esses personagens, uma mistura de fofura e terror, que antes serviam para personalizar nossos looks e expressar nossa personalidade, agora não passam de lembranças distantes.

Após provocar um frenesim coletivo, os Labubu estão se despedindo gentilmente, dando lugar a um acessório que está longe de ser um mero truque. Outro pingente para bolsas eclipsou o brinquedo de pelúcia com casaco de pele, e não é apenas decorativo. São os pingentes de beleza: produtos de beleza em tamanho liliputiano que parecem saídos diretamente de um romance de Lewis Carroll.

As ilustrações de moda já não apresentam bolas de pelo assustadoras em cores berrantes, mas sim gloss labial Rhode, sofisticados estojos de blush e chaveiros recheados de produtos para a pele. São pequenos recipientes práticos para retoques sem ter que vasculhar a bolsa . Esses amuletos de beleza, tão pequenos que se confundem com os cosméticos dos catálogos de brinquedos, unem praticidade e prazer.

Produtos de beleza devem ser mantidos fora da bolsa.

Todas nós sabemos que a bolsa de uma mulher é um verdadeiro tesouro. Quando procuramos nosso protetor labial, é sempre o errado. Amaldiçoamos nossa bolsa bagunçada até finalmente encontrarmos o item certo. Este novo acessório de moda acaba com todas as nossas preocupações. Chega de revirar a bolsa inteira para retocar a maquiagem ou ajustá-la entre uma saída e outra.

Nossos itens essenciais de beleza agora estão facilmente acessíveis na alça da nossa bolsa e sempre ao nosso lado. Além de adornar o que pode ser considerado uma extensão do nosso braço, esses pingentes para bolsas de beleza prometem beleza instantânea. Glamorosos, adoráveis, inteligentes e cuidadosamente projetados, esses produtos indispensáveis das nossas nécessaires, agora em versões miniatura, satisfazem nosso desejo por beleza imediata e nossa necessidade de individualidade. Ao contrário dos Labubu, que estavam ali apenas para nos dar um olhar de soslaio, esses pingentes para bolsas de beleza cumprem um propósito real (além de preencher espaço nas nossas bolsas).

Produtos para os lábios, os novos enfeites para bolsas

Uma lima de unhas em miniatura, um iluminador escondido num estojo dourado de encaixe, um blush disfarçado num pingente de cobre, um produto de cuidado da pele suspenso por uma corrente decorativa. Ao contrário dos amuletos da sorte antiquados em forma de cerejas, bigodes ou corujas, os acessórios para nécessaires são concebidos para serem versáteis. Não se limitam a enfeitar uma mala e a dar-lhe personalidade; realçam a nossa imagem, em todos os sentidos da palavra.

Um item essencial de beleza que não para de aparecer nas bolsas: o cuidado labial. Isso faz todo o sentido durante os meses mais frios, uma estação particularmente propensa a rachaduras e ressecamento da pele. Entre o chaveiro Balm Dotcom da Glossier, um bálsamo labial com sabor de banana e design divertido, e o icônico Carmex, um protetor labial resistente, estamos prontos para enfrentar o frio sem perder o estilo.

Com a ascensão da estética kawaii, que desperta facilmente a criança que existe em nós, é difícil não se render a esses produtos de beleza em miniatura. Essa tendência de necessaires em formato de pingente comprova o ditado "tudo que é pequeno é fofo". Esses mimos multifuncionais certamente têm mais apelo do que as pulseiras da amizade do século passado. Agora carregamos nossos itens de beleza indispensáveis no ombro, e isso é genial!