A "Wirkin": a bolsa que está na boca de todos (e que já está esgotando nas prateleiras)

Uma bolsa retangular de couro sintético com alça e fecho, que apareceu no Walmart (a varejista multinacional americana) no final de 2024, viralizou no TikTok devido à sua impressionante semelhança com a icônica bolsa Hermès Birkin. Apelidada de "Wirkin" pelos internautas, este modelo acessível de US$ 78 está reacendendo o debate sobre réplicas de luxo à medida que as festas de fim de ano se aproximam.

A herdeira viral da lendária Birkin

A bolsa Hermès Birkin, criada em 1984 e inspirada em Jane Birkin, simboliza exclusividade com sua produção artesanal de 40 horas, o uso de materiais premium como couro Togo ou de crocodilo, e um preço que frequentemente ultrapassa os US$ 10.000. A Wirkin, feita de couro sintético e produzida em massa, replica sua silhueta icônica sem o logotipo, oferecendo uma alternativa acessível que esgotou incrivelmente rápido nos Estados Unidos por meio de vendas online. Disponível em diversas cores, ela se destina a quem deseja a estética da Birkin sem a fila de espera ou o preço exorbitante.

Trata-se de uma imitação deliberada ou de uma falsificação disfarçada?

Classificado como uma "réplica" — aquelas cópias inspiradas e sem marca que evitam a falsificação flagrante — o Wirkin foi retirado do Walmart após suspeitas de infringir a propriedade intelectual da Hermès, uma empresa conhecida por sua postura jurídica rigorosa. No entanto, imitações agora proliferam em outros sites, alimentando um ciclo vicioso onde a viralização do TikTok impulsiona as vendas e banaliza o símbolo de status. Os puristas lamentam a desvalorização do artesanato de luxo, enquanto os fãs veem isso como uma democratização divertida da tendência.

Um fenômeno que levanta questões sobre o luxo acessível.

Essa repercussão destaca o crescimento de réplicas em plataformas de mercado de massa, onde a imagem se sobrepõe à sustentabilidade ou à ética. Embora a Wirkin não ameace as vendas da Birkin — reservada para a elite —, ela revela uma sede por prestígio instantâneo, transformando um acessório atemporal em um fenômeno passageiro das redes sociais.

Em última análise, a ascensão meteórica da "Wirkin" ilustra menos uma simples moda passageira do que uma profunda mudança em nossa relação com os artigos de luxo. Na era das redes sociais, onde as tendências são criadas em questão de horas, a aura de uma bolsa lendária pode ser capturada, apropriada e reinventada por um produto de mercado de massa.