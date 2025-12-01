Aos 78 anos, este ícone de "Cabaret" cativa em um vestido preto.

Search here...

A atriz americana e ex-modelo Marisa Berenson cativou os fotógrafos recentemente no 22º Festival Internacional de Cinema de Marrakech, no Marrocos. A estrela do filme "Cabaret" provou que elegância e atemporalidade podem andar juntas, posando no tapete vermelho com um look sofisticado e moderno.

Uma participação memorável no Festival de Marrakech

Para este prestigiado evento, Marisa Berenson escolheu um longo vestido preto de mangas compridas, feito de um tecido aveludado. Completou o visual com meias-calças da mesma cor, sapatos pretos de salto alto adornados com pérolas, um colar prateado e vários anéis brilhantes. Seu cabelo curto, levemente ondulado, e o esmalte bordô nas unhas adicionaram um toque de sofisticação ao conjunto. Sua presença no festival despertou a admiração do público e dos jornalistas, um testemunho do carisma duradouro desta figura icônica do cinema dos anos 70.

Memórias de "Cabaret", uma obra-prima inesperada

Conhecida principalmente por seu papel como Natalia Landauer no filme "Cabaret" (1972), de Bob Fosse, Marisa Berenson falou sobre esse período crucial de sua carreira. O filme, estrelado por Liza Minnelli e Joel Grey, foi um verdadeiro fenômeno, conquistando 8 Oscars e inúmeros prêmios em todo o mundo.

A atriz Marisa Berenson explicou que, na época, ninguém esperava tamanho sucesso: "Foi inesperado, ficamos deslumbrados", confidenciou em uma entrevista de 2013. Ela também lembrou que cada cena era um desafio, com Bob Fosse constantemente exigindo o máximo de seus atores com suas demandas artísticas e perfeccionismo. Ainda uma estreante no cinema, a atuação de Marisa Berenson foi reconhecida com uma indicação ao Globo de Ouro, confirmando seu status como uma estrela em ascensão.

Em suma, Marisa Berenson irradia estilo e presença. Da Berlim dos anos 1930, cenário do filme "Cabaret", às luzes vibrantes do Marrocos em 2025, a atriz prova que charme e paixão artística não têm idade. Sua carreira, marcada por graça e determinação, continua sendo uma fonte de inspiração para todas as gerações.

