Sandálias: por que ainda são tão malvistas nos pés dos homens?

Durante o verão, as sandálias disputam espaço no asfalto e nas ruas de paralelepípedos, varridas pela areia. No entanto, esses calçados abertos, que permitem que os pés respirem, ainda são raros entre os homens, que permanecem fiéis aos seus tênis. Ícone de estilo para as mulheres, as sandálias são um desastre fashion, até mesmo uma gafe intolerável, para os homens. Por que essa diferença de tratamento?

A sandália masculina, o sapato desprezado

Hoje em dia, as mulheres usam gravatas em vez de colares de joias e trocam vestidos envelope por smokings com ombreiras dignas do guarda-roupa de um executivo. Os homens, por sua vez, substituem suas pastas formais por bolsas mais sofisticadas e não hesitam em exibir a barriga com tops cropped. O gênero está desaparecendo dos guarda-roupas, dando lugar à autoexpressão e à personalidade. No entanto, algumas peças de roupa resistem a essa luta por um estilo unissex. As sandálias, por exemplo, continuam sendo um "privilégio feminino".

No auge do verão, os homens mantêm seus tênis firmemente nos pés e preferem suar a cada passo a completar seus looks leves com um simples par de sandálias. Seus dedos, comprimidos sob a rigidez do couro e privados de luz e ar, sofrem tortura diária. Esse tipo de calçado, que permite sentir a brisa do mar e dá a ilusão de não estar usando nada, não é unanimemente popular entre os homens.

Apresentadas como um acessório estiloso, uma peça que faltava na moda feminina, as sandálias causam desconforto quando saem dos pés bem cuidados. Consideradas fora de moda para os homens, elas são o denominador comum entre turistas de cabelos grisalhos e entusiastas de camisas havaianas. Pelo menos, essa é a associação mental mais difundida. Se os homens têm aversão a sandálias, não é por pudor, nem pela aparência áspera ou peluda dos pés. É mais uma questão de imagem.

Um reflexo discreto das normas sociais

Historicamente, as sandálias têm sido a antítese dos mocassins, dos brogues de alta qualidade e dos oxfords lustrados. Elas personificam o espírito descontraído das férias, dos dias de banho de sol e dos passeios com a camisa desabotoada ou o bronzeado à mostra. Enquanto os guerreiros romanos exibem com orgulho sandálias em estátuas de mármore, por serem parte integrante de seu uniforme, esse tipo de calçado é hoje frequentemente associado à mediocridade ou até mesmo a dificuldades financeiras.

“As sandálias estão associadas à cultura popular no imaginário coletivo; são sinônimo de acampamentos, não de Cannes”, explica Alain Quemin, professor de sociologia do Instituto de Estudos Europeus, ao HuffPost . Usar sandálias na cidade seria, portanto, equivalente a trair essa reputação de ouro e dizer ao mundo: “Estou sem dinheiro”. E nem o calor escaldante nem as marcas de grife serviriam de desculpa. O limite de tolerância é considerado zero. Para os homens, o estilo sempre foi uma performance social, uma oportunidade de afirmar seu status profissional. E as sandálias parecem pouco compatíveis com um blazer ajustado e calças de pregas. Daí essa aversão coletiva a esse par de sapatos, que, de outra forma, seria promissor.

De fato, em algumas empresas, sandálias são proibidas para homens por serem consideradas “informais demais”. Por outro lado, para as mulheres, esse tipo de calçado, que revela a pele e oferece um vislumbre de uma área frequentemente alvo de fantasias, não representa nenhum problema. “Os pés das mulheres ficam mais expostos, mesmo em um ambiente formal como o local de trabalho”, continua a especialista.

Um medo de ridículo em segundo plano

As mulheres têm um estilo de sandália para cada ocasião: anabelas, com fivelas douradas ou com saltos ligeiramente elevados. Esses calçados complementam a harmonia de um look ou realçam a elegância de uma roupa. Elas os encaram como um "toque final", enquanto os homens os veem como um "peso nos pés" ou até mesmo uma tentativa de "autossabotagem". Sentem vergonha só de ver uma colega desfilando com sandálias gladiadoras. Se se privam desse prazer de verão, é porque temem ser vistos como "antiquados", turistas sem estilo ou monitores de acampamento de verão.

Esses sapatos são falantes e parecem dizer silenciosamente: "Não sei me vestir" ou "Não tenho bom gosto". Como explica o sociólogo, as sandálias masculinas são repletas de clichês. Elas quase têm um caráter caricatural e carregam uma conotação pejorativa. Muitos as incluem no kit básico do turista alemão, que usa suas sandálias com meias extras para evitar a entrada de pedrinhas. E os homens, mesmo que sejam mais receptivos à autodepreciação, se preocupam com a aparência e não querem parecer antiquados.

Um sapato que está tentando conquistar seu espaço na moda masculina.

Enquanto as sandálias lutam para encontrar espaço no guarda-roupa masculino, onde bronzeiam até os tornozelos para manter um mínimo de dignidade na sociedade, alguns homens desafiam as expectativas e questionam noções preconcebidas. De fato, tornar desejável o que antes era ridicularizado quase se tornou um movimento coletivo. Calças de cintura baixa que revelam a roupa íntima, tênis plataforma, camisetas neon e shorts curtíssimos estão vivendo seu momento de glória, depois de terem sido alvo das piores críticas. Essas peças, antes condenadas e acusadas de arruinar a silhueta, agora estão vendendo como água.

As sandálias também estão vivenciando um ressurgimento de popularidade na moda masculina. Usadas por moradores da cidade que vestem suéteres e têm um guarda-roupa sofisticado, mas com uma nonchalance perfeitamente executada, elas são até mesmo a marca registrada dos "caras descolados".

Talvez as sandálias masculinas estejam, em última análise, sofrendo do mesmo fenômeno que muitos outros itens antes delas: foram ridicularizadas até o dia em que se tornaram desejáveis. Tênis de corrida usados na cidade, bolsas masculinas e calças largas tiveram o mesmo destino.