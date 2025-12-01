Criticada por seu corpo, esta ex-líder de torcida fala abertamente sobre a pressão do esporte.

A ex-cheerleader Claire Wolford, conhecida por fazer parte das lendárias Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), recentemente se manifestou nas redes sociais após ser alvo de comentários negativos sobre sua aparência. Em um vídeo compartilhado no TikTok, ela relatou comoventemente a pressão em torno da imagem corporal no mundo dos esportes e do entretenimento.

De volta ao campo, um momento de orgulho… e de críticas.

Pela primeira vez em dois anos, Claire Wolford voltou aos gramados ao lado da famosa equipe de líderes de torcida, substituindo Reece Weaver , que estava lesionada. Ela diz estar "muito orgulhosa" desse rápido retorno, mas, infelizmente, isso gerou uma onda de comentários inapropriados online direcionados à sua aparência. "Passei anos me julgando, treinando incansavelmente para me encaixar em um certo padrão. Hoje, me curei disso e me sinto muito melhor comigo mesma", confidenciou, com os olhos marejados.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Claire Wolford (@clairewolford)

"Parem de comentar sobre o corpo das pessoas"

Em seu vídeo, Claire Wolford faz um apelo aos internautas para que sejam gentis. Segundo ela, comentários sobre a aparência podem ter consequências muito mais profundas do que imaginamos: "Você nunca sabe quem está magoando. Há garotas que leem essas palavras e começam a duvidar de si mesmas." Ela continua: "Simplesmente não é aceitável comentar sobre o corpo das pessoas, seja para o bem ou para o mal. Existem tantos outros assuntos mais interessantes do que esse."

Ex-atleta de destaque, Claire Wolford ressaltou que seu corpo, mesmo não atendendo aos padrões mais rigorosos, permanece forte, saudável e capaz de feitos físicos. "Nunca serei a mais magra, mas sou forte, atlética e orgulhosa do que consigo realizar."

Uma mensagem bem recebida por suas ex-companheiras de equipe.

Mensagens de apoio surgiram rapidamente. Várias cheerleaders atuais e antigas do Dallas Cowboys defenderam Claire Wolford, enfatizando a importância de seu depoimento. A ex-integrante Jada McLean a elogiou por se manifestar: "Obrigada por falar sobre isso. As palavras têm poder, e algumas coisas simplesmente não devem ser ditas. Você é linda por dentro e por fora." A cheerleader atual Charly Barby a chamou de "exemplo a ser seguido" e "uma voz para todos aqueles que duvidam".

Ao compartilhar sua experiência, Claire Wolford nos lembra o quão destrutivas podem ser as comparações e os comentários constantes sobre nossos corpos, mesmo para as atletas mais confiantes. Sua mensagem sincera, repleta de força e vulnerabilidade, ressoa muito além do mundo do cheerleading: ela fala a todos que desejam se amar incondicionalmente, longe dos padrões irreais impostos pelas redes sociais.