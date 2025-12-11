Ela pesa 70 kg e é considerada "muito pesada" para o seu esporte.

Viktoria Hansova, campeã mundial júnior de skeleton em 2024, enfrenta um paradoxo absurdo: com 1,78 metros de altura e 70 kg, ela é considerada "pesada demais" para o esporte. Devido a um regulamento rigoroso que limita o peso total da atleta e do trenó a 102 kg, seu futuro olímpico está em risco. Em um depoimento comovente, a atleta alemã denuncia uma regra que força as atletas a comportamentos perigosos e exige uma reforma urgente.

Uma regra que penaliza tipos de corpo "normais".

O skeleton feminino — um dos esportes de inverno mais antigos — impõe um peso máximo combinado de 102 kg, incluindo 38 kg para o trenó. Essa restrição coloca Viktoria Hansova em uma posição insustentável: com sua altura e massa muscular natural, ela frequentemente ultrapassa esse limite. Em Lillehammer, na Noruega, durante as rodadas de qualificação, ela pesou 106 kg, 4 kg acima do limite. O resultado: sessões intensivas de perda de peso e uma batalha contra o próprio corpo.

Quando o desempenho se torna sofrimento

Para atingir o peso permitido, a jovem atleta submeteu-se a práticas extremas. Ela conta que corria às 4 da manhã em jejum, tomava banhos escaldantes e reduzia a ingestão de alimentos a quase nada. "Eu tremia, completamente exausta", confessa, descrevendo uma espiral de pensamentos absurdos: calcular o peso do sutiã, considerar cortar o cabelo, tudo por alguns gramas a menos. Exausta física e psicologicamente, Viktoria Hansova não conseguiu competir, vítima de um sistema que prioriza a balança em detrimento da saúde.

Um apelo à reforma

Além de sua própria experiência, Viktoria Hansova denuncia uma desigualdade estrutural. Mulheres mais altas ou mais atléticas são prejudicadas por um número arbitrário. "Você acaba pensando constantemente no seu peso", lamenta ela em entrevista ao jornal Welt am Sonntag , mencionando inclusive o estresse de beber água entre as baterias por medo de ultrapassar o limite. Ela defende um ajuste nas regras para levar em consideração a altura ou o IMC, para que a competição permaneça justa e saudável.

Em última análise, a história de Viktoria Hansova destaca as falhas de um sistema esportivo onde o desempenho puro prevalece sobre o bem-estar físico e mental. Ao denunciar publicamente essas práticas, a jovem alemã abriu um debate crucial sobre a saúde dos atletas e a necessidade urgente de adaptar os regulamentos à diversidade dos corpos.