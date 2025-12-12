A filha de Christina Aguilera admite que prefere a mãe sem maquiagem por um motivo muito específico.

Conhecida por sua beleza estonteante e maquiagem marcante, Christina Aguilera surpreendeu a todos ao revelar que sua filha de 10 anos, Summer Rain, a prefere... ao natural. Em participação no programa The Jennifer Hudson Show no início de dezembro de 2025, a cantora compartilhou que sua filha caçula adora seu rosto sem maquiagem e suas sardas, um testemunho tocante da autenticidade e simplicidade da relação entre mãe e filha.

"Ela gosta das minhas sardas."

Christina Aguilera explicou com carinho que Summer adora o visual "mamãe sem maquiagem". "Assim que chego em casa depois de uma sessão de fotos, ela diz: 'Você pode tirar tudo agora? Está na hora de ficar confortável'", conta Christina. A pequena é particularmente apegada ao rosto natural da mãe: "Ela gosta das minhas sardas, e eu costumo escondê-las, mas ela as adora", confidencia a cantora. Essa preferência está levando Christina Aguilera a repensar sua relação com a própria imagem, ela que personificou looks glamorosos por mais de duas décadas.

As sardas da Tina são tão lindas!!! pic.twitter.com/xmKeOizX41 — Luv (@cherrymagazinee) 11 de dezembro de 2025

Uma criança criativa e já artista.

Além da admiração mútua pela beleza, Summer parece ter herdado o talento artístico da mãe. A cantora descreve a filha como "uma artista de coração", apaixonada por pintura, desenho e criação de máscaras. Recentemente, ela até se interessou por atuação e fez algumas aulas de teatro. Christina Aguilera, no entanto, tem o cuidado de não impor nada a ela: "Quero que ela siga suas paixões e permaneça livre para fazer suas próprias escolhas."

Um filho que era "mais difícil de impressionar"

Embora Summer seja "a fã número um da mamãe", Christina Aguilera admite que é mais difícil ganhar "pontos de mãe legal" com seu filho de 18 anos, Max. "Filhos te trazem de volta à realidade. Eles te dizem tudo, até coisas que você não quer ouvir", diz ela, com humor.

Por trás dos holofotes, Christina Aguilera mostra que continua sendo, acima de tudo, uma mãe amorosa, atenta aos valores que transmite. A admiração da filha por seu rosto natural nos lembra de uma verdade simples: a beleza autêntica reside na sinceridade, não na perfeição. E, às vezes, o olhar de uma criança basta para nos fazer redescobrir o que esquecemos de amar em nós mesmos.